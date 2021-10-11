Ликвидированный на Украине в июле 2021 года легендарный судостроительный завод продолжает судиться в России за крымское имущество. Чего требует ПАО «Черноморский судостроительный завод» от крымских властей? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

В июле 2021 года стало известно, что Хозяйственный суд Николаевской области утвердил отчет о ликвидации завода с 124-летней историей. Подобный шаг удивил общественность, которая задавалась вопрос, а не на путь ли «банановой республики» встало государство.

Немного истории

Судостроительный завод базировался в городе Николаеве, история которого напрямую связана с отраслью. По указу князя Григория Потёмкина в 1788 году была заложена первая верфь, вокруг которой и появился сам город.

В Николаеве было три гиганта судостроения, один из которых Черноморский судостроительный завод. По открытым данным, в 1960-е годы именно он единственный в СССР строил авианесущие крейсеры.

Прошли годы. Наступил 2003-й — и предприятие исключили из списков стратегических, которые не подлежат продаже. За последующие несколько лет с завода были уволены тысячи рабочих.

В 2007 году некогда крупнейшее судостроительное предприятие — верфь, с которой сошли сотни военных и гражданских кораблей, было приватизировано. Покупателем акций стал Херсонский судостроительный завод группы «Смарт-Холдинг», бенефициаром которой называют Вадима Новинского.

President.gov.ua Вадим Новинский

Как разоряли завод

Черноморский судостроительный завод в декабре 2009 года выиграл тендер на постройку серии из десяти кораблей класса «корвет» для ВМС Минобороны Украины общей стоимостью более 16 млрд грн (около 43 млрд рублей по курсу на июль 2021 года). Контракт планировали реализовать до 2026 года. Казалось бы, ситуация налаживалась: есть заказы — есть доходы. Но проект, получивший название «Корвет», так и не был реализован из-за перебоев с финансированием со стороны госзаказчика. В сообщении компании отмечалось, что строительство по проекту не велось с 2014 года. Более того, из-за срыва программы с подачи властей Украины завод получил претензии от поставщиков заказанного оборудования. Штрафы составили около 100 млн грн.

По итогам 2015 года ПАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ) всё также, как и год назад, демонстрировало чистый убыток, хоть и сократив его в 5,6 раза — до 47,7 млн грн.

Авианесущий крейсер «Киев», построенный на Черноморском судостроительном заводе

А уже в 2017 году в отношении предприятия ввели процедуру санации, чтобы предотвратить банкротство. Тогда же в 2017 году было возбуждено уголовное дело, в котором следствие заявляло о нарушениях при приватизации ЧСЗ и невыполнении инвестиционных обязательств. Тогда же по делу были арестованы акции, имущество завода и появилось заявление собственника, в котором прямо говорилось, что компания испытывает «постоянное давление правоохранительных и проверяющих органов», а «так называемые «реприватизационные» процессы» запущены и вовсе в интересах действующей власти».

В январе 2018 года Генеральная прокуратура Украины направляет в суд уголовное дело по истории с приватизацией. Уже в июле того же года Хозяйственный суд Николаевской области прекратил санацию ЧСЗ, объявил его банкротом и открыл ликвидационную процедуру общества. Собственники заявили, что «позиция прокуратуры привела к ликвидации ведущего предприятия военного кораблестроения Украины».

На сайте группы «Смарт-Холдинг» судостроительный актив именуется на сегодня как Николаевская верфь.

Генеральная прокуратура Украины

Спорные активы

Как юрлицо ПАО прекратило существование после банкротных процедур, но в российских арбитражах на сегодня есть несколько любопытных дел.

На 7 сентября 2021 года арбитраж Крыма наметил судебное заседание по иску ЧСЗ к гражданину Украины Владимиру Суслову, крымской и украинской компаниям с одинаковым названием «Туризмтехнобуд» и государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Крыма. Позднее фирмы были выведены в третьи лица по этому спору. Истец требует признать недействительным договор аренды недвижимого имущества от 31 мая 2019 года, который был подписан ПАО с Сусловым, применить последствия недействительности сделки и возвратить заводу комплекс имущества в пгт Кореиз (Ялта). В составе спорного имущества заявлены десятиэтажный спальный корпус площадью 3253,6 кв. м, котельные и столовая. В открытых источниках по адресу, фигурирующему в деле, находится дом отдыха. В ходе судебного заседания по этому делу представитель истца «предоставил суду ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, а также заявление о фальсификации доказательств». Данный вопрос судом пока не разрешен.

Ещё по одному спору заседание назначено на 12 июля 2021 года. Ответчики в этот раз уже ЧСЗ и Владимир Суслов, а истец — симферопольская компания «Туризмтехнобуд», созданная в 2016 году и принадлежащая Игорю Чуркину. Истец потребовал признать недействительным договор аренды дома отдыха «Судостроитель» с тем же адресом, что в первом деле, и применить последствия недействительности сделки, признав право Суслова отсутствующим.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пгт. Кореиз. Крым, Россия

Таким образом, битва за дом отдыха в одном из популярных в последние пару лет туристическом месте развернулась сразу по двум направлениям.