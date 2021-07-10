Классический сюжет, так любимый Агатой Кристи и ее последователями: снегопад, маленькая гостиница на отшибе, в которой собралась разношерстная компания. Дороги завалены, связь и электричество не работают, а совсем рядом в ночи бродит злодей, и, скорее всего, он — один из присутствующих. Разве что вычислить нужно не заурядного убийцу-маньяка, а самого настоящего оборотня, с клыками и когтями. В общем, страшно, аж жуть!

Цитата из к/ф «Оборотни внутри». Реж. Джош Рубен. 2021. США Сэм Ричардсон в роли Финна Уиллера

На самом деле, совершенно не страшно, а довольно смешно, потому что фильм Джоша Рубена — это пародийная комедия, основанная на одноименной многопользовательской видеоигре с виртуальной реальностью. В этой игре, которая представляет собой вариант всем известной «Мафии», жителям средневекового городка нужно поймать кровожадного оборотня, пока он не сожрал всех честных обывателей. Правда, городок в фильме вполне современный, американский, только совсем крохотный и захолустный, расположенный на границе заповедника.

Живут в городке весьма странные личности, которые вводят в легкий ступор стеснительного чернокожего рейнджера Финна Уиллера (Сэм Ричардсон), присланного защищать дикую природу и бороться с браконьерством. Финн так сразу и не может решить, кто более странный — местные жители, экзальтированная дама с собачкой и ее увалень-муж, парочка шумных неформалов из автомастерской, слезливая хозяйка гостиницы, супруг которой, по слухам, удрал с любовницей в Белиз, и агрессивный браконьер-отшельник, напоминающий гризли, или приезжие — аутичная мужеподобная дама-эколог, воркующие геи-миллионеры-дауншифтеры, мрачноватый представитель газовой компании, тянущей в эти края газопровод, и молоденькая почтальонша. Впрочем, почтальонша Сесили (Милана Вайнтруб) как раз вполне ничего, почти без тараканов в голове, разве что немножко нервная. У Финна, который недавно расстался с подружкой, начинается с ней что-то вроде романа, развитию которого мешает только его робость. Как вдруг рейнджер обнаруживает под крыльцом гостиницы обглоданный труп хозяина, который вовсе не уезжал ни в какой Белиз. И кошмар начинается.

Цитата из к/ф «Оборотни внутри». Реж. Джош Рубен. 2021. США

Цитата из к/ф «Оборотни внутри». Реж. Джош Рубен. 2021. США

Впрочем, кошмара как такового и нет. На совести жуткого когтистого чудовища, кроме хозяина гостиницы, только экзотическая собачка Чи-Чи, да еще отъеденная рука мужа ее безутешной владелицы. Остальные участники событий прекрасно справляются с сокращением своей численности сами — как, впрочем, и полагается в игре в «Мафию». Все попытки Финна апеллировать к духу общины и убедить напуганных жителей объединиться ни к чему не приводят — они расползаются по углам, откуда подозрительно зыркают друг на друга, то и дело хватаясь за оружие. Опасность пробуждает в странноватых, но респектабельных с виду героях темные инстинкты — кто-то начинает мародерствовать по соседским домам, кто-то переполняется иррациональной ненавистью к «понаехавшим», кто-то начинает путать мирную округу с джунглями, кто-то вспоминает суеверия своей далекой латиноамериканской родины… Так что в итоге оборотень оказывается чуть ли не самым милым и безобидным существом среди прочих озверевших. Устоять перед общим безумием удается только Финну — сущему темнокожему ангелу, да дикарю-отшельнику, который неожиданно и парадоксально отзывается на коллективистскую проповедь рейнджера. Ну, и хозяйке гостиницы, которая всю бойню просидела под замком, чтобы эффектно покончить в финале с монстром.

Цитата из к/ф «Оборотни внутри». Реж. Джош Рубен. 2021. США

Цитата из к/ф «Оборотни внутри». Реж. Джош Рубен. 2021. США

Итог на деле совсем невеселый. «Все мы немножко оборотни», намекает нам режиссер. У людей куда больше причин стать волками друг другу при виде опасности, чем остаться людьми и объединиться. А причин, чтобы перегрызть глотку ближнему, масса — от модных экологии и феминизма до банальной жажды наживы. Рубен иронизирует чуть ли не над всеми поветриями XXI века, впрочем, довольно-таки беззубо. Если бы персонажи не выглядели с самого начала столь гротескно, а актеры так сильно не переигрывали, фильм вышел бы куда более интересным, и возможностей для настоящей социальной сатиры оказалось бы куда больше. А так вышла разве что довольно смотрибельная пародия на штампы классических детективов и «ужастиков», не то чтобы скучноватая, но лишенная какого-то важного элемента, а главное — всякого смысла кроме того, что, похоже, человек человеку — волк даже в XXI веке, а общинный дух, которым так гордилась «одноэтажная Америка», крепко повыдохся. Режиссер перебирает все темы, которые на слуху, словно цацки на собачьем ошейнике, но, похоже, ни одна его не цепляет настолько, чтобы выделить в ней сатирическую соль. В общем, фильм интересен в основном своим лишь отчасти раскрытым потенциалом, некоторыми забавными моментами в диалогах (например, почтальонша просит называть себя не postman, а postperson в духе современного гендерного «новояза») и парочкой колоритных персонажей. Наверняка игравшие в видеоигру найдут в нем какие-то смешные «пасхалки», параллели с ее героями и другие поводы для радости. Но для полноценного превращения игры в фильм стоило постараться чуть получше и копнуть чуть поглубже.