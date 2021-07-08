Недавно Япония заявила, что Китай и Россия осуществили кибератаки на её военные и высокотехнологичные объекты. 7 июля официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь прокомментировал это заявление.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Я заметил, что несколько дней назад некоторые ученые заявили, что отношения Японии со всеми соседними странами очень плохие. Японская сторона должна глубоко задуматься над тем, что она сделала. Что касается интернет-безопасности, то какая страна в мире больше всего заинтересована в сетевых кражах и различных так называемых перехватах, это не секрет для всего мира», — заявил Ван Вэньбинь.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали еще одно недружественное заявление японских политиков под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Японский империалистический дьявол безоговорочно капитулировал. Он затаил обиду. Зло не было окончательно побеждено, но была безоговорочная капитуляция. Таким образом, маленький дьявол затаил в сердце ненависть», — заявил один из комментаторов.

Многие пользователи отмечают, что Япония как была омерзительным империалистическим человеконенавистническим государством во времена милитаризма и фашизма, так таковым и осталась. С той лишь разницей, что теперь у нее не Германия пример для подражания, а США, которым они, «словно псы, вылизывают ноги».

«Действительно, отношения Японии с соседними странами очень плохие. Они любят только своего отца — белоголового орлана (имеются в виду США)», — заявил Цай.

The White House Встреча вице-президента Камалы Харрис с премьер-министром Японии Ёсихидой Сугой

«Их «папаша» сбросил на них две атомные бомбы, и все равно облизывают ему ноги», — добавил Эдди.

«Я не реваншист, но самые ненавистные люди в этом мире — это японские дьяволы!» — заметил Мяо.

«Там, может, Японии стоит задуматься о своем поведении?» — согласился «Озеро».

"Да кто захочет иметь хорошие отношения с чертями?» — задал вопрос «Дынеед 21 века».

«Отношения действительно со всеми очень плохие. Ну что здесь можно сказать, им нужно пересмотреть свои взгляды на собственную историю и двигаться дальше», — предложил Цюйцзин Чжунчжун.

«Япония все больше становится похожей на управляемого вассала, а не на независимую страну! Такая Япония разочаровывает! Но мне по-прежнему нравится Япония», — отметил другой пользователь.

«Япония намеренно не в ладах со своими соседями, создавая иллюзию для Соединенных Штатов. После того, как у нее появится ядерное оружие, после того, как национальная мощь Китая превзойдет Соединенные Штаты, Япония немедленно направит свое оружие на Соединенные Штаты. Не думайте, что это она забудет ядерную катастрофу в Хиросиме», — считает Хэ Сицай.

Ядерный гриб над Хиросимой

«Японцы, они и есть японцы, что тут странного? Особая нация, которой китайцы должны всегда опасаться. Нация, фашистская природа которой не может быть изменена никогда», — уверен «Любовь в момент разлуки».

Общий настрой и отношение китайцев к Японии традиционно является недружественным. Все дело в том, что Япония официально так и не раскаялась за преступления, совершенные ее милитаристскими властями во время Второй мировой войны. Более того, официальные лица Японии продолжают чтить военных преступников.