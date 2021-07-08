Нижний Новгород выходит на финишную прямую подготовки к празднованию 800-летия. Практически все центральные улицы пока разворочены: вывернуты бордюрные камни, вместо асфальта на тротуаре — щебень, фасады домов завешаны тряпками, из-за ремонта площади Минина и Пожарского весь транспорт идет по многострадальной улице Пискунова, которая стоит в пробках во время практически каждого городского крупного мероприятия, Кремль закрыт для посетителей, невозможно пройти по любимой многими набережной Федоровского, здесь готовят «Парк 800-летия», многие общественные пространства огорожены — на площадках ведутся работы. Можно смело констатировать — благоустройства такого масштаба еще никогда не видели нижегородцы.

Цитата из к/ф «Пятый элемент». Реж. Люк Бессон. 1997. Франция Мультипаспорт

Ключевая дата — точка икс и дэд-лайн почти всего ремонта — 21 августа. До этого момента уже пройдёт множество мероприятий, некоторые стали традиционными, некоторые проходят впервые. Кремль откроется фестивалем классической музыки под открытым небом «Опус 52» 7 августа, в августе продолжится фестиваль «Столица закатов». 1 августа после реконструкции откроется фирменная нижегородская узнаваемая Чкаловская лестница, где состоится выступление симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева, в конце июля откроется памятник Александру Невскому, уже сейчас в Арсенале работает выставка номинантов премии «Инновация-2021», в ТЮЗе проходит фестиваль «Золотая маска», 12 июля завершится чемпионат Европы по современному пятиборью, 9 июля стартует кино-фестиваль «Горький fest», в рамках которого запланирована премьера фильма Леонида Парфенова о Нижнем Новгороде «Карман России». Фестиваль «Стрелка», фестиваль Botanica, показ оперы Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», фестивали духовых оркестров и классических автомобилей ГАЗ, в общем, много-много всего. 21 августа в акватории Волги и Оки состоится главное «Гала-шоу 800-летия». Ну не отменять же всё это из-за коронавируса, из-за «внезапно» и очень резко начавшейся так называемой третьей волны пандемии, но и меры какие-то, которые означают заботу о безопасности граждан, предпринимать нужно.

Пока об отмене ни одного из мероприятий, которые по замыслу властей все должны быть массовыми, не сообщалось. Зато, опять же, почти след в след за Москвой, где QR-коды у вакцинированных проверяют в ресторанах, нижегородские власти придумали свой отдельный пропуск-мультипаспорт «Мультипасс 800». Документ, название которого явно почти напрямую заимствовано из фильма «Пятый элемент», даст возможность попасть на все эти шикарные фестивали, концерты, выставки, показы, салюты и шоу.

Это пластиковый или электронный бейдж, обязательно с фотографией, который информирует о ковид-статусе владельца. Так, оранжевая бумажка означает, что вы вакцинированы от коронавируса, она бессрочная. Синяя — владелец имеет отрицательный ПЦР-тест сроком действия 72 часа с момента его сдачи, или тест, подтверждающий наличие антител IgG — действует 60 суток.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Публикация о мультипассе в сообществе «Типичный Нижний Новгород» сообщает, что бэйдж — это «билет на самую массовую и дорогую тусовку в городе — все мероприятия «Нижний 800».

Как получить такую нужную для жаждущего новых впечатлений нижегородца или туриста вещь? Казалось бы, все просто. Есть оффлайн-точка, пока одна, надеемся, что пока. Работает она около стадиона «Нижний Новгород». Обещают открыть еще несколько пунктов выдачи пропусков на бумажных носителях. Ещё один вариант — портал «Карта жителя Нижегородской области», который уже запомнился нижегородцам в период выдачи пропусков в виде QR-кодов на выход из дома, которые нужно было получать весной прошлого года. Но есть подводные камни. Во-первых, туристы на портале зарегистрироваться не могут, они сразу идут в очередь к оффлайн-пункту.

