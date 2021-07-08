Заявления представителей украинской власти относительно членства страны в НАТО и ЕС являются «истерикой из-за сокрушительного поражения», заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев 7 июля в эфире телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По словам политика, Киев потерпел проигрыш на международной арене и взбешен этим.

«Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», — сказал он.

Экс-депутат напомнил, что Нидерланды выступили против ратификации соглашения по ассоциации между ЕС и Украиной. Венгрия также препятствует стремлениям украинских властей из-за притеснений этнических венгров в Закарпатье. Кроме того, по словам бывшего парламентария, Киев потерял уважение Берлина и Парижа.

«Мы получили двух противников, и Зеленский всё сделал для того, чтобы нас не уважали как страну в Германии и Франции. Мы это видели по его обращению при живой Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель — О. П.), которая еще в должности, к кандидатам на роль канцлера», — отметил политик.

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Gov.ua Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Заявление Евгения Мураева обсудили на YouTube-канале «НАШ». Среди комментирующих встречалось мнение о том, что США «передали» Украину под контроль Великобритании, рассчитывая достигнуть своих целей (дестабилизация ЕС и раздражитель России). Иные считают, что место Украины в составе России, так как только в составе России нынешние украинские территории будут свободными.

«Потерпел поражение в международных отношениях, зато успешно нагибает украинский народ», — отреагировал Руслан И.

«Что по Украине не доделал Гитлер, доделает Зеленский», — написал Сергей Ф.

«На Украине чёрная метка, нигде нас не хотят видеть, много брехни (лжи — О. П.) и воровства, ни один закон не работает», — добавила Galinka N.

«Клоун и короли! Кто с шутом будет говорить? С продажным шутом? Обманувшим украинцев!..» — отметил Сергей К.

«Какой-то там ЕС? Мы уже идём в США, в Британию…» — пишет Miroslava S.

spoilt.exile Очень хотели в ЕС

«Украина — это недоразумение, которое слепили из противоположных частей. Решение вопроса может быть только в отторжении Галиции… Пока этого не будет сделано — большинство украинцев будет страдать», — написал один из читателей.

«Раньше США пользовались Украиной для того, чтобы Крым стал базой НАТО, но ни*ера не вышло. Соответственно США продали этот долговой пакет британцам. Я думаю, что в экономических целях (как дестабилизация ЕС). А США продолжают получать выгоду как тлеющий конфликт для… [раздражения] РФ», — отметил читатель под псевдонимом «МегаГерцы».

"Зеленскому надо заявить, что он будет президентом Украины, пока их не примут в НАТО или ЕС. И так сможет допрезидентствовать до конца жизни», — иронизирует Байдаулет И.

«Быть в Евросоюзе — значит принимать их условия в полной мере. Не многие государства экономически к этому готовы. Пример — страны Балтии: экономический упадок, обвал налицо», — пишет Nika K.

«Украинцы будут гадить России и делать всякие пакости очень долго. У них натура такая: что не съем, то понадкушую (надкушу — О. П.)», — написал Valentin l.

«А зачем же такие ходы сложные, прямой путь самый простой, это Вам каждый скажет! Ваш путь только с Россией, а иначе… Вы как загулявшая бабенка. Безмозглая, — и туда кинется, и сюда, а нужно просто вернутся к мужу! Всё, а вы всё про «наративы Кремля»!..» — добавила Ирина К.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Вот вам вместо вступления в ЕС дали ассоциацию. Кушайте, не обляпайтесь! Вместо членства в НАТО вас используют… а потом, когда вы выполните их миссию, вас выбросят, и всего делов!» — отреагировал Юрий R.

«Я бы так не радовался. Чем больше Зеленский терпит поражений на международной арене — тем хуже становиться жить каждому украинцу. А оппозиция довольно импотентна и нерешительна для кардинального изменения ситуации в стране, поэтому терпеть вам зеленых до конца их срока, раз смелости не хватает», — отметил читатель под псевдонимом «Добрый Шубин».

«Похоже, что американцы понимают неизбежность возвращения блудной дочери-Украины под опеку России. И в связи с этим принимают все меры, чтобы к моменту возвращения Украина находилась практически в первобытном состоянии: промышленности нет, земли убиты, ресурсы истощены, инфраструктура разрушена, население безграмотно, обозлено до крайности, но при этом крайне амбициозно. И эту «конфетку» в своё время подсунуть России: занимайтесь, тратьте свои ресурсы под аккомпанемент проклятий от украинцев, что всё делается медленно и не так», — добавила Наталья С.

«Украина станет свободной когда станет обратно Украинской областью Российской империи. И только тогда, когда украинцы поумнеют и станут смелыми, умными русскими», — пишет Vladimir N.

К. Иванов, В. Корецкий, О. Савостюк, Б. Успенский. Навеки вместе! (фрагмент) 1954

«Все эти плевки в лидеров Евросоюза и упёртый бубнёж про СП-2 действительно похожи на игрушки с британской короной… Только самой Украине эти игрушки пойдут не на пользу. Снова сыграют на её великодержавной гордыне, некомпетентности и кинут. Опять. Только итог уже будет фатальным. Дружелюбной надо было быть, выстраивать со всеми прагматичные, выгодные для себя отношения. Не ломать то, что было налажено. Не играть мускулами, которых нет. Всё это и многое другое надо было уже в прошедшем времени. А сейчас уже поздно что-либо делать. То есть да, делать можно всё что угодно. Но даже если всё делать уже правильно… то это будет всего лишь сглаживание уже неизбежного процесса исчезновения печального проекта «государство Украина». Правда, сочувствовать только им не получится, так как трясти будет всех без исключения. Хочется всем нам, простым людям, пожелать здоровья и душевных сил, чтобы не потерять человеческое лицо во времена грядущих потрясений», — подытожил Сергей Б.

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