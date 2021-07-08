Признаюсь, оценка министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в лекции в Дальневосточном федеральном университете современных российско-японских отношений мне понравилась. Ибо давно ждал принципиального анализа этих отношений со стороны руководства РФ, окончательной расстановки точек над «i» по поводу явно затянувшейся навязанной Токио дипломатической тяжбы по несуществующему «территориальному вопросу».

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Как неоднократно отмечалось, именно так оценивало необоснованные японские претензии советское правительство, отказывавшееся в какой-либо форме их обсуждать. Ответственность же за включение «территориального вопроса» в программу дипломатических переговоров Москвы и Токио несут Горбачев и Ельцин, стремившиеся вступить с Японией в беспринципную сделку «Курилы за займы и инвестиции».

Только совсем уж наивные люди могут поверить, что давно ставший анахронизмом «мирный договор» между Россией и Японией нужен токийским политикам для «развития и углубления двусторонних отношений». Да в Токио и не скрывают, что «мирный договор» — не цель, а средство вынудить посулами экономической помощи, а в последнее время и угрозами силой сдать Японии все южнокурильские острова.

Безусловно, не могут не понимать это и на Смоленской площади. Сегодня об этом прямо заявил глава внешнеполитического ведомства России:

«Наши японские коллеги всегда говорят о своем желании максимально быстро двигаться в сторону заключения мирного договора, который они, правда, видят исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы, которая для нас не существует, но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать».

Mid.ru Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Дальневосточном федеральном университете

Может быть, и неплохо, но «мирный договор» без Курил, причем не Малой Курильской гряды, а всех составляющих по площади половину Большой Курильской гряды островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Плоских (Хабомаи), японское правительство подписывать отказывается. И, зная настроения японских политиков, могу заверить, будет отказываться впредь.

Справедливы и слова российского министра о том, что японское правительство ставит прежние советско-японские договоренности «с ног на голову», о чем мы не раз писали. Вполне обосновано названо Лавровым смешным стремление просто заявить в «мирном договоре» о том, что «война окончилась». Ибо об этом было заявлено на весь мир в сентябре 1945 года при подписании японским правительством Акта о безоговорочной капитуляции и подтверждено в ратифицированной парламентами двух стран Советско-японской совместной декларации 1956 года.

Ну, а что касается волюнтаристского решения Никиты Хрущева «от своих щедрот», по сути, подарить Японии в виде жеста доброй воли острова Шикотан и Плоские, то это было вовсе не «обязательство», а обещание, причем специально в тексте декларации обусловленное тем, что такое обещание может быть выполнено только после подписания мирного договора, по которому все остальные Курилы признаются советскими. Знают в Японии и о том, что в ответ на перезаключение в 1960 году направленного против СССР японо-американского военного союза по указанию того же Хрущева от имени советского правительства правительству Японии были направлены памятные записки. В них сообщалось, что в новых условиях возвращение к вопросу об обещании передачи указанных островов можно будет вернуться только после того, как все иностранные (читай, американские) войска покинут территорию Японии. Как подтверждали в МИД РФ, эти памятные записки сохраняют свою силу.

Никита Хрущев

Российская сторона уже неоднократно разъясняла Токио, как она видит новый устремленный в будущее договор двух соседних стран.

«Мы хотим получить ответы на все наши вопросы и хотим, чтобы японцы согласились начать работать над таким вот всеобъемлющим серьезным межгосударственным крупным договором. Они ту договоренность, которая была у президента Путина с премьер-министром Абэ, ставят с ног на голову, говорят: «Нет, сначала давайте мы по островам договоримся, а потом мы хороший договор напишем». Не было такого уговора, уговор был про договор», — сказал министр.

И добавил: «Мы предложили японским коллегам заключить мирный договор, который будет нацелен в будущее, который будет комплексно обеспечивать наше взаимодействие и в экономике, и в гуманитарной сфере, и во внешней политике. То есть договор, нацеленный на формирование партнерства, потому что просто написать, что мы не воюем, это сейчас смешно».

Осудил министр Лавров и несерьезную практику направления Токио дипломатических «протестов» по любому поводу хозяйственной или военной деятельности российских властей на Курилах — своей суверенной территории.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ, установленный в Южно-Курильске

Россия жестко отвечает на поведение Японии, которая постоянно нервно реагирует на развитие Россией южной части Курильских островов, заявил Лавров. Он отметил, что переговорам между Москвой и Токио по мирному договору не помогает постоянная нервная реакция японцев на то, что Россия развивает Курильские острова.

«Либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства один из четырех или все сразу острова. Нам это (реакция Японии) непонятно, и мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это неотъемлемая часть территории РФ, которая вошла в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в Уставе ООН есть статья 107, где сказано, что все, что решено по итогам Второй мировой войны державами-победительницами, пересмотру не подлежит.

«Япония, когда вступала в ООН, этот Устав ратифицировала», — напомнил Лавров.

От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945 года

В отличие от работающих в Японии российских дипломатов, которые пытаются сглаживать существующие между двумя странами противоречия, подчас намеками продолжают сеять у японских политиков иллюзии о якобы сохранении возможности продолжать переговоры о мирном договоре, что в Японии является эвфемизмом переговоров по «территориальному вопросу», Сергей Лавров недвусмысленно изложил цели и задачи российской дипломатии. Которые состоят во всемерном развитии российско-японских отношений, но не за счет ущемления интересов нашей страны, тем более за счет территориальных уступок.

По многолетнему опыту общения с японскими политиками, учеными, журналистами, да и с простыми японцами, знаю, что в этой стране также предпочитают горькую правду сладкой лжи. Думаю, оценят в Японии и честное, откровенное разъяснение российской политики в отношении Страны восходящего солнца. Ну, а японские реваншисты, конечно, будут возмущаться. Но на то они и реваншисты…