Новая 4K-витрина приблизила улицы Токио на шаг ближе к «Бегущему по лезвию»
Жители Токио были удивлены зрелищем громадного кота размером с яхту, прогуливающегося высоко над тротуаром и жеманно вылизывающего лапы.
Многие в Токио восхитились и испытали огромную нежность к животному несмотря на то, что кошка была всего лишь кучей пикселей на рекламном щите. Данная 4K-витрина официально откроется только 12 июля, но уже сейчас она привлекает толпы людей, вдохновляя на посты в социальных сетях.
Цифровая кошка ведет себя как настоящая, в том смысле, что она делает всё, что ей заблагорассудится. Посетители могут увидеть ее лишь несколько раз в час, между потоком рекламы и музыкальных клипов.
Кошка зевает то тут, то там, а в час ночи она засыпает и спит около шести часов, положив голову на белые лапы. Она также разговаривает, приветствуя пешеходов словами «нянничива», что является сочетанием слов konnichiwa («привет» на японском) и nyan, что по-японски означает «мяу».
Американские пользователи Twitter обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.
«Если смотреть без звука, кажется, что гигантская кошка только что взломала мировую систему связи и выдвигает требования», — шутит @still_sure_man.
«Пришла из «Бегущего по лезвию 2049», — делает отсылку @VinBarcaK к культовому фильму о будущем, главные роли в котором исполнили Харрисон Форд и Райан Гослинг. Режиссером первой части фильма выступил Ридли Скотт.
«Рекламные щиты становятся всё более причудливыми! Я по-прежнему люблю старомодные рекламные щиты, но это круто. А еще очень умно использовать кошку, чтобы начать это. Напоминает мне о книгах Мураками и о том, что кошки занимают центральное место в японской культуре», — отмечает @ThisDhara.
«Япония такая удивительно необычная и сумасшедшая. Это как Флорида, только с хорошими новостями», — пишет @SchmexyDork.
«Интересно, что чувствуют птицы, когда он (кот) появляется?» — спрашивает @LindaLovecraft.
«Это должно напугать птиц на дереве рядом с ним…» — отвечает @Scheepsparkiet.
«Он (кот) ищет следующую жертву», — пишет @Wildside255.
«Боже, это чертовски здорово», — считает @AmandaHilden.
«А мне кажется, что страшновато», — указывает @momonamii.
«Токио бесконечно круче Нью-Йорка», — считает @84Hornet.
«Каким образом эта трата энергии идет на пользу уровню интеллекта человечества, которое должно готовиться к глобальным проблемам? Я так и думал. То же самое, что и в каждой стране: угодить чувствам, бизнесу, капитализму и никогда реальности. Мы должны изменить эту бесполезную культуру», — осуждает @THETOPSECRET1.
«Они даже не подумали о том, как это повлияет на людей, принимающих психоделики», — пишет @chevonster.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные дисплеи были установлены в Китае и Южной Корее. Иллюзия на них создаётся при помощи необычной формы экрана.