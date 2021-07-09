Отказ тренера Станислава Черчесова считать уход из сборной России по футболу увольнением широко обсуждают в социальных сетях. Особенно много комментариев написали участники группы «Регион-75 | Чита» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

Kremlin.ru Станислав Черчесов

«Можно я потренирую… мне б только ипотеку закрыть… я всё посчитал, на этой должности мне надо продержаться 21 минуту! Больше мне не нужно», — смеётся Константин Шахуров.

«Зарплату им нужно платить за победы, а не за выход на поле», — считает Денис Ильюшенко.

«Кадырова на время назначьте», — предлагает Марк Стасов.

«Нужны талантливые футболисты. Умелые, спортивные, молодые», — считает Тамара Сульженко.

Александр Вепрёв Бывший главный тренер сбороной России по футболу Станислав Черчесов

«Я могу! Я знаю, что такое мяч!» — заявляет Ирина Терентьева.

«Давно пора гнать их в шею», — считает Михаил Черепанов.

«Каждый ЧМ меняют», — напомнил Леонид Ячменёв.

«А когда безногих инвалидов поменяют? Сдаётся мне, что проедь они по дворам и по деревням, нашли бы столько футбольных талантов, которым не нужны миллионы рублей, чтоб по мячику попадать. И тренер здесь совсем ни при чём», — задается вопросом С.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля, после провала на чемпионате Европы — 2020, Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России.

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Позднее он заявил, что его не увольняли: расставание с Российским футбольным союзом произошло по обоюдному согласию.

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