Немногие местные жители знают, что тесты ПЦР и на антитела, чтобы быть действительными в электронном виде, должны быть сданы в определенных лабораториях. Всего в перечне допущенных до тестирования — десять юридических лиц, девять из которых — ООО (Обществ с ограниченной ответственностью): «ВИТА РОС», «КДЛ тест», «Лаборатория гемотест», «МедЛабЭкспресс», «НПФ-Хеликс», «ПРОБИР-КА», «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб», «Эксплана», «Лабиос» и Центр молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,

Если ваш ПЦР-тест или исследование на антитела пройдены в других медцентрах и лабораториях — так же пожалуйте ногами в оффлайн-пункт выдачи «Мультипасс 800». Несовершеннолетних, кстати, также будут пускать после сдачи экспресс-теста — им выдадут браслеты. Возможно, что тесты дети смогут сдать бесплатно, как это было реализовано на фестивале «Столица закатов», но пока такой информации нигде не появилось.

(сс) Максим Мишин. mos.ru ПЦР-тест

Основная часть комментариев пользователей соцсетей, обсуждающих внедрение очередного новшества, по сути выглядит так: «Киса, мы чужие на этом празднике жизни».

«Ну что ж, нужно свое 800-летие города тогда устраивать. Для непривитых», — отметила Януальда Ф. «Умный бойкотирует все мероприятия. Устраивает свои «vaccine free», — написала Алина Г.

«Вот и даром не надо», — уверен Иван Ш. «Ходите сами на свои мероприятия», — посоветовала kati_shakti. «Принципиальный отказ! Веселитесь сами!» — категорично заявила Katerina_alyadishkina.

Самым популярным комментарием, кроме «Мультпаспорт. Корбен Даллас», стал «Дожили». «В ухо бирки уж тогда втыкайте», — предложил Владимир Д. «Вот и чип готов», — пошутил Сергей К. «На лоб qr-код сразу набейте», — развил мысль Shake Well. «Главное, чтобы татуировки не начали бить», — опасается Александр К.

«Давайте уж в паспорт ставить отметки о вакцинации. Зачем отдельные карточки какие-то», — выдвинула еще один вариант Алина М.

«Желтая пластиковая бирка в ухе у бездомной собачки говорит о том, что животное привито и стерилизовано», — напомнила Мария Д.

«Пишите Никитину (губернатор Нижегородской области Глеб Никитин), что он этой карточкой делает из города дно! Нигде такого нет! Отличился, так отличился», — рекомендовал Дима П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

«Главное, ещё и по цветам разделили — синий, оранжевый. Спасибо, не заставляют невакцинированных себя метить», — почти благодарен Максим Н.

Многие пользователи отметили, что ранее собиравшиеся приехать на 800-летие Нижнего Новгорода друзья из других городов на фоне новостей о введении мультипасса поездки отменяют.

В официальной группе nizhny800 в Instagram жители других городов написали, что при таких условиях не поедут в Нижний Новгород.

«Нет смысла ехать к вам без этих бумажек? Отпуск отменяется», — заметил пользователь darso.la.

«Нормальные люди благоустройство в мае заканчивают, перед началом туристического сезона. А вы весь город перекопали, неизвестно, когда закончите и удивляетесь, что туристы от города шарахаются и плюются», — обратился к организаторам мероприятий agafonovkirill.

«Друзья, объясните. То есть всё празднование дня города будет только для вакцинированных? Тогда я не поеду», — не понял rodionov.vova.

Многие пользователи напомнили теперь уже общеизвестный факт, что вакцинация не исключает заражения коронавирусом, а лишь гарантирует нетяжелое течение заболевания и ожидают нового активного прироста носителей коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

«Скажите, почему вы подвергаете людей опасности? Почему не проверяете вакцинированных на тестах? Вы же знаете, что они могут болеть. Хотите увеличить статистику по заболевшим ковидом», — негодует alen4ik.

«А потом в новостях: в НН 700 заболевших (и повышение показателей), после праздника», — прогнозирует Алена Г.

«Вот допустим, сделал ты прививку (оба этапа), все дела, получил эту бумажку, а сам все равно заболел (возможно, бессимптомно), ведь никакая прививка не дает 100% защиты. И? Ходить заражать с этой бумажкой? Смысл?» — спрашивает Екатерина Н.

«У ковида будет на тот день выходной или как-то договорились с ним», — саркастично отметил Вадим Р.

«А зачем оно нужно это 800-летие, если число заболевших растёт с каждым днем? Каждый год эти «летия», одно похоже на другое. Ничего страшного не произойдёт, если его в этом году отменят», — полагает Дмитрий П.

«А потом опять будут ныть о растущей заражаемости», — предрекает Ангелина П.

