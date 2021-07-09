Как и предполагали аналитики Центробанка в мае, отрасли, ориентированные на внешний спрос, поддержали в прошедшем июне рост экономической активности в стране. Напомним, авторы мониторинга отраслевых финансовых потоков за май высказывали предположения о том, что в ближайшие месяцы произошедший рост мировых цен на основные российские экспортные товары поддержит динамику платежей в таких отраслях. Именно в этих сферах в июне наблюдался рост объема входящих финансовых потоков относительно среднего уровня I квартала 2021 года, который составил 12,5%. Причем основной вклад внесло ускорение роста платежей в добыче сырой нефти и газа на фоне постепенного увеличения добычи нефти и повышения цен. Вместе с тем возобновился рост и в нефтепереработке. Значительный рост объема входящих платежей также был отмечен в металлургии и добыче прочих полезных ископаемых. Положительная динамика проходящих через платежную систему Центробанка входящих финансовых потоков нефтегазодобывающей сферы позитивно сказалась и на группе отраслей промежуточного спроса. Свой вклад в данную группу по-прежнему также вносила сфера архитектуры и инженерно-технического проектирования, где, как констатируют авторы мониторинга, сохранилось значительное превышение объемов входящих платежей над средним уровнем в предыдущем квартале, но, заметим, в основном за счет поступлений из финансовой сферы. Однако динамика группы отраслей, ориентированных на промежуточный спрос, могла бы быть и лучше, если бы не сдерживающие ее услуги в области добычи полезных ископаемых и обеспечение электроэнергией, а также продемонстрировавшая снижение объема поступлений по сравнению со средним значением в I квартале после двухмесячного роста деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды в маске на улице

Между тем довольно тревожные данные демонстрирует группа отраслей, ориентированных на потребительский спрос. В целом в этом секторе финансовые потоки остались выше уровня I квартала, но рост объемов входящих платежей в июне замедлился до 1,1% с 3,0% в мае. При этом, судя по структуре, поддержку положительной динамики всей группы оказывает сфера операций с недвижимым имуществом. Тогда как в розничной торговле превышение объема поступлений над средним значением в предыдущем квартале несколько сократилось, а спрос на услуги в связи с неопределенностью вокруг эпидемической ситуации и вовсе может встать на паузу. К слову, как сообщало издание ПРАЙМ со ссылкой на исследование аналитического портала «СберИндекс», траты домохозяйств в июне впервые с начала года показали сокращение, что, по мнению аналитиков, говорит как минимум о прерывании фазы бурного восстановления потребительского спроса. Изменение, скорректированное на сезонность, составило минус 0,37% месяц к месяцу. Хотя делать окончательные выводы о снижении потребспроса пока рано, поскольку, как отмечают сами же аналитики, показатели могут быть занижены эффектом базы, напоминая о том, что в начале июля прошлого, 2020 года произошло масштабное снятие ограничений, что привело тогда к всплеску расходов. В свою очередь в мониторинге ЦБ РФ сообщается, что «замедление роста в розничной торговле и смешанная динамика в отраслях услуг указывают на возможное снижение роста потребительской активности». При этом, как следует из приводимой в мониторинге таблицы «Вклад положительных и отрицательных драйверов с учетом веса класса ОКВЭД 2 в укрупненной группе, ориентированных на потребительский спрос», сфера, связанная с пищевыми продуктами, просела с устранением сезонного фактора больше всего: в апреле она внесла отрицательный вклад — минус 0,3%, в мае — минус 0,7%, а июне — минус 0,8%, после положительной динамики — плюс 0,6% в марте. Оценить же эффект ряда введенных в конце месяца противопандемийных ограничений на потребительскую активность можно будет уже по итогам текущего месяца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рыбный фестиваль в Москве

«Ухудшение эпидемической ситуации привело к введению ряда ограничительных мер, которые коснулись и сектора потребительских услуг. Их действие началось ближе к концу месяца и не могло значительно повлиять на июньские объемы платежей, поэтому эффект ограничений на активность можно будет оценить по итогам июля», — говорится в документе Банка России.

Банк России выражает опасения и по поводу инвестиционной активности. С одной стороны, в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, объем входящих финансовых потоков снизился (-4,3%) относительно среднего уровня I квартала 2021 года, что носит временный характер, так как рост исходящих платежей из этой группы отраслей продолжается, свидетельствуя об отсутствии явных признаков устойчивого снижения деловой активности. С другой, неопределенность в отношении перспектив дальнейшего восстановления спроса на фоне сохраняющейся сложной эпидемической ситуации — продолжает сдерживать инвестиционную активность. При этом основным драйвером положительной динамики входящих финансовых потоков в июне, как и в прошлые месяцы, было архитектурное и инженерно-техническое проектирование, а также строительство зданий. Что касается наблюдаемой в июне динамики входящих финансовых потоков на региональном уровне, в целом складывается картина, которая, вероятно, во многом отражает исчерпание потенциала восстановительного роста в отраслях обрабатывающего сектора.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в маске в торговом комплексе

Напомним, что мониторинг проводится по входящим финансовым потокам, провидимым через платежную систему Банка России. А также заметим, что с 1 июля несырьевые экспортеры могут оставлять валютную выручку за рубежом, что, вероятно, может отразиться на динамике входящих платежей, сказавшись на данных экономической активности по итогам июльского мониторинга ЦБ РФ.