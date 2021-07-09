Отставка Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу широко обсуждается в соцсетях. Своё мнение по этому поводу высказывают и сибиряки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Станислав Черчесов

Вот что, в частности, пишут про отставку Черчесова жители Омской области.

«Ураааааа)))))))) Только ещё команду его тоже разгоните с ним», — призывает подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Стас Р.

«Надо и игроков разогнать», — согласилась Наталья К.

«А одиннадцать пешеходов с ним вместе отправили?» — шутит Иван Д.

«Давно пора», — считает Андрей С.

«Вон оно что, оказывается, все тренеры виноваты в том, что наши футболёры так играют, ноги у них растут не оттуда и коленки сгибаются в другую сторону», — комментирует Максим А.

Илья Р. предположил, что ушедший в отставку Черчесов без средств к существованию не останется.

«Надо всех разогнать!!! Зажрались… Больше ничего не умеют!» — пишет Галина Г.

Дарья Драй ИА REGNUM Расстроенные российские болельщики

«Как не умели играть, так и не научатся! Да и учить некому! Пусть хоккей смотрят», — отметил Виктор С.

Маргарита К. предложила футболистам и тренеру российской сборной назначить «голый оклад физрука из школы».

"И пусть за идею и честь страны играют», — пишет Маргарита К.

«Надо на чемпионаты вообще не выходить лет 20. Детскую школу сначала поднимите», — предлагает Le P.

«А что вы так радуетесь? Уволен, но игроки те же», — отметил Захар В.

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Kremlin.ru Российская сборная по футболу на церемонии вручения гоcнаград

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом после провального выступления сборной на Евро-2020.

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Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил Черчесова за работу и заявил о необходимости перемен в российском футболе.

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