«В период пандемии самое время потусить в огромной компании. Ни одна вакцина не даёт 100%-ной гарантии от заражения, но, конечно, когда ещё удастся отпраздновать огромной толпой юбилей города», — добавил Виктор С.

Admgor.nnov.ru Новая детская площадка к 800-летию Нижнего Новгорода

В комментариях всплыл еще один вопрос. На портале госуслуг после получения положительного теста на коронавирус также появляется QR-код, свидетельствующий о том, что человек иммунизировался не посредством вакцины, а напрямую, контактируя с вирусом.

«Почему мультипасс нельзя получить на основе сертификата об иммунизации? Я недавно переболела ковидом и на госуслугах есть qr-код, который это подтверждает. Сертификат действителен полгода», — спрашивает zoin.ka.

«Это разные вещи. На антитела надо пойти и сдать платно, а qr, подтверждающий, что болела месяц назад — бесплатно висит на госуслугах», — объяснил ohh.smm.

«Какой доход для государства принесет ваша бесплатная справка? Нужно на пцр сдать и каждые 3 дня сдавать, вот будет доход», — поддержал vitek.vol.

Стоит отметить, что некоторые пользователи, правда их крайне мало, одобряют такие меры, считают, что это действительно обезопасит участников мероприятий, и не видят другого выхода в текущей ситуации.

Добавим еще несколько «картинок вакцинации» в Нижегородской области.

Женщина, 81 год, приходит сделать первую часть прививки, записавшись на определенное время на портале госуслуг. В одной из поликлиник в центре города огромная очередь, работа регистратуры практически заблокирована, несмотря на запись на госуслугах на определенное время, каждый, желающий вакцинироваться, заполняет несколько бумаг. Дальше проходит беседу с терапевтом.

Government-nnov.ru Вакцинация в Нижегородской области

«Какие у вас хронические заболевания, аллергия», — спрашивает доктор. Дама отвечает обстоятельно. Не найдя противопоказаний, врач проводит термометрию, трогая рукой голову. Не старомодным градусником, не бесконтактным термометром, а рукой. Женщина проходит на прививку после почти часового ожидания процедуры, получив укол, сразу же уходит домой.

Еще одна поликлиника в другом районе Нижнего Новгорода. 23-летняя девушка пытается записаться к терапевту. Запись на портале госуслуг или на портале пациента недоступна, над фамилией врача сообщение: «запись через регистратуру поликлиники». Звонит в регистратуру, час звонит, второй. Причем каждый раз приходится слушать сообщение о том, что поликлиника проводит вакцинацию. Так и не дозвонившись, приходит в регистратуру.

«Могу записать на послезавтра, в 15:45», — говорит сотрудник учреждения, а затем предупреждает, что накануне нужно обязательно позвонить и уточнить, будет ли прием, поскольку терапевта могут направить на вакцинацию и прием просто отменится. Но всегда можно присоединиться к очереди ожидающих у кабинета дежурного терапевта.

«Сейчас мы максимально мобилизовали ресурсы для вакцинальных пунктов, в том числе привлекли специалистов из непрофильных организаций — из наркологических и психиатрических направлений. Нам даже помогают стоматологи. Все равно это врачи», — говорил накануне глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Таким образом решится проблема очередей на вакцинацию.

Government-nnov.ru Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов

Мужчина, 44 года, имеет ряд тяжелых хронических заболеваний. Давно размышляет над необходимостью вакцинации. Очередная поликлиника, но только в мае, когда еще не была введена по сути принудительная вакцинация практически всех работающих граждан в Нижегородской области, а эпидемия считалась почти побежденной. Один из терапевтов в поликлинике, выслушав историю болезни мужчины, вынес вердикт: «Вам вакцинироваться не надо». Та же поликлиника спустя полтора месяца — участковый терапевт замахал руками, заявив, что он вакцинацией не занимается. Другой терапевт, которая проводит осмотр перед прививкой, выслушав рассказ о тех же самых болячках, твердо заявила: «Нужно вакцинироваться. Мы медотводов от прививки практически не даем. Только если человек с температурой придет».

Прививочный пункт в одном из торговых центров. Перед кабинетом сидит очередь человек из 20−25. Из кабинета высовывается медсестра и кричит, что занимать больше не нужно, вакцина может закончиться. Но это как раз нормальная ситуация — временная, так бывает…