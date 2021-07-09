Половое воспитание является деликатной темой. Однако учительнице, проработавшей девять лет в престижной школе Далтон в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, удавалось развивать ее на уроках. Джастин Анг Фонте разработала учебные программы для учеников с 4 до 19 лет, а также организовала просмотр документальных фильмов, дискуссии и семинары для родителей.

Якоб Йорданс. Вакх в детстве (фрагмент)

Среди прочего, она провела два онлайн-занятия в Zoom, посвященных порнографической грамотности для младших и старших классов. Узнав об этом, несколько родителей пожаловались, а еще через неделю The New York Post выпустил статью с заголовком: «Студенты и родители возмущаются занятиями по «порнограмотности».

Издание The New York Times встало на защиту учительницы, написав, что существует много родителей, политиков, общественных деятелей и экспертов в области здравоохранения, который обеспокоены тем, что порнография формирует в умах молодежи нереалистичные ожидания и является основным источником сексуального образования для многих. В теории уроки порнографической грамотности должны научить школьников критически оценивать то, что они видят на экране, и распознавать, что реалистично, а что нет. Также на уроках должны рассказывать, какие типы поведения могут представлять риск для здоровья и безопасности.

Тем не менее даже после статьи в Times многие американцы отнеслись к подобной реформе в школьном образовании крайне негативно и высмеяли ее в Twitter.

(сс) _Alicja_ Дети

«Уважаемый профессор: могу ли я пройти ваш курс по порнограмотности, чтобы получить зачет?» — пишет @GadSaad.

«Таким образом, мы всеми силами стараемся, чтобы наши студенты могли критически оценить то, что они видят при просмотре порно, и не переживаем, что мы не можем критически оценить новости. Блестяще», — осуждает @mcristo1844.

«Надеюсь, что они не поедут на экскурсии», — иронизирует @Cutter192.

«Мне бы хотелось перейти сразу к практике», — отмечает @trevorschmidty.

«Вопреки распространенному мнению, многие дети не ждут, пока им исполнится 18 лет, чтобы посмотреть порно. Поэтому лучше все-таки помочь им не создавать нездоровые ожидания», — считает @MorasyidT.

«Вопреки распространенному мнению, многие дети не ждут, пока им исполнится 18 лет, чтобы посмотреть порно». Кто в это верит? Кто?» — отвечает @mcristo1844.

«Черт, если это действительная область исследования, я должен иметь докторскую степень и быть в списке претендентов на Нобелевскую премию. Я уже давно работаю в этой области», — шутит @SrslyDrSteve.

Почтовая открытка начала XX века изображает проблему незапланированной беременности. Надпись: «И злодей (аист с ребёнком) всё преследует её»

«Могу представить, что будет из себя представлять лабораторная», — предполагает @WesternGamayun.

«Только «некоторые» родители были против?» — удивляется @ChrisComeaux.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американцы выступили против того, чтобы детям преподавали половое просвещение. Они почти единодушно согласились, что дети в первом классе (6−7 лет) слишком малы для подобных обсуждений и даже для такой «прогрессивной страны», как США, половое просвещение в первом классе кажется ненормальным явлением.