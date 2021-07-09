«Ура! Давно пора! Надо и игроков разогнать!» — Черчесова «ушли» в отставку
Отставка Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу широко обсуждается в соцсетях. Своё мнение по этому поводу высказывают и сибиряки.
Вот что, в частности, пишут про отставку Черчесова жители Омской области.
«Ураааааа)))))))) Только ещё команду его тоже разгоните с ним», — призывает подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Стас Р.
«Надо и игроков разогнать», — согласилась Наталья К.
«А одиннадцать пешеходов с ним вместе отправили?» — шутит Иван Д.
«Давно пора», — считает Андрей С.
«Вон оно что, оказывается, все тренеры виноваты в том, что наши футболёры так играют, ноги у них растут не оттуда и коленки сгибаются в другую сторону», — комментирует Максим А.
Илья Р. предположил, что ушедший в отставку Черчесов без средств к существованию не останется.
«Надо всех разогнать!!! Зажрались… Больше ничего не умеют!» — пишет Галина Г.
«Как не умели играть, так и не научатся! Да и учить некому! Пусть хоккей смотрят», — отметил Виктор С.
Маргарита К. предложила футболистам и тренеру российской сборной назначить «голый оклад физрука из школы».
"И пусть за идею и честь страны играют», — пишет Маргарита К.
«Надо на чемпионаты вообще не выходить лет 20. Детскую школу сначала поднимите», — предлагает Le P.
«А что вы так радуетесь? Уволен, но игроки те же», — отметил Захар В.
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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом после провального выступления сборной на Евро-2020.
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Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил Черчесова за работу и заявил о необходимости перемен в российском футболе.
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