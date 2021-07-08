Суперштамм SARS-CoV-2 прогнозируют ученые. Не успели мы еще справиться с «Лямбдой», а тут пришли такие нерадостные вести. Специалисты пророчат«появление новой мутации коронавируса, от которой пока ни лечения, ни тем более новой вакцины не существует».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контроль

Что делать? Только вакцинироваться, заявляют врачи.

«Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется», — рассказал эксперт по биологической безопасности, врач Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.

Пока не видно, чтобы эта игра затруднялась. Буквально вчера в СМИ появилось сообщение, что за четыре месяца появятся еще 22 мутации SARS-CoV-2. Слава Богу, что оракулы основываются лишь на математических моделях, а любые модели, как мы знаем, это еще не факт. Возможно, ошибутся, к нашему счастью! Однако индийский штамм, оказывается, тоже был предсказан математиками. Так что, читаем в прессе, «это дает основание утверждать, что математический метод моделирования может прогнозировать зарождение новых мутаций за пять месяцев до того, как они появятся».

Если так задолго могут предсказать, наверное, ученым стоит озаботиться и созданием противоядия от этих гостей из мира невидимых убийц? В конце концов, пять месяцев — срок вполне солидный для разработки новых вариантов вакцин. Ведь успели же в сжатые сроки создать и «Спутник V», и «Лайт», и «ЭпиВакКорону» с «КовиВаком»!

Дарья Драй ИА REGNUM В центре вакцинации

Власти, имея временной запас, тоже могли бы заранее сообразить, сколько мест в больницах может понадобиться, какое число врачей в Красной зоне и в поликлиниках на участках в случае прихода более смертоносных вариантов коронавируса надо задействовать. Чтобы уж не говорить, как часто бывает, не ждали, внезапно, напоминает стихийное бедствие.

Мы уже больше полугода живем с ковидом. Будем жить пятилетку, как уверяют ученые. Тогда уж давайте примем пятилетний план жизни в условиях пандемии! Всем проще будет. И никаких авралов, недоразумений. Приняли — исполняем!

Кстати, правительство уже, похоже, об этом начинает подумывать. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что решено создать реестр бездомных в России. Минтруда и МВД РФ займутся проработкой вопроса критериев, «по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, и порядка ведения реестра бездомных».

За Минфином и Минстроем — «вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наем жилья». Доложить соображения должны до 20 сентября. Минздрав, Минтруд и ФОМС разработают «методические рекомендации по обеспечению бездомных медицинской помощью» и новыми паспортами. Доложить обязаны до конца октября.

Замечательно! Странно только, что лишь волею ковида эта очевидная мысль пришла во властные головы. Ведь проблема бомжей не вчера возникла. И ковид уж никак к ней не причастен. Причастен он только одним, тем, что дал пинок властям озаботиться, в конце концов, этой проблемой. Ведь не секрет — бездомные никак не могут соблюдать ни карантин, ни самоизоляцию, как требовал указ мэра столицы в момент первой волны ковида. Они не вакцинируются. Ведь люди — не бродячие псы: отловил и делай прививки. Это существа с разумом и волей, а также с правами, которые нарушать запрещает закон. Поэтому создание специального реестра — вещь очень важная.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомный

Хорошо бы к реестру добавить еще их размещение где-либо. А то живут на улице, распространяя всякие там мутации. Один такой бомж уже не одну зиму коротает на скамейке возле памятника Василию Сурикову на Пречистенке. Явно психически нездоровый человек — постоянно сам себе что-то доказывает, спорит, возмущается. Когда бывают морозы и снегопады в Москве, я всегда с замиранием сердца думаю — каково ему? Переживет ли холода? Пока Бог миловал. И ковидом, похоже, не болеет, поскольку своего насиженного места никогда не покидал.

Кстати, бомжами становятся не только алкаши и психи. Зимой случайно столкнулась с вип-бомжом. Человек занимал пост советника Лужкова, по крайней мере, информация об этом есть на его странице в «Фейсбуке», был и депутатом Госдумы. Но так вышло, что, имея прописку на Кутузовском проспекте, бывший чиновник теперь живет по хостелам и знакомым. Он не сумасшедший, вполне нормально оценивает окружающее и окружающих, имеет соцкарту и паспорт, ездит в транспорте, бывает в магазинах. То есть, ведя обычный, но весьма опасный при пандемии образ жизни, он вполне может стать для кого-то источником заразы. И хоть прививка у него есть, но мы знаем — не спасают они от повторных заражений, особенно новыми суперштаммами!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомный

Реестр таких людей нужен. Необходимо пытаться их трудоустроить. Например, упомянутый вип-бомж не достиг еще пенсионного возраста, вполне мог бы приносить пользу стране и городу, а не коптить небо и не заниматься деятельностью Остапа Бендера. Хотя, конечно, Бендер — это такое явление, которое было и будет всегда. Предпринимательство не обязательно бывает честным, направленным на нужные дела. Случается и туфта, вроде той, что задумал этот вип-бомж. Желая попасть в другую страну, в Грузию, он призвал в «Фейсбуке» «ударить автопробегом по бездорожью». Конечно, не точно такими словами. Он всё это облек в форму призыва предоставить ему машины ГАЗ 31−02, чтобы не просто пересечь какое-то количество километров, а стать символом дружбы народов России и Грузии. Понятно, что все это лишь придумка, дабы решить свой личный вопрос и личную проблему: бесплатно добраться до родины.

Дай Бог ему найти спонсоров! А нашим властям — дай Бог справиться и с ковидом, и с теми вызовами, которые SARS-CoV-2 выдвигает перед страной и людьми, властью и гражданами Российской Федерации.

Что до дружбы народов, то вещь эта, конечно, хорошая. Мир всегда лучше войны, если только это не такой враг, как коронавирус. Его надо победить, используя все способы. И если новые законы помогут это сделать, их надо срочно принять.