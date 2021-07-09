Известие о том, что на фоне роста цен антимонопольщики проверят производителей стройматериалов, широко обсуждают в сети. Сотрудников Росстата укоряют в неумении считать, а ФАС — в полной бесполезности. Скоро дойдет до того, что сибирский лес будет дешевле купить у китайцев через AliExpress. Особенно много комментариев на эту тему опубликовано в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

Новостройка

«Извините, грубо: доска стоила 100 рублей, стала — 250. И вот тут возникает вопрос, как получился процент 6,75 и так далее и тому подобное? По-моему, антимонопольному комитету вместе с правительством пора в школу, на дистанционное обучение», — замечает Аида Дагирова.

«Доска не входит в потребительскую корзину, доски — это роскошь, без доски с голоду не умрешь, поэтому доски и металл на инфляцию не влияют», — иронизирует Оксана Ермолаева.

Александр Александров сфотографировал плиту OSB в одном из магазинов. Судя по ценнику, лист CRONOCPAN стоит 2514 рублей, хотя, как утверждает автор снимка, в прошлом году такой же он покупал по 670 рублей.

«OSB листик 2500×1200×18 в «Леруа» почти 5000 рублей. За два листика опилок отдал 10 тысяч рублей!» — подтверждает Роман Чучин.

«В прошлом году профлист стоил 450 рублей, а в этом году тот же профлист 1300 рублей, а OSB стало, как крыло от «Боинга», куб леса — от 15 до 17 тысяч рублей, хотя в прошлом году было 8−9 тысяч», — поддерживает дискуссию Вячеслав Наговицын.

«Труба профильная была 180 рублей, а сейчас 850», — замечает Дима Паршин.

«Мне интересно, каким образом они считают эти проценты. Цены выросли процентов на 250−300, а у них всё в пределах инфляции», — возмущается Александр Родионов.

«Вывод будет такой: после проведённой проверки нарушений не выявлено, рост цен вызван высоким спросом на стройматериалы, а предложение не поспевает, ну или как-то так», — иронизирует Александр Сватов.

«ФАС, где результат вашей работы! Зачем вы нужны? В рыночной экономике вы ничего не сможете сделать. Если даже захотите!» — негодует Роман Чучин.

«А антимонопольщики не хотят проверить производителей сырья для стройматериалов? Подорожание по некоторым позициям, преимущественно российского производства, 200−300%», — пишет Екатерина Руднева.

«Разогнать антимонопольщиков!» — предлагает Дмитрий Крюков. «Вот арматуру брал 8-го диаметра — 80 800 рублей за тонну. Пиломатериал конченый — 16 000 рублей. Думаю, наверное, на «АлиЭкспресс» заказать у китайцев будет дешевле наш сибирский лес», — смеется Алексей Бельский.

«Железо кровельное с начала этого года дорожало в 6 раз, и только в июне на 20%, откуда у них цифры по 6%, они, б…, в зазеркалье живут?» — предположил Станислав Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат известил о том, что цены на стройматериалы в РФ в июне продолжили свой рост, подскочив относительно мая на 6,75% (в мае рост составлял 4,99%), с начала года удорожание достигло 19,63%.

В связи с этим ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года. Речь идёт, в частности, о ценах на бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукцию.

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