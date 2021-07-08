Украина не имеет союзников. Об этом 7 июля в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас

Украинский дипломат заявил, что на Украине очень часто девальвируют слово «союзник».

Союзник, по его словам, это тот, кто «готов вместе с тобой умирать, давать реальную военную помощь в случае агрессии».

По мнению политика, Киев в случае «агрессии» России может «рассчитывать только на деньги, военную помощь и дипломатическую поддержку».

Заявление украинского дипломата обсудили на канале «НАШ» в YouTube, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook и на телеграм-канале «Запрещенная Украина». Некоторые отметили, что никакой агрессии России в отношении Украины нет, а Украина в свое время могла стать союзником РФ.

«Это уже поняли даже дети. Некоторым кастрюли мешают — сигнал не проходит. А власть — то ли их агенты, то ли хуже детей. Интересно, почему многие чиновники прозревают когда стают экс. На службе этого не знали?» — поинтересовался Валентин Х.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рукопожатие

«Самый верный союзник — это Россия, как ни крути, без России Украина не выживет», — добавила Таисия Б.

«Ещё один «агент Путина»! Нам 7 лет со всех утюгов вещают, что весь мир с нами! Значит все врали? Не верю!» — отреагировал Константин Валентинович.

«Вот так, перекрытие халявы со стороны России теперь называется агрессией…» — пишет malojssss.

«Они в своем уме? Какая агрессия со стороны России? Если сами не полезете, конечно, то живите спокойно и перестаньте пугать народ», — отреагировала Алла М.

«Вы еще не видели агрессии России, мальчики и девочки. Пока вся «агрессия» только у вас в головах. Поэтому вы так вольготно воюете, не вставая с дивана», — добавил Андрей.

«Не проще ли сдаться на милость победителя? Все проблемы решатся сами собой», — пишет Вадим Ф.

«России незачем спешить. Сами… сами», — отметил A. F.

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«У Украины были союзники — Россия до 2013, точнее даже до 2005 года. Мы могли бы вступить в Таможенный Союз и в ОДКБ, и сейчас западники перед нами лебезили бы и умильно лыбились. А так мы никто и ничто. Отыгранная карта», — добавил Александр A.

«Что-то сомнительно о финансовой помощи», — отметила Марина.

«С такой политикой скоро Украины не будет…» — пишет Саша Правда.

«Союзники это те, что готовы умирать… Ого! Да с таким посылом тяжело будет найти союзников», — подытожил один из читателей.

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Напомним, ранее Александр Чалый заявлял об истощении санкционной политики Запада и Украины против России.