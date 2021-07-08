Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провести проверки на рынке стройматериалов, а также крупных строительных организаций после данных Росстата, согласно которым стройматериалы в РФ за июнь подорожали на 6,75%, с начала года — уже на 19,63%, спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 июля в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) annca Кирпичи

"Может быть, они ошиблись в цифрах? Не 19,63, а 119,63 процентов? Просто циферку пропустили, с кем не бывает», — издевается Геннадий Г.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены представленными процентами, на которые якобы выросли в цене стройматериалы в России. Люди отмечают, что фактический средний рост уже перевалил за 50%.

«Вы не устали ещё дураков-то из населения делать? Куб доски 50 на 100 стал стоить 18 000 рублей. Это Северо-Запад России. Чтобы было яснее: 30 досок длинной 6 метров ныне стоят 18 000 рублей! Лист ОСП стоил три месяца назад 600 рублей — сейчас 2 500 рублей. Лист профнастила для забора стоил три месяца назад 700 рублей — сейчас 1 500 рублей. Арматура по её стоимости вообще улетела в космос. Тормозятся даже Госзакупки! Какие к чёрту 19%?! У вас совесть-то есть, руководители страны?! Вы народ-то во что толкаете?!» — обращается Алексей И.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Доски

Некоторые комментаторы пишут, что не только строительные материалы резко подскочили в цене, но также и металл. Кроме того, до сих пор крайне высокие цены держаться на овощах и ряде продуктов в магазинах.

«Стройматериалы… а металл? Это уже ни в какие рамки! С бешеной прогрессией цена росла с Нового года. До маразма доходим. Я уже не говорю о ценах на овощи и корнеплоды», — отмечает Светлана Н.

Часть людей считает, что проверки надзорных ведомств не дадут никаких реальных данных о происходящем в российской экономике, потому что вся статистика собирается исключительно для того, чтобы успокоить руководство страны.

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«Да плевать. Чтобы ФАС там ни проверила, ничего не меняется. Сахар, бензин, ЖКХ, доски и т.д. Везде цены растут на 1−2%. Это информация не для реальных людей, а для начальства», — считает Михаил П.

Ряд пользователей указывает на то, что в любом случае ФАС не в силах изменить ситуацию на рынке стройматериалов. Люди уверены, что их функции только проверкой и ограничатся.

«Был ли такой момент, когда после проверки ФАС цена возвращалась на прежнее место? Что-то не помню. Никакого значения не имеет то, к какому результату придёт ведомство», — поделился своим мнением Валерий М.

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Отдельные комментаторы убеждены, что в российской экономике происходит что-то неладное и власти, судя по всему, перестали контролировать происходящее.

«Что-то, чего ни коснись, всё выросло в цене. Да не просто выросло, а как будто на дрожжах все. Ощущение такое, словно вообще всё вышло из-под контроля», — пишет Иван Ц.

Напомним, 7 июля ФАС решила провести проверки на рынке стройматериалов, а также крупных строительных организаций после данных Росстата, согласно которым стройматериалы в РФ за июнь подорожали на 6,75%, с начала года — уже на 19,63%.