Заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о том, что страна начнёт строительство стены на границе с Белоруссией из-за роста числа нелегальных мигрантов с территории соседней республики, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 9 июля в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Кинг-Конг». Реж. Мериан Купер, Эрнест Шодсак 1933. США Стена

«Шёл 21-й век. Страны строили крепостные стены, как в Средневековье. Ибо, как сказал Эйнштейн: «Есть только две бесконечности: человеческая глупость и Вселенная. Впрочем, по поводу Вселенной я не уверен», — отмечает Геннадий С.

Многие пользователи оказались крайне удивлены подобному намерению литовского руководства. Люди пишут, что раз у Литвы есть на такие глупости деньги, то это её законное право их потратить.

Rokasdarulis Ингрида Шимоните

«Лишние деньги есть? Тогда вперёд! США строили стену с Мексикой, а Эстония с Россией. Теперь ещё одни умники нашлись», — считает Irina J.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина тоже пыталась построить стену на границе с Россией, но дальше новостных сюжетов дело никуда не двинулось. Люди подозревают, что в случае с Литвой произойдёт то же самое.

«Такое ощущение, что украинский синдром оказался заразным. У них там новый литовский Яценюк появился? Тот тоже стену строить пытался, правда, ничего у него так и не получилось», — напомнила Lubov P.

Часть людей считает, что литовские власти упускают тот факт, что строительство стен между странами никогда ещё не давало должного эффекта, и рано или поздно данные затеи признавались несостоятельными.

Tomascastelazo Стена на границе США и Мексики

«Какие стены? Неужели опыт других стран и история ничему не учит? Где? В какие времена стены кого-то останавливали?» — задаётся вопросом Natalja M.

Ряд пользователей указывает на то, что Литва попросту хочет оказать на Белоруссию моральное давление, поэтому полноценную стену никто строить не собирается.

«Тут дело в моральном давлении на Белоруссию. Стена, скорее всего, будет иметь метафорический смысл, мол, якобы цивилизованный мир ограждает себя от якобы злого Мордора», — указывает Олег Е.

Нашлись и те, кто убеждён, что стена была бы крайне выгодна для Белоруссии в момент протестных акций. Тогда противникам политического режима было бы тяжелее покинуть территорию республики.

Idobi Израильская стена безопасности

«Если бы эту стену построили вовремя, Света-котлета не проникла бы на территорию Европы, и не было бы всей этой головной боли с признаниями статуса и прочими «по улицам слона водили», — поделился своим мнением Вадим И.

Напомним, 7 июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила агентству Reuters, что страна начнёт строительство стены на границе с Белоруссией из-за роста числа нелегальных мигрантов с территории соседней республики.