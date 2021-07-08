На фоне ухода американских войск из Афганистана «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает набирать силу. Обеспокоенные ситуацией американские политики призывают Вашингтон предпринять меры, но администрация президента Джо Байдена продолжает настаивать, что военные действия не являются ни необходимым, ни наилучшим способом улучшения ситуации в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Ожидается, что Байден сообщит о статусе вывода американских войск из Афганистана в четверг, 8 июля, после встречи с командой национальной безопасности.

«Мы все обеспокоены ситуацией безопасности в регионе», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью для Fox News и добавил, что «в этом нет никаких сомнений, и это еще одна причина, по которой мы продолжаем настаивать на мирном политическом урегулировании этой войны путем переговоров. Это действительно путь вперед».

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

Кирби указал на позицию администрации, которая подразумевает, что «военное решение не будет соответствовать интересам афганцев и, откровенно говоря, всего региона».

В последние недели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль несколько районов. В среду, 7 июля, афганские власти заявили, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кала-и-Нав, столицу провинции Бадгис на северо-западе страны.

Критики администрации Байдена считают, что вывод войск, который первоначально был назначен на май этого года экс-президентом США Дональдом Трампом, а затем перенесен Байденом на сентябрь, является преждевременным и ставит Афганистан под угрозу.

«Они не хотят признать, что решение, принятое президентом Байденом, поставило афганское правительство на путь краха, и это происходит в сроки, которых они не ожидали», — сказал в интервью газете Washington Times Билл Роджио, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий.

«Афганистан теряет равновесие, а они говорят, что этого не происходит», — добавил Роджио.

В то же время администрация настаивает на том, что они не поворачиваются спиной к Афганистану и населению.

Кирби уверил, что даже после ухода сил США в стране будет обеспечена поддержка военным Афганистана. Среди прочего будут выделяться деньги, а также техническая и авиационная помощь.

«Так что мы не поворачиваемся спиной к нашим афганским партнерам», — сказал пресс-секретарь.

bluuurgh Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала в беседе с журналистами, что США продолжат предоставлять гуманитарную помощь афганцам, а также будут защищать их после вывода войск.

«Мы намерены продолжать дипломатическое присутствие на местах в Кабуле даже после того, как в конце августа вернем военнослужащих и женщин домой», — заверила Псаки.

Тем временем Иран развернул мирные переговоры между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством. В среду, 7 июля, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с представителями обеих сторон и призвал их «принять трудные решения ради будущего своей страны». Глава МИД добавил, что Иран готов «разрешить текущие конфликты в стране» после «провала США в Афганистане».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную ситуацию под соответствующей публикацией.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто выжидал, пока мы потратим достаточно времени, крови и денег в этой Богом забытой стране. Я аплодирую Трампу и Байдену за желание вывести войска. Если бы Трамп победил, он бы делал то же самое. Если афганский народ не хочет свободы настолько, чтобы взять в руки оружие и самостоятельно победить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то это их вина, а не США. Даже великие советские военные того времени не смогли победить в Афганистане. Я считаю, что пусть народ Афганистана сам разберется с этим или разбирается с последствиями», — пишет Mister_Sandwich.

(сс) Todd Huffman Афганистан

«Вы правы на 1000 процентов. Если вы собираетесь победить врага, убедитесь, что он побежден, прежде чем вторгаться в новую страну. Мне очень жаль женщин Афганистана, которые вновь увидят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но США не могут решить все проблемы на земле. У нас был такой шанс в 2003 году», — отвечает RavensandDoves.

«Почему бы правительству не оказывать гуманитарную помощь и помощь в обеспечении безопасности в первую очередь жителям Америки. Например, нашим ветеранам и бездомным. И пожилым людям», — спрашивает hanna2022.

«Потому что на этом нельзя заработать деньги и добиться продвижения по военной службе», — отвечает hymanlicahiman636.

«Срок вывода войск из Афганистана был установлен еще при предыдущей администрации, а Байден просто отодвинул его на несколько месяцев. Мы не можем оставить военных навсегда, это же очевидно», — отмечает LisaHenri.

«Все годы, которые мы потратили на то, чтобы превратить Афганистан в страну, которая могла бы существовать без поддержки Соединенных Штатов, закончились полным провалом. Но Байден и Харрис оправдывают нашу неудачу в Афганистане изменением климата», — считает Mowerman.

«А еще расизмом», — отвечает livindadream.

(сс) isafmedia «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Мы потратили жизни американцев и бесчисленное количество долларов на «обучение» афганских «военных», и первое, что они делают, когда мы уходим, это бегут в другую страну, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наступают. Афганистан — это не страна. Это территория племен, которые воюют друг с другом с тех пор, как было обнаружено, что камни — это оружие», — уверен 5klumens.

«Мы также обучали армию Южного Вьетнама. Некоторые люди просто не могут защитить себя», — продолжает YankeeDogg.

«Крайне наивно полагать, что приток талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет остановлен с помощью дипломатии без угрозы применения силы. Иран заполнит пустоту. Вы можете предложить им поддоны с деньгами, и они согласятся, а затем используют деньги для покупки еще большего количества оружия», — указывает JR4.

«У талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет воздушной мощи. США должны были сохранить авиабазу в Баграме, по крайней мере, на данный момент. Поддержка с воздуха помогла бы афганским военным, не представляя значительной угрозы для американского персонала. Я понимаю, что мы не можем остаться там навсегда. Но мы дали афганскому народу, особенно женщинам, почувствовать вкус свободы. Жестоко позволить талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отнять все это», — отмечает logicwins57.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена обратились к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой временно разместить тысячи афганцев, помогавших американским военным. Белый дом опасается, что беженцы могут стать жертвами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с выводом войск США и НАТО из Афганистана.