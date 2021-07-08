Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она назвала принятый в Венгрии закон против ЛГБТ-пропаганды «отвратительным» и потребовала отменить его, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 июля в социальной сети Facebook.

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«Хоть венгры оказались нормальными! Уважаю! Так держать! Главное — не менять решение!» — указывает Lena P.

Многие пользователи оказались приятно удивлены тем, что в Венгрии появились смелые политики, которые решили бросить вызов европейской ЛГБТ-диктатуре. Люди призывают и другие страны последовать примеру венгерского руководства.

«Вызывает восхищение здравый ум Венгрии! Так держать! Надо защищать наших детей от разврата, ведь это наше будущее! Нужно более жёсткое противостояние! Желаю всем морально здоровым стойкости!» — поделилась Gulnaz K.

European Union 2020 Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Некоторые комментаторы отмечают, что лоббисты нетрадиционных сексуальных ориентаций в Европе начали встречаться с серьёзными препятствиями. Люди убеждены, что ЛГБТ-активистам теперь не помогают даже огромные финансовые вливания.

«Какая обида у Евросоюза, Венгрия позволила себе не обучать детей извращениям! Орбан — молодец, нужно всем встать стеной против распространения этой гадости. К сожалению, Сорос и ему подобные вбрасывают в это огромные средства», — отмечает Алла Г.

Часть людей считает, что в Европе большинство сошло с ума, раз допускает главенство ЛГБТ-ценностей во внутренней политике своего государства. Более того, принуждение в данном вопросе кажется гражданам ещё более безумным.

«У них там коллективный сдвиг по фазе! Это что получается, суверенное государство уже не имеет права само определять гендерную внутреннюю политику? Куда скатился весь объединенный Запад?!» — задаётся вопросом Нина К.

Gyrostat Флаги ЛГБТ

Ряд пользователей указывает на то, что председатель Еврокомиссии упускает тот момент, что евроинтегрируемая Турция совсем уж не сочетается с нетрадиционными сексуальными ориентациями, но по этому поводу она почему-то истерики не закатывает.

«Ага, Венгрия отвратительная, но зато Турция в этом вопросе прекрасна, да? Эрдоган прогнул и поставил Европу на место. Вы бы ещё лучше на Афганистан свои ЛГБТ-стандарты распространили», — предлагает Anton S.

Нашлись и те, кто считает, что в Европе формируется диктатура ЛГБТ-ценностей с лоббистами в руководстве Евросоюза.

«Это уже диктатура насилия меньшинства над большинством. Демократией тут и не пахнет, тут другие запахи, напоминающие Мёртвое море», — пишет Тамара С.

Напомним, 7 июля канал Euronews опубликовал информацию о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятый в Венгрии закон против ЛГБТ-пропаганды «отвратительным» и потребовала отменить его.