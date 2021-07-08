В Азербайджане изменены тарифы на газ для населения. Решение, принятое Тарифным советом, вступает в силу с первого июля 2021 года. Согласно изменениям, в случае, если годовое потребление газа не превышает 1200 кубометров, цена не изменится и сохранится на уровне 0,1 маната за кубометр. Отмечается, что 51% абонентов из группы населения не превышают этот объем потребления газа. В случае, если потребление газа составит от 1200 до 2500 кубометров, каждый кубометр газа будет стоить 0,2 маната. Если потребление газа превышает 2500 кубометров, то стоимость за каждый кубометр составит 0,25 маната. При этом отмечается, что принятая модель повышения тарифов предполагает сохранение льготной тарифной системы по ряду направлений. Так, стоимость природного газа, поставляемого в сферу промышленности и сельского хозяйства, осталась неизменной и составляет 0,2 маната за кубометр.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

Но это обсуждается по-разному на азербайджанских платформах социальных сетей.

Nizami @Salam_Baku: «Дай Аллах здоровья нашему президенту, днём и ночью он думает о благе народа, а ведь могли поднять не на одну копейку, а, скажем, на 5».

Jack: «Правильно делают. Это еще мало. Надо было больше поднять, чтоб те, кто не умер от пандемии и безработицы, умерли от холода».

@kotorrr: «Молодец Ильхам, нужно собирать деньги на Нагорный Карабах, да и Турция в плохом экономическом положении, надо помочь. Следующий шаг — повышение НДС и пенсионная реформа».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

@E_l_s_h_a_d: «Трубу надо же чем-то накачать, мы скоро за газ будем как европейцы платить».

@helecavanamazdiyasim: «А ЗПшки и пенсии не думают поднимать?»

Пользователь соцсети Telegram задает вопрос:

@Named90: «Интересно, люди опять будут молчать?»

Javad отвечает:

@Dbbvgh: «Люди боятся идти на митинг».

@Named90: «Сейчас подумают, что я провокатор, но если люди захотят как летом 20 года, могут выйти и требовать свои права. Например, мне неинтересно, кто будет президентом страны, но пусть дадут людям жить нормально, зарабатывать, содержать свои семьи, дать хорошее образование и т д. Не надо говорить истефа, а просто свои права требовать. Хочу сказать, если захотят, смогут выйти. Мы эту силу у нашего народа увидели.»

На одном из популярных среди азербайджанцев Telegram-канале пишут:

An: «В месяц на семью из 4 человек 5−6 манатов. Соответственно, в год не более 700−750 кубов. Это без комби. А с комби семья из пятерых использует в год 1000−1100. Не знаю уж, от чего зависит у каждого, но, по идее, большинства населения это никак не коснется. Плюс цена за отопление должна стать меньше».

«В целом терпимо, но неприятно, особенно тем, у кого дачи обогреваются комби. Тогда уж пора переходить на солнечные батареи и мазутные генераторы».

Пользователь под ником «Бакинский» комментирует:

@backinsky: «Потом двойной тариф, а потом тройной, а потом уже народ переходит на дрова или кизяки».

Некоторые пользователи считают, что повышение цен связано с восстановлением Карабаха:

VICTORIA ABASOV: «Понятно, что надо поднимать Карабах, но почему такой ценой? Чиновники пусть оставят своих детей, внуков в Азербайджане жить, учиться, отдыхать, одеваться в «Манго» и «Катоне», глядишь и целый регион поднимут! А то уже не знают, куда деньги девать, и всё мало!»

Goilo: «За Карабах заставляете народ платить!»

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Газ

Пользователь под ником Kuzurisan не согласен с вышесказанным:

@Kuzurisan: «Карабах здесь не при чем, сожрали бюджетные деньги за столько лет, а вернуть не могут, вот и нашли выход… их же уже отделили от кормушки…»

Elchos: «Люди, по сравнению с прошлым годом, потеряли много капитала … Бедность выросла, из-за пандемии и, следовательно, из-за всяких запретов. Сидел народ и ждал, что будут падать цены, а они там то цены на бензин поднимают, то теперь и на газ. Цены на продукты и стройматериалы выросли почти на 60%. Да они там, по ходу, уже совсем свихнулись!»

Aynur K: «Пандемия, война плюс алчность тех, кто наверху, чинуш. Писали в январе ещё, или будет девальвация маната, или будут постепенно поднимать цены. Выбрали второй вариант».

@elena_mamedova: «1200 кубов в год против нынешних 2200 по 10 гяпик — это не повышение разве? Кому хватит на весь год 1200? Всё равно будем по повышенным тарифам платить зимой. И это еще называется «заботой о малообеспеченных слоях населения». Эти слои вынуждены будут в холоде сидеть».

Ль-Сура Гусейнова: Т"арифы меняют, а давление газа падает. Обед готовишь долго, и в комби идёт отрыв пламени! Так что все равно население нагрузили!»

В Тelegram-канале «Бакинский Бульвар» предполагают, что компания Socar диктует свои правила ТС:

«Грубо говоря, они хотят сказать, что это решение для производственных предприятий. Окей, хорошо, но так эти предприятия будут компенсировать эти деньги с населения. Так что это будет влиять на ситуацию в стране, и без этого никак. А можно, чтобы Ровнаг Муеллим и ряд других муеллимов в SOCAR меньше тратились на часы и другие развлечения?»

Петр Данилов ИА Красная Весна Газ

Ответ:

«А с чего вы взяли, что это решает SOCAR? Неужели всерьез верят люди, что он сам по себе что-то решает?»

Oguz Turk: «Все показатели говорят о том, что можно было оставить тариф по старой цене! Если экспорт растёт, то и доход растёт. Так почему повышения в таком случае? Если это всё как-то связано со сбором средств на строительство в Шуше или Агдаме, то можно было это понять. Эти объяснение по повышению на ТВ СВС ничего не смогло объяснить, а наоборот, все показатели цены на газ в мире говорят о том, что Азербайджан в целом неплохо заработал».