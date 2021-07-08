«Мультипаспорт для самой дорогой тусовки»: 800-летие Нижнего Новгорода
Нижний Новгород выходит на финишную прямую подготовки к празднованию 800-летия. Практически все центральные улицы пока разворочены: вывернуты бордюрные камни, вместо асфальта на тротуаре — щебень, фасады домов завешаны тряпками, из-за ремонта площади Минина и Пожарского весь транспорт идет по многострадальной улице Пискунова, которая стоит в пробках во время практически каждого городского крупного мероприятия, Кремль закрыт для посетителей, невозможно пройти по любимой многими набережной Федоровского, здесь готовят «Парк 800-летия», многие общественные пространства огорожены — на площадках ведутся работы. Можно смело констатировать — благоустройства такого масштаба еще никогда не видели нижегородцы.
Ключевая дата — точка икс и дэд-лайн почти всего ремонта — 21 августа. До этого момента уже пройдёт множество мероприятий, некоторые стали традиционными, некоторые проходят впервые. Кремль откроется фестивалем классической музыки под открытым небом «Опус 52» 7 августа, в августе продолжится фестиваль «Столица закатов». 1 августа после реконструкции откроется фирменная нижегородская узнаваемая Чкаловская лестница, где состоится выступление симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева, в конце июля откроется памятник Александру Невскому, уже сейчас в Арсенале работает выставка номинантов премии «Инновация-2021», в ТЮЗе проходит фестиваль «Золотая маска», 12 июля завершится чемпионат Европы по современному пятиборью, 9 июля стартует кино-фестиваль «Горький fest», в рамках которого запланирована премьера фильма Леонида Парфенова о Нижнем Новгороде «Карман России». Фестиваль «Стрелка», фестиваль Botanica, показ оперы Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», фестивали духовых оркестров и классических автомобилей ГАЗ, в общем, много-много всего. 21 августа в акватории Волги и Оки состоится главное «Гала-шоу 800-летия». Ну не отменять же всё это из-за коронавируса, из-за «внезапно» и очень резко начавшейся так называемой третьей волны пандемии, но и меры какие-то, которые означают заботу о безопасности граждан, предпринимать нужно.
Пока об отмене ни одного из мероприятий, которые по замыслу властей все должны быть массовыми, не сообщалось. Зато, опять же, почти след в след за Москвой, где QR-коды у вакцинированных проверяют в ресторанах, нижегородские власти придумали свой отдельный пропуск-мультипаспорт «Мультипасс 800». Документ, название которого явно почти напрямую заимствовано из фильма «Пятый элемент», даст возможность попасть на все эти шикарные фестивали, концерты, выставки, показы, салюты и шоу.
Это пластиковый или электронный бейдж, обязательно с фотографией, который информирует о ковид-статусе владельца. Так, оранжевая бумажка означает, что вы вакцинированы от коронавируса, она бессрочная. Синяя — владелец имеет отрицательный ПЦР-тест сроком действия 72 часа с момента его сдачи, или тест, подтверждающий наличие антител IgG — действует 60 суток.
Публикация о мультипассе в сообществе «Типичный Нижний Новгород» сообщает, что бэйдж — это «билет на самую массовую и дорогую тусовку в городе — все мероприятия «Нижний 800».
Как получить такую нужную для жаждущего новых впечатлений нижегородца или туриста вещь? Казалось бы, все просто. Есть оффлайн-точка, пока одна, надеемся, что пока. Работает она около стадиона «Нижний Новгород». Обещают открыть еще несколько пунктов выдачи пропусков на бумажных носителях. Ещё один вариант — портал «Карта жителя Нижегородской области», который уже запомнился нижегородцам в период выдачи пропусков в виде QR-кодов на выход из дома, которые нужно было получать весной прошлого года. Но есть подводные камни. Во-первых, туристы на портале зарегистрироваться не могут, они сразу идут в очередь к оффлайн-пункту.
