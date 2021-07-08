Более десятка республиканцев в палате представителей США связались с Американским олимпийским комитетом (USOC), выразив беспокойство по поводу политических заявлений спортсменов, которые будут представлять сборную США на Олимпийских играх в Токио этим летом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг США. Рана. Кровь

Законодатели попросили USOC напомнить спортсменам о необходимости придерживаться Правила 50 устава Олимпийской хартии, которое касается возможностей для спортсменов высказывать свое мнение во время Олимпийских игр.

«Правило 50 Олимпийской хартии служит основой для защиты нейтралитета спорта и Олимпийских игр. В нем говорится, что «на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах не допускаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера»,— объясняется в руководстве.

В письме на имя председателя Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сюзанны Лайонс и генерального директора Сары Хиршланд, подписанном 39 членами палаты представителей, американские политики заявили, что они «глубоко обеспокоены растущей тенденцией, когда американские спортсмены используют преимущества международной платформы, предоставляемой Олимпийскими играми, для увековечивания раскола, ненависти и антиамериканских идеологий».

Законодатели обратили особое внимание на фристайлистку Челси Вулф, которая будет представлять США на Олимпиаде в качестве запасной спортсменки. Ранее Вулф заявила в Facebook, что хочет победить в Токио, чтобы «сжечь флаг США на пьедестале».

В письме республиканцев также упоминается метательница молота Гвен Берри, которая отвернулась во время исполнения американского национального гимна, стоя на третьей ступени пьедестала по итогу отборочных на Олимпиаду. Свое поведение спортсменка объяснила тем, что гимн США не представляет ее народ. «Мы надеемся, что члены олимпийской сборной США перестанут злоупотреблять своей платформой для того, чтобы позорить нашу страну, и что все спортсмены, представляющие Соединенные Штаты Америки на Олимпийских играх этим летом, будут делать это с гордостью и патриотизмом», — говорится в заключительной части письма.

(сс) Kyle T Сжигание флага САШ в Вашингтоне в День независимости США

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Проще говоря, не смотрите игры. Потеря зрителей означает потерю рейтинга, а потеря рейтинга означает потерю будущих доходов. Настало время консерваторам действовать в унисон. Откажитесь от просмотра любых спортивных игр и откажитесь от просмотра любых фильмов или телешоу с актерами, которые высказываются о либеральной политике. В конце концов, они начнут чувствовать боль», — уверен JimDussek.

«Менталитет человека, который будет использовать свою платформу, представляющую Соединенные Штаты, как оружие для подрыва страны, — это качество, которое я не могу понять. Страна, которая дает вам возможность достичь всего, чего вы пожелаете, независимо от этнической принадлежности или социального положения, ценится и защищается разумными людьми. Подрывное поведение любого человека, представляющего Соединенные Штаты, должно быть основанием для отстранения. Пусть участвуют те, кто ценит то, ради чего столько людей погибло», — пишет spaghettiwestern899.

«С таким же успехом можно даже не транслировать Олимпийские игры. На трибунах все равно не будет болельщиков. Очень мало американцев тоже будут смотреть. Никто не хочет смотреть на кучку малообразованных ненавистников Америки, демонстрирующих свою добродетель», — указывает NastaseNate.

«Их нужно выгнать из команды. Может быть, им следует присоединиться к национальной команде, представляющей Иран», — предполагает ArtVBob.

«Спорт стал политическим. Раньше они были чем-то таким, что объединяло людей по всему миру, но исчезло. Я подозреваю, что Олимпийские игры этого года, если они вообще состоятся, станут самыми малопосещаемыми в истории. Прискорбно то, что люди, настроенные на протест, так популярны в современном обществе. Америка велика — если вы не счастливы, есть много мест, которые широко распахнут свои объятия. Нигерия попросила всех людей, имеющих с ними связь предков, «вернуться домой». Насколько я знаю, никто не поехал. Люди, вышедшие из-под настоящего угнетения, будь то Северная Корея или Африканский континент, понимают, что эти демонстранты просто ищут внимания. Необходимо проявлять уважение к флагу и гимну, поскольку это символ страны, которая позволяет многим из этих протестующих иметь все, что они имеют», — подчеркивает DontTwistMyWords.

«Заявление о «жертвенности» плохо оплачивается в Нигерии или любой другой стране. Такие типы никогда не выживут за пределами США», — считает TruthHurts99.

«Все должны были это предвидеть. Отложим на время текущие проблемы. Олимпийские игры были созданы для того, чтобы страны могли соревноваться друг с другом, чтобы показать силу отдельных стран. За последние 50 с лишним лет спорт перестал быть представлением страны, а стал представлять каждого человека в отдельности. Нам нужно, чтобы каждый отдельный спортсмен перестал думать о себе и начал думать о команде и стране», — отмечает rogertheindependent.

«Если бедный и униженный спортсмен не может следовать правилам, то просто отстраните его от участия в Олимпийских играх», — советует legacy's.

Апостол Иуда. Ван Дейк, Антонис 1619-20

«Мы не можем допустить, чтобы спонсируемые правительством США спортсмены на мировой арене на Олимпийских играх выступали против Соединенных Штатов Америки. Мы там для того, чтобы показать, насколько велика Америка, а не для того, чтобы сказать, что мы ее ненавидим. Джесси Оуэнс поехал в Германию в 1936 году на Олимпийские игры, потому что он хотел показать Германии, что Америка велика. Не для себя. Но для Америки. В моей жизни, когда в 1980 году хоккейная команда США выиграла золото и подняла флаг, это было потрясающе. Болельщики скандировали во время игры USA USA USA USA USA USA USA. Вот что такое Олимпийские игры», — вспоминает Trump-Strong-2024.

«Свобода слова не гарантирует, что кто-то сможет представлять нашу страну в составе национальной команды на международных соревнованиях. Не стесняйтесь оскорблять нашу страну, но не удивляйтесь, если вам придется делать это из дома. Эти протестующие должны быть отстранены от участия в команде», — уверяет WaynePeterkin.

«Печально, что никто не знает имен тех двоих на пьедестале, которые заняли первое и второе места в составе сборной США», — отмечает TMac15.

«К сожалению (или к счастью), оргкомитет не получает федеральных денег, поэтому у вас нет рычага, за который вы могли бы потянуть. Я думаю, что этот рычаг принадлежит людям, и если им не нравится то, что делается, то они должны прекратить вносить деньги в комитет и дать им понять, что это НЕнормально — брать в команду спортсменов, которые унижают и не уважают страну, которую они должны представлять. Единственный другой рычаг, который у нас есть, — это не смотреть игры, чтобы рейтинги продолжали падать», — поддерживает jjmurray739.

Напомним, ранее афроамериканская певица и обладательница музыкальной премии «Грэмми» Мэйси Грей заявила, что известный во всем мире флаг Соединенных Штатов Америки более не является символом оппозиции рабству, и вообще — он устарел.

Певица обратилась к президенту и вице-президенту США Джо Байдену иКамале Харрис,а также к членам Конгресса: «Американский флаг был лишен своего уникального смысла. Благослови Бог тех фанатиков, они могут завладеть им (подразумеваются протестующие, которые пришли на митинг 6 января к Капитолию и, держа флаг США высоко над головой, потребовали отменить итоги голосования, согласно которым победил Джо Байден. — Д.Т.). Как и Конфедерация (Конфедеративные Штаты Америки), он износился, устарел, вызывает разногласия и не соответствует действительности. Он больше не олицетворяет демократию и свободу. Он больше не олицетворяет ВСЕХ нас. Несправедливо, что нас заставляют чтить его. Пришло время для нового флага».