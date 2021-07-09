Известие о том, что в России собираются создать реестр бомжей, чтобы поставить бездомных в очередь на получение социального жилья и обеспечивать их бесплатной и доступной медицинской помощью, широко обсуждается в социальных сетях. К примеру, в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») даже попытались представить, как переписчики ползут по теплотрассам и заглядывают в помойки, считая людей без определённого места жительства по головам.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

«Чистый популизм. Они не могут своевременно дать жильё тем, кому обязаны», — считает Андрей Пупков.

«Социальное жильё — это ночлежка, общага в лучшем случае», — поддерживает разговор Егор Балабанов.

«И в очередь на эти общаги стоит уйма народа», — делится наблюдением Наталья Федосенко.

Ночлежка в Санкт-Петербурге. 1913

«Куда мы еще можем потратить деньги? А давайте бомжей перепишем!» — иронизирует Леонид Павловский.

«Сиротам помочь не могут, а тут бомжам решили», — отмечает Ксения Иванова.

«А вообще бомжам не так уж плохо живётся… ни налогов тебе, ни штрафов, преимуществ полно, и государство бессильно. Один минус… в Дубай или Таиланд отдохнуть уже не слетаешь», — смеётся Ольга Бобровская.

«Получится как с биржей труда. Все начнут косить под бездомных, так же как под безработных сейчас», — рассуждает Денис.

«Всё верно, человеку получится невыгодно быть с пропиской, брать ипотеку… выписываешься и пользуешься льготами бомжа», — продолжает Ольга Бобровская.

«Еще поди правительство планирует заставить бомжей работать? Тут они х… угадали, закоренелый бомжара никогда не будет работать. Они привыкают так жить, и чем дольше они так живут, тем меньше шансов вернуть их к человеческой жизни», — отмечает Пантелей Филимонов.

«Интересно будет выглядеть, в теплотрассы полезут, да по помойкам, по головам считать», — замечает Руслан Денежкин.

Krassotkin Бомжи, греющиеся на вентиляционной шахте

«Переписать всех бездомных и срочно их вакцинировать, и одна проблема будет решена», — предлагает Эдуард Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, проработать вопрос о возможности ставить бездомных лиц в очередь на социальный наём жилья поручила Минстрою и Минфину РФ замглавы правительства РФ Татьяна Голикова. Доклад по итогам принятых мер должен быть представлен до 20 сентября 2021 года.

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