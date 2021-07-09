В Уфе подходит к концу Всемирная фольклориада — фестиваль народных искусств, который собрал делегации почти из 50 стран мира. Мероприятия проходят не только в столице Башкирии, но и в муниципалитетах республики, в том числе в сельских. Проведение крупного международного форума вызвало волну критики со стороны населения республики и некоторых федеральных персон, но власти уверяют, что ими приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности. Так, московский фольклорный коллектив «Гжель» покинул республику после того, как у одного из участников коллектива было обнаружено заражение коронавирусом.

Пир во время чумы. Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645

Мягкая сила?

Решение о проведении Фольклориады в Уфе было принято и пролоббировано ещё в 2015 году предыдущим главой региона Рустэмом Хамитовым, ставившим задачу завлечь в столицу Башкирии любой мало-мальски значимый международный форум. Первоначально планировалось, что фестиваль пройдёт в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы, и Фольклориада, равно как и Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и десятки других международных мероприятий была перенесена на один год. В текущем году Фольклориаду было решено всё-таки проводить, несмотря на взрывной рост эпидемии коронавирусной инфекции по всей стране, включая Башкирию. Власти пообещали, что все участники будут сдавать ПЦР-тесты по прибытии в аэропорт Уфы, что действительно было сделано. Несмотря на жёсткие меры безопасности, население республики всё равно крайне неоднозначно отреагировало на проведение форума. С критикой фестиваля выступили и ряд медийных фигур. В регионе также вспомнили о том, что в октябре прошлого года в Уфе в разгар пандемии был проведён концерт группы ДДТ, приуроченный ко Дню республики. Тогда Радий Хабиров, возглавляющий Башкирию с 2018 года, также подвергся критике общественности за несоблюдение эпидемиологических правил. При этом эксперты отмечают, что Фольклориада имеет не только негативный, но и позитивный резонанс, так как её культурный эффект может косвенно сказаться и на экономической привлекательности региона.

Политический обозреватель, кандидат экономических наук Михаил Белый отмечает:

«Подобные мероприятия крайне важны для российских регионов. Они не просто позволяют повысить узнаваемость территорий, но и работают на повышение экономической, инвестиционной, культурной привлекательности субъекта. Организация подобных событий — очень рациональный шаг. К тому же люди, живущие не в столицах, начинают понимать, что не оторваны от культурной жизни и развлекательного сегмента. Их регион знают, сюда приезжают даже их кумиры».

Ufacity.info Всемирная фольклориада 2021

Действительно, культурная программа Фольклориады предполагает не только выступление фольклорных коллективов, но и участие таких звёзд, как Манижа, представлявшая Россию на последнем конкурсе «Евровидения», известный сербский кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица и ряд других. Экономический аналитик Артём Ермолаев также считает, что, несмотря на известные риски, от Фольклориады можно ожидать и положительного эффекта:

«Подобные события — это не просто развлекательные и зрелищные мероприятия. Они способны принести важные для развития территорий дивиденды. Потенциальный инвестор смотрит на все: благоустройство, качество дорог, инфраструктуру, безопасность. Подход, при котором бизнес ориентировался на сугубо экономические факторы, уже остался в прошлом. Да, раньше мы встречали ситуации — бизнес приходил в регион только потому, что там дешевая рабочая сила. Сейчас это уже редко работает. В этом смысле Фольклориада — хорошо раскрученная история, которая в очередной раз покажет республику с позитивной стороны».

Старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергей Таланов также считает, что подобные фестивали — это возможность показать все самое лучшее, привлечь туристов:

«Фольклориада решает сразу множество задач. Во-первых, способствует сохранению многообразия традиционного культурного наследия. Во-вторых, формирует позитивный образ России. В-третьих, идет активный культурный обмен. Все страны мира, особенно передовые, сегодня развивают мягкую силу — то есть через образование и культуру формируют привлекательный образ страны».

Удел сильных

Фольклориада не единственное крупное международное мероприятие, которые проводится в России в 2021 году. Причем всплеск активности приходится на начало лето. Так, 2−5 июня Санкт-Петербург принимал очередной международный экономический форум, который, в отличие от многих аналогичных событий, проходил в офлайн-формате. Уже спустя несколько дней в Северной столице начались матчи чемпионата Европы по футболу. Причём международный футбольный форум в Санкт-Петербурге вызвал критику не столько в России, сколько за рубежом, где отмечали высокие темпы заболеваемости в нашей стране. Значительный резонанс вызвало также проведение в Санкт-Петербурге 25 июня фестиваля выпускников «Алые паруса», который традиционно привлекает значительное число горожан и туристов из других регионов России. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвергся жёсткой критике за то, что в ходе фестиваля не было предпринято эффективных мер, обеспечивающих безопасность граждан.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Параллельно с Фольклориадой в Екатеринбурге с 5 по 8 июля состоялась крупная промышленная выставка «Иннопром», которую посетили премьер-министр России Михаил Мишустин, главы многих субъектов, представители крупного бизнеса и государственных компаний. Так же, как и в Уфе, организаторы мероприятия в Екатеринбурге уделили повышенное внимание мерам безопасности, каждый из участников форума сдал ПЦР-тест либо должен был предъявить сертификат о вакцинации.

Впрочем, растёт и число отмен подобных фестивалей и форумов. Так, в той же Башкирии с конца июля на конец августа перенесён всероссийский финал конкурса WorldSkills. В Самарской области отменили знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни, который должен был пройти в начале июля, под угрозой проведение в этом же регионе фестиваля разноформатной независимой музыки «Метафест», который должен состояться в конце августа, но уже раздаются голоса с требованием его отмены. Организаторы пока не приняли окончательного решения.

Между тем эксперты отмечают, что проведение больших фестивалей всё больше становится прерогативой крупных регионов, имеющих соответствующие финансовые и административные ресурсы. В частности, Михаил Белый считает, что проведение таких мероприятий «могут позволить себе лишь экономически успешные субъекты — это расходы, которые наверняка компенсируются, но не сразу, а скорее в среднесрочной или долгосрочной перспективе».

Таким образом, можно предположить, что проведение крупных форумов в ближайшее время целиком будет сосредоточено в регионах-лидерах, что вполне соответствует заданному государством тренду на формирование 10−15 крупнейших агломераций, вокруг которых будет сконцентрирована не только экономическая активность, но и культурная жизнь.