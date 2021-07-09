Директор Департамента по надзору за лекарственными средствами Государственного управления по лекарственным средствам Китая Юань Линь заявил на регулярном брифинге по вопросам политики Госсовета КНР 8 июля, что Государственное управление по контролю за продуктами питания и лекарствами утвердило 22 новые вакцины против коронавируса по пяти техническим маршрутам для проведения клинических испытаний и одобрило четыре новые вакцины против коронавируса для выхода на рынок в соответствии со всеми правилами, условиями и законами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Но не все китайские пользователи социальной сети Sina Weibo доверяют властям в том, что необходимо столь большое количество новых вакцин, а многие опасаются, что богатство выбора вакцин только «раззадорит» вирус мутировать ускоренно.

«Я помню, наши медицинские светила говорили, что в Китае недостаточно пациентов для клинических испытаний, и они должны првести клинические испытания за границей», — заявил Чжэгуй Лэй.

«Риск неудачной разработки лекарств очень высок, по сути 22 вакцины — не так уж и много, глядя на разработку противораковых препаратов, где проводятся сотни клинических испытаний в минуту, при этом неизвестно, сколько из них можно использовать», — заявил «Ленивая овца».

«Чем больше видов вакцин, тем сильнее мутация вируса», — считает Лэй Юймин.

«Я думаю, вакцины, которые появились позже, должны быть нацелены на мутировавшие штаммы вируса. Исследования и разработки вакцин — это немаленький проект. Очевидно, что Китай может продолжать исследования и разработки с особой осторожностью. В любом случае я согласен, очень уверен в своей безопасности», — заявила «Маленькая фея».

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Китайская вакцина Sinopharm

«Почему было разработано так много вакцин? Правительству следует призвать компании проводить совместные исследования и разработки, распределять затраты и делиться результатами. Неоднократные вложения в затраты на исследования и разработки — пустая трата ресурсов», — считает LeeZ2005.

Некоторые комментаторы предлагают сосредоточиться на уже существующих вакцинах и «навалиться» в вопросе вакцинации населения, а не заниматься разработкой новых, непонятных и мало кому нужных вакцин. Но кто-то все же считает, что миру нужно больше вакцин хороших и разных.

«На самом деле, нужно ускорить клинические испытание вакцин других лекарственных форм вроде аэрозольных вакцин. В конце концов, есть пожилые люди и дети. Как только вирус серьезно мутирует, их можно будет использовать немедленно», — уверен Хэпин Лян Чаовэй.

«А мне вот просто хочется спросить, на каком основании руководители более высокого уровня принудительно требуют от тех, кто готовится к беременности, колоть вакцину, уверяя, что вакцина не влияет на подготовку к беременности и грудное вскармливание?» — возмущенно спросила Ann.

Развитие коронавирусной истерии в мировом масштабе (появление все новых и новых штаммов, которые вот-вот обязательно должны стать еще более угрожающими, чем предыдущие) после недолгой передышки, также начинает вызывать вопросы и у китайского обывателя.

(сс) 舞月書生 Пункт вакцинации против COVID-19 в Китае

Буквально недавно все уверяли, что для того, чтобы прекратить все эти локдауны и прочие ограничительные меры, необходимо просто уколоться. Теперь же обывателя пугают десятками новых штаммов, каждый из которых все более и более математически точно умножает на ноль все предыдущие вакцины. А потому нужны все новые и новые разработки, а колоться нужно будет не раз в год, а раз в полгода. А может быть, дойдем и до раза в день?

Все больше и больше людей начинают подозревать, что эта «музыка» с коронавирусом будет «длиться вечно», потому что кто-то готов «менять батарейки». Да и слишком выгодна эта музыка. Наконец-то в глобальном масштабе появился консенсусный повод у элит затянуть гайки населению и поставить его под контроль. Бурное развитие цифровизации и технологий контроля за населением под эту сурдинку — тому наглядное подтверждение. И Китай здесь впереди планеты всей. Потому что может. В других странах хотели бы так же, но пока не могут. Но это пока…