Жители Токио были удивлены зрелищем громадного кота размером с яхту, прогуливающегося высоко над тротуаром и жеманно вылизывающего лапы.

Иван Шилов ИА REGNUM Токио 2020

Многие в Токио восхитились и испытали огромную нежность к животному несмотря на то, что кошка была всего лишь кучей пикселей на рекламном щите. Данная 4K-витрина официально откроется только 12 июля, но уже сейчас она привлекает толпы людей, вдохновляя на посты в социальных сетях.

Цифровая кошка ведет себя как настоящая, в том смысле, что она делает всё, что ей заблагорассудится. Посетители могут увидеть ее лишь несколько раз в час, между потоком рекламы и музыкальных клипов.

Кошка зевает то тут, то там, а в час ночи она засыпает и спит около шести часов, положив голову на белые лапы. Она также разговаривает, приветствуя пешеходов словами «нянничива», что является сочетанием слов konnichiwa («привет» на японском) и nyan, что по-японски означает «мяу».

Американские пользователи Twitter обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

Дарья Драй ИА REGNUM Бегущий по лезвию

«Если смотреть без звука, кажется, что гигантская кошка только что взломала мировую систему связи и выдвигает требования», — шутит @still_sure_man.

«Пришла из «Бегущего по лезвию 2049», — делает отсылку @VinBarcaK к культовому фильму о будущем, главные роли в котором исполнили Харрисон Форд и Райан Гослинг. Режиссером первой части фильма выступил Ридли Скотт.

«Рекламные щиты становятся всё более причудливыми! Я по-прежнему люблю старомодные рекламные щиты, но это круто. А еще очень умно использовать кошку, чтобы начать это. Напоминает мне о книгах Мураками и о том, что кошки занимают центральное место в японской культуре», — отмечает @ThisDhara.

«Япония такая удивительно необычная и сумасшедшая. Это как Флорида, только с хорошими новостями», — пишет @SchmexyDork.

«Интересно, что чувствуют птицы, когда он (кот) появляется?» — спрашивает @LindaLovecraft.

Цитата из видео на YouTube 3D Кошка Токио

«Это должно напугать птиц на дереве рядом с ним…» — отвечает @Scheepsparkiet.

«Он (кот) ищет следующую жертву», — пишет @Wildside255.

«Боже, это чертовски здорово», — считает @AmandaHilden.

«А мне кажется, что страшновато», — указывает @momonamii.

«Токио бесконечно круче Нью-Йорка», — считает @84Hornet.

«Каким образом эта трата энергии идет на пользу уровню интеллекта человечества, которое должно готовиться к глобальным проблемам? Я так и думал. То же самое, что и в каждой стране: угодить чувствам, бизнесу, капитализму и никогда реальности. Мы должны изменить эту бесполезную культуру», — осуждает @THETOPSECRET1.

«Они даже не подумали о том, как это повлияет на людей, принимающих психоделики», — пишет @chevonster.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные дисплеи были установлены в Китае и Южной Корее. Иллюзия на них создаётся при помощи необычной формы экрана.