Немногие местные жители знают, что тесты ПЦР и на антитела, чтобы быть действительными в электронном виде, должны быть сданы в определенных лабораториях. Всего в перечне допущенных до тестирования — десять юридических лиц, девять из которых — ООО (Обществ с ограниченной ответственностью): «ВИТА РОС», «КДЛ тест», «Лаборатория гемотест», «МедЛабЭкспресс», «НПФ-Хеликс», «ПРОБИР-КА», «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб», «Эксплана», «Лабиос» и Центр молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
Если ваш ПЦР-тест или исследование на антитела пройдены в других медцентрах и лабораториях — так же пожалуйте ногами в оффлайн-пункт выдачи «Мультипасс 800». Несовершеннолетних, кстати, также будут пускать после сдачи экспресс-теста — им выдадут браслеты. Возможно, что тесты дети смогут сдать бесплатно, как это было реализовано на фестивале «Столица закатов», но пока такой информации нигде не появилось.
Основная часть комментариев пользователей соцсетей, обсуждающих внедрение очередного новшества, по сути выглядит так: «Киса, мы чужие на этом празднике жизни».
«Ну что ж, нужно свое 800-летие города тогда устраивать. Для непривитых», — отметила Януальда Ф. «Умный бойкотирует все мероприятия. Устраивает свои «vaccine free», — написала Алина Г.
«Вот и даром не надо», — уверен Иван Ш. «Ходите сами на свои мероприятия», — посоветовала kati_shakti. «Принципиальный отказ! Веселитесь сами!» — категорично заявила Katerina_alyadishkina.
Самым популярным комментарием, кроме «Мультпаспорт. Корбен Даллас», стал «Дожили». «В ухо бирки уж тогда втыкайте», — предложил Владимир Д. «Вот и чип готов», — пошутил Сергей К. «На лоб qr-код сразу набейте», — развил мысль Shake Well. «Главное, чтобы татуировки не начали бить», — опасается Александр К.
«Давайте уж в паспорт ставить отметки о вакцинации. Зачем отдельные карточки какие-то», — выдвинула еще один вариант Алина М.
«Желтая пластиковая бирка в ухе у бездомной собачки говорит о том, что животное привито и стерилизовано», — напомнила Мария Д.
«Пишите Никитину (губернатор Нижегородской области Глеб Никитин), что он этой карточкой делает из города дно! Нигде такого нет! Отличился, так отличился», — рекомендовал Дима П.
«Главное, ещё и по цветам разделили — синий, оранжевый. Спасибо, не заставляют невакцинированных себя метить», — почти благодарен Максим Н.
Многие пользователи отметили, что ранее собиравшиеся приехать на 800-летие Нижнего Новгорода друзья из других городов на фоне новостей о введении мультипасса поездки отменяют.
В официальной группе nizhny800 в Instagram жители других городов написали, что при таких условиях не поедут в Нижний Новгород.
«Нет смысла ехать к вам без этих бумажек? Отпуск отменяется», — заметил пользователь darso.la.
«Нормальные люди благоустройство в мае заканчивают, перед началом туристического сезона. А вы весь город перекопали, неизвестно, когда закончите и удивляетесь, что туристы от города шарахаются и плюются», — обратился к организаторам мероприятий agafonovkirill.
«Друзья, объясните. То есть всё празднование дня города будет только для вакцинированных? Тогда я не поеду», — не понял rodionov.vova.
Многие пользователи напомнили теперь уже общеизвестный факт, что вакцинация не исключает заражения коронавирусом, а лишь гарантирует нетяжелое течение заболевания и ожидают нового активного прироста носителей коронавируса.
«Скажите, почему вы подвергаете людей опасности? Почему не проверяете вакцинированных на тестах? Вы же знаете, что они могут болеть. Хотите увеличить статистику по заболевшим ковидом», — негодует alen4ik.
«А потом в новостях: в НН 700 заболевших (и повышение показателей), после праздника», — прогнозирует Алена Г.
«Вот допустим, сделал ты прививку (оба этапа), все дела, получил эту бумажку, а сам все равно заболел (возможно, бессимптомно), ведь никакая прививка не дает 100% защиты. И? Ходить заражать с этой бумажкой? Смысл?» — спрашивает Екатерина Н.
«У ковида будет на тот день выходной или как-то договорились с ним», — саркастично отметил Вадим Р.
«А зачем оно нужно это 800-летие, если число заболевших растёт с каждым днем? Каждый год эти «летия», одно похоже на другое. Ничего страшного не произойдёт, если его в этом году отменят», — полагает Дмитрий П.
