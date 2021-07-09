Заявление бывшего замначальника Генштаба украинских Вооружённых сил Игоря Романенко о том, что Россия «обостряет» конфликт вокруг Украины и может напасть на неё в конце лета или в начале осени 2021 года, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 9 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

«Как, Россия нападет в начале осени? Ведь они с Россией уже семь лет, как ведут войну! Он что, отрицает российскую агрессию? Ого! Да он что себе позволяет?» — издевается Елена К.

Многие пользователи оказались в недопонимании от такого заявления. Люди напоминают, что украинские власти уже семь лет постоянно кричат о некой российской агрессии, а теперь, оказывается, нападения до сих пор не было.

«Так Россия «агрессор», и война уже седьмой год, а нападение только ожидается? Совсем уже с катушек съехали?» — задаётся вопросом Люда К.

Некоторые комментаторы отмечают, что «своё» мнение украинский военный озвучил под финансовым давлением со стороны заокеанских кукловодов. Люди убеждены, что до такой глупости самостоятельно не додумаешься.

«Это же сколько нужно бабла от забугорных спонсоров получать, чтобы так брехать без остановки. И день и ночь! Наверное, ещё для правнуков не скопил. Тьфу, шакальё позорное!» — написала Tinka T.

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Часть людей считают, что России нет никакого резона нападать на Украину. Граждане напоминают, что Российская Федерация выступает за мирное урегулирование в Донбассе.

«Что они там курят? Была бы нужда России на них нападать. Мы за простой народ, которому тяжко при такой клоунско-дебильной власти на Украине. Задираются без причины, а могли бы дружить», — считает Любовь Б.

Ряд пользователей указывают на то, что Украину активно подталкивают к вооружённому кровопролитию, в то время как сама Россия активно этому сопротивляется и не даёт конфликтной ситуации скатиться в полноценную войну.

«Они уже и сроки нападения запланировали за Россию? Только не учли одного — Россия не марионетка, как они, и сама назначает любые сроки, ни с кем не советуясь. У нашей страны есть, в отличие от многих, такое право», — указывает Ольга Г.

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Нашлись и те, кто уверен, что украинский военный просто проговорился и, на самом деле, озвучил планы Украины по нападению на Донбасс, в результате чего вооружённые силы Российской Федерации отсиживаться точно не будут.

«Складывается такое ощущение, что это они свои планы по нападению озвучивают. Пойдут в атаку на Донбасс, Россия, конечно же, вступится за своих людей, и тут украинцы обвинят в нападении нашу страну», — предполагает Евгений Ч.

Напомним, 7 июля бывший замначальника Генштаба украинских Вооружённых сил Игорь Романенко заявил изданию «Телеграф», что Россия «обостряет» конфликт вокруг Украины и может напасть на неё в конце лета или в начале осени 2021 года.