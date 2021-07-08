Дважды серебряный медалист олимпиады «Я — профессионал» рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своей победе, любви к родному Крыму и планах на будущее.

Пресс-служба Олимпиады «Я — Профессионал» Алексей Каранда

Алексей Каранда с отличием окончил бакалавриат филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Севастополе по специальности «государственное и муниципальное управление», а сейчас он учится на первом курсе магистратуры Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского на специальности «юриспруденция». В этом году он завоевал сразу две серебряные медали на Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал»: по направлениям «Туризм» и «Управление персоналом». Мы спросили у Алексея, как он к этому пришел, чем планирует заниматься дальше и что дала ему олимпиада.

Алексей, как Вы узнали об олимпиаде и что подвигло принять в ней участие?

Об олимпиаде «Я — профессионал» я узнал из социальных сетей в прошлом году. И решил принять участие, потому что до этого уже побеждал в различных конкурсах: в универсиаде «Ломоносов» и в олимпиаде «Высшая лига». Опыт был. Решил попробовать свои силы, проверить свои знания, умения, навыки в конкурентной борьбе со студентами других вузов. Ну и различные преференции, которые дает участие в олимпиаде, — денежный приз, стажировки — тоже имели значение.

Вы участвовали сразу в пяти направлениях, почему так много?

Я участвовал в направлениях «Управление персоналом», «Туризм», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция». Они все смежные, и я решил попробовать себя во всех, ведь больше направлений — больше шансов выстрелить.

Не трудно было?

Не трудно, как раз потому, что направления были смежными, и знания в одной сфере помогали в другой. Знание маркетинга помогало при выполнении заданий по «Туризму», когда надо было разработать максимально популярный туристический маршрут. Важно было понимать, как и чем можно привлечь аудиторию. Знания по менеджменту тоже помогали при решении заданий по «Туризму». Например, одним из них было составление SWOT-анализа — часто применяемого инструмента в менеджменте. Один из кейсов на «Менеджменте» был посвящен разрешению конфликтной ситуации в организации, и здесь мне пригодились мои знания в области управления персоналом.

Да и расписание не пересекалось, поэтому легко было все успеть.

У Вас медали по направлениям «Туризм» и «Управление персоналом». Как Вы заинтересовались туризмом?

Туризм меня интересовал еще со школьной скамьи. В школе я участвовал в олимпиаде по географии и ежегодно становился призером республиканского этапа, поэтому у меня еще с тех времен заложился базис знаний в сфере туризма, географии и социально-экономической географии. Ну и потом, я живу в Крыму, который с давних времен является туристической Меккой для жителей всего бывшего Союза. Конечно, тут будет интересен туризм.

А что интересного Вы увидели в управлении персоналом?

Я считаю, что люди — это основа всего, и умение грамотно управлять человеческим потенциалом и его развивать, мне кажется, очень важно для специалиста в любой сфере. Поскольку человек — это основа всей экономики. Поэтому меня это направление очень заинтересовало.

А почему Вы в итоге поступили в магистратуру на юриспруденцию?

Мне кажется, что юридическое образование не будет лишним в любой сфере, и корочка юриста будет востребована везде. Знание законов и умение ими пользоваться — необходимая компетенция для специалиста в любой сфере. Очень важно знать свои правовые полномочиях и ограничения, понимать, на что я имею право, а на что — нет. Это пригодится как в профессиональной деятельности, так и в жизни.

Когда Вы выиграли целых две медали, что Вы чувствовали?

Эйфорию. Я, честно говоря, даже не ожидал. Я видел свои 97 баллов по «Туризму» и понимал, что это медальный результат. Но когда увидел 81 по «Управлению персоналом», ни на что не рассчитывал. А утром просыпаюсь и вижу такие приятные результаты. Это была вторая серебряная медаль, которая стала полной неожиданностью. Я в этот день на радостях даже в университет не пошел.

Что Вы дальше планируете делать, чем заниматься?

У меня несколько планов. Во-первых, это аспирантура, научная сфера. Второй вариант — это работа на предприятии или в органе государственной власти.

А есть у Вас какая-то работа мечты?

Это либо Министерство туризма, либо Министерство экономического развития, которое тесно связано с развитием региона. Может быть, это будет и какое-то негосударственное предприятие, которое реализует социальные проекты. Меня интересуют именно какие-то крупные проекты, преобразование окружающей среды, улучшение городской среды.

Если бы это зависело от Вас, какой бы Вы реализовали социальный проект в Крыму?

Здесь сфера туризма постоянно развивается, развивается инфраструктура. За последние семь лет республика стала сильно преобразовываться. Я считаю, что, в принципе, существующие государственные программы помогают Крыму процветать. Я бы продолжил эту политику, продолжил бы развивать все сферы жизни. Вообще, я считаю, что государство оказывает наиболее мощное воздействие на различные социальные процессы, в том числе и на социально-экономическое развитие региона. Поэтому меня и привлекает сфера государственного управления. Мне кажется, в ней можно реализовывать интересные социальные проекты.

Вы дальше хотите оставаться в Крыму?

Да, я очень люблю свой родной край. Красивая природа, хороший климат, доброжелательные люди. Мне здесь очень нравится.