«А потом опять будут ныть о растущей заражаемости», — предрекает Ангелина П.
«В период пандемии самое время потусить в огромной компании. Ни одна вакцина не даёт 100%-ной гарантии от заражения, но, конечно, когда ещё удастся отпраздновать огромной толпой юбилей города», — добавил Виктор С.
В комментариях всплыл еще один вопрос. На портале госуслуг после получения положительного теста на коронавирус также появляется QR-код, свидетельствующий о том, что человек иммунизировался не посредством вакцины, а напрямую, контактируя с вирусом.
«Почему мультипасс нельзя получить на основе сертификата об иммунизации? Я недавно переболела ковидом и на госуслугах есть qr-код, который это подтверждает. Сертификат действителен полгода», — спрашивает zoin.ka.
«Это разные вещи. На антитела надо пойти и сдать платно, а qr, подтверждающий, что болела месяц назад — бесплатно висит на госуслугах», — объяснил ohh.smm.
«Какой доход для государства принесет ваша бесплатная справка? Нужно на пцр сдать и каждые 3 дня сдавать, вот будет доход», — поддержал vitek.vol.
Стоит отметить, что некоторые пользователи, правда их крайне мало, одобряют такие меры, считают, что это действительно обезопасит участников мероприятий, и не видят другого выхода в текущей ситуации.
Добавим еще несколько «картинок вакцинации» в Нижегородской области.
Женщина, 81 год, приходит сделать первую часть прививки, записавшись на определенное время на портале госуслуг. В одной из поликлиник в центре города огромная очередь, работа регистратуры практически заблокирована, несмотря на запись на госуслугах на определенное время, каждый, желающий вакцинироваться, заполняет несколько бумаг. Дальше проходит беседу с терапевтом.
«Какие у вас хронические заболевания, аллергия», — спрашивает доктор. Дама отвечает обстоятельно. Не найдя противопоказаний, врач проводит термометрию, трогая рукой голову. Не старомодным градусником, не бесконтактным термометром, а рукой. Женщина проходит на прививку после почти часового ожидания процедуры, получив укол, сразу же уходит домой.
Еще одна поликлиника в другом районе Нижнего Новгорода. 23-летняя девушка пытается записаться к терапевту. Запись на портале госуслуг или на портале пациента недоступна, над фамилией врача сообщение: «запись через регистратуру поликлиники». Звонит в регистратуру, час звонит, второй. Причем каждый раз приходится слушать сообщение о том, что поликлиника проводит вакцинацию. Так и не дозвонившись, приходит в регистратуру.
«Могу записать на послезавтра, в 15:45», — говорит сотрудник учреждения, а затем предупреждает, что накануне нужно обязательно позвонить и уточнить, будет ли прием, поскольку терапевта могут направить на вакцинацию и прием просто отменится. Но всегда можно присоединиться к очереди ожидающих у кабинета дежурного терапевта.
«Сейчас мы максимально мобилизовали ресурсы для вакцинальных пунктов, в том числе привлекли специалистов из непрофильных организаций — из наркологических и психиатрических направлений. Нам даже помогают стоматологи. Все равно это врачи», — говорил накануне глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Таким образом решится проблема очередей на вакцинацию.
Мужчина, 44 года, имеет ряд тяжелых хронических заболеваний. Давно размышляет над необходимостью вакцинации. Очередная поликлиника, но только в мае, когда еще не была введена по сути принудительная вакцинация практически всех работающих граждан в Нижегородской области, а эпидемия считалась почти побежденной. Один из терапевтов в поликлинике, выслушав историю болезни мужчины, вынес вердикт: «Вам вакцинироваться не надо». Та же поликлиника спустя полтора месяца — участковый терапевт замахал руками, заявив, что он вакцинацией не занимается. Другой терапевт, которая проводит осмотр перед прививкой, выслушав рассказ о тех же самых болячках, твердо заявила: «Нужно вакцинироваться. Мы медотводов от прививки практически не даем. Только если человек с температурой придет».
Прививочный пункт в одном из торговых центров. Перед кабинетом сидит очередь человек из 20−25. Из кабинета высовывается медсестра и кричит, что занимать больше не нужно, вакцина может закончиться. Но это как раз нормальная ситуация — временная, так бывает…