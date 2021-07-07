Губернатор американского штата Небраска Пит Рикеттс объявил июль месяцем памяти жертв коммунизма и произнес речь по поводу действий непонравившегося ему режима. В интервью Fox News Рикеттс предупредил, что американцам следует помнить, к чему привел коммунизм, тем самым сделав отсылку к Коммунистической партии Китая, которая празднует свой успех после 100 лет пребывания у власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

«Китайская коммунистическая партия отмечает свое 100-летие, и они собираются говорить обо всем, что сделала китайская коммунистическая партия, в очень позитивном свете. Но также важно помнить, что всякий раз, когда коммунизм внедрялся в мире, он привносил много страданий. Китай ничем не отличается. Китайская коммунистическая партия, как мы видим, по сей день продолжает угнетать таких людей, как уйгуры», — заявил губернатор.

Столетний юбилей КПК является лишь одной из причин поднять этот вопрос. По словам Рикеттса, так как часть американских левых гордо именует себя социалистами и больше не считает коммунизм плохим словом, необходимо напомнить, к чему приводит данный режим.

Dong Fang Съезд КПК

Для этого губернатор порекомендовал американцам учиться у тех, кто бежал из Советского Союза или Китая. «Именно к ним мы должны прислушиваться, потому что они знают об этом не понаслышке», — заботливо выявил верные источники для «обучения» Рикеттс.

Американские интернет-пользователи обсудили данный вопрос под соответствующей публикацией.

«Мы должны говорить о том, что произошло с Гонконгом. Китайские коммунисты быстро пришли туда и лишили их свобод», — считает LittleSocialJusticeWarrior.

«Это происходит очень быстро в Вашингтоне и других городах, таких как Чикаго, Детройт, Портленд, Сиэтл, Нью-Йорк, Окленд и др. Но в Вашингтоне это происходит быстрее», — отмечает Salero21710.

«Проблема большинства современных молодых людей заключается в том, что для них история не существует до дня их рождения», — указывает emocratdayacistray.

«Приятно видеть, как GOP (партия республиканцев) встает и поднимает шум. Десятилетия их молчания позволили сегодняшней культурной войне набрать силу», — вспоминает RightThinkRightValues.

«Кто-нибудь видел документальный фильм о «Голливудской десятке», в частности о Далтоне Трамбо? Кажется, он есть на Netflix. Речь идет о 10 сценаристах Голливуда, которых обвинили в коммунизме. В итоге они попали в «черный список», но писали под другими именами. Учитывая сегодняшнее состояние нашей страны, мне показалось интересным, что коммунизм все еще царит в Голливуде. Почитайте о «Голливудской десятке» и увидите, что в Голливуде ничего не изменилось, разве что марксизм/коммунизм спрятался, но продолжает расти», — рассказывает BunsRichUK. Напомним, что именно Трамбо написал сценарий к фильму «Спартак» с Кирком Дугласом.

Studio Incendo Протесты в Гонконге

«Американское образование должно избавиться от CRT (критической расовой теории) и заменить ее на уроки о зле коммунизма. 90% проблем Америки будут решены. Капитализм — самая эффективная экономическая система, которая вознаграждает за тяжелый труд», — уверен piglefty.

«Ага, до тех пор, пока не появляется политика…» — отвечает sayit.likitis.

«Отцы-основатели точно знали, что делать с тиранами: дерево свободы должно время от времени поливаться кровью тиранов и патриотов», — цитирует DJ76 слова Томаса Джефферсона.

«Отличная идея! Должны проводиться занятия, ставиться спектакли, показываться рекламные ролики, рассказываться истории о том, каким АБСОЛЮТНЫМ злом является коммунизм. Это должно быть национальной декларацией КАЖДЫЙ ГОД!» — иронизирует keenincite746.