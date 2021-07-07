Несмотря на то что правительство США всеми способами пытается привлечь население к вакцинации от коронавируса, в том числе объявляя миллионные лотереи и обещая оплату образования, некоторые продолжают относиться к вакцине скептически и предпочитают потерять работу, чем получить прививку и «остаться частью матрицы».

Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация

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Так, один из жителей Соединенных Штатов был уволен только из-за того, что не предоставил справку о вакцинации и отказался носить маску. Об этом рассказала его жена в Twitter.

«Сегодня моего мужа уволили за то, что он не показал справку о прививке и не надел маску. Вот как он сообщил мне эту новость: «Тринити, я только что покинул матрицу», — написала @arielle_slocum и добавила, что никогда не видела мужа более свободным.

При этом в США официально позволили перестать носить вакцинированным гражданам маски и в это же время не издали никаких законов о том, что граждане должны предъявлять доказательства вакцинации в общественных местах или на работе. По этой причине данный инцидент показался многим пользователям Twitter несправедливым и из ряда вон выходящим.

«Немедленно обратитесь к адвокату по трудовым спорам! Поверьте мне, вы можете подать в суд за это… не теряйте времени! Вы должны подать иск в течение определенного времени и получить большие деньги», — советует @PeterWolfinger.

(сс) Elvert Barnes
Люди в масках в Балтиморе, США.

«Это противоречит федеральному закону — у вас есть право на отказ от экспериментального медицинского лечения. Наймите адвоката и засудите его босса до беспамятства», — поддерживает @Raygun0001.

«Законное увольнение. Следуйте основным стандартным правилам, забудьте о своих чувствах и мыслите логически, или пострадаете так или иначе…» — в противовес считает @Jesper07701830.

«Некоторые профессии требуют более высоких стандартов допуска. Я должен делать сезонные прививки, чтобы работать в больнице даже до пандемии, правила есть правила», — продолжает @oodanzir.

«Вот только эти сезонные прививки доказали свое долгосрочное действие», — отвечает @KT45707380, делая отсылку к информации о том, что вакцины от COVID-19 могут оказаться бесполезными против новых штаммов коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что чем больше циркуляция коронавирусной инфекции, тем выше вероятность того, что возможно появление более устойчивых к существующим вакцинам от COVID-19 новых штаммов коронавируса.

«Смертность от COVID-19 остается высокой по всему миру. Чем больше вирус циркулирует, тем выше вероятность, что появятся его новые варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад», — сказал он.

Пользователи Twitter продолжили обсуждение.

«Я отказался от экспериментальной инъекции мРНК. Я тоже работаю в больнице. Вы имеете право сказать «нет», — написал @Flowerpot43K и продолжил, — Кроме того, это не требование более высоких стандартов, это принуждение кого-то делать что-то против его воли, а у нас есть права!!! Никого нельзя заставить принимать экспериментальный препарат. И нет, правила не являются правилами, когда они ставят под угрозу вашу жизнь».

Цитата из х∕ф «Адвокат дьявола». Реж. Тэйлор Хэкфорд. 1997. США
Адвокат

«Я отказался от контракта на своей прежней работе из-за их иррациональной политики по отношению к ковид. Нужно отстаивать свои принципы», — пишет @tumblingit.

«Мне жаль, но я не думаю, что кого-то нужно заставлять. Особенно с учетом побочных эффектов, которые они (прививки) вызывают», — отметила пользователь под ником @Margaret20204 и подписалась, как Маргарет Кит, доктор медицины.

«Я полагаю, что те уколы, которые вам приходилось делать (до того как ковид сделал многих людей тупыми) вы знали, что они необходимы, до того, как устроились на работу. Вы знали о долгосрочных последствиях, потому что проводились долгосрочные исследования. Но с вакцинами от COVID дело обстоит иначе. Совсем иначе», — подчеркивает @lexi_notasheep.

«Это ложь. Я работаю по контракту в одной из крупнейших детских больниц, и от нас не требуется вакцинация. Она (вакцина от COVID) не одобрена FDA (агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США), что может привести к тому, что компания будет нести ответственность за любые побочные эффекты», — рассказывает @TushyyWushyy.

«В настоящее время вакцина является экспериментальной, не одобренной FDA, и на то есть веские причины. Обращайтесь в суд. Через пару лет, с большими выборками и большим количеством данных, мы узнаем, насколько она безопасна», — советует @3torties.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что на данный момент ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на планете Земля продолжает быть катастрофической.