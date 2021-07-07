Несмотря на то что правительство США всеми способами пытается привлечь население к вакцинации от коронавируса, в том числе объявляя миллионные лотереи и обещая оплату образования, некоторые продолжают относиться к вакцине скептически и предпочитают потерять работу, чем получить прививку и «остаться частью матрицы».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Так, один из жителей Соединенных Штатов был уволен только из-за того, что не предоставил справку о вакцинации и отказался носить маску. Об этом рассказала его жена в Twitter.

«Сегодня моего мужа уволили за то, что он не показал справку о прививке и не надел маску. Вот как он сообщил мне эту новость: «Тринити, я только что покинул матрицу», — написала @arielle_slocum и добавила, что никогда не видела мужа более свободным.

При этом в США официально позволили перестать носить вакцинированным гражданам маски и в это же время не издали никаких законов о том, что граждане должны предъявлять доказательства вакцинации в общественных местах или на работе. По этой причине данный инцидент показался многим пользователям Twitter несправедливым и из ряда вон выходящим.

«Немедленно обратитесь к адвокату по трудовым спорам! Поверьте мне, вы можете подать в суд за это… не теряйте времени! Вы должны подать иск в течение определенного времени и получить большие деньги», — советует @PeterWolfinger.

(сс) Elvert Barnes Люди в масках в Балтиморе, США.

«Это противоречит федеральному закону — у вас есть право на отказ от экспериментального медицинского лечения. Наймите адвоката и засудите его босса до беспамятства», — поддерживает @Raygun0001.

«Законное увольнение. Следуйте основным стандартным правилам, забудьте о своих чувствах и мыслите логически, или пострадаете так или иначе…» — в противовес считает @Jesper07701830.

«Некоторые профессии требуют более высоких стандартов допуска. Я должен делать сезонные прививки, чтобы работать в больнице даже до пандемии, правила есть правила», — продолжает @oodanzir.

«Вот только эти сезонные прививки доказали свое долгосрочное действие», — отвечает @KT45707380, делая отсылку к информации о том, что вакцины от COVID-19 могут оказаться бесполезными против новых штаммов коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что чем больше циркуляция коронавирусной инфекции, тем выше вероятность того, что возможно появление более устойчивых к существующим вакцинам от COVID-19 новых штаммов коронавируса.

«Смертность от COVID-19 остается высокой по всему миру. Чем больше вирус циркулирует, тем выше вероятность, что появятся его новые варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад», — сказал он.

Пользователи Twitter продолжили обсуждение.

«Я отказался от экспериментальной инъекции мРНК. Я тоже работаю в больнице. Вы имеете право сказать «нет», — написал @Flowerpot43K и продолжил, — Кроме того, это не требование более высоких стандартов, это принуждение кого-то делать что-то против его воли, а у нас есть права!!! Никого нельзя заставить принимать экспериментальный препарат. И нет, правила не являются правилами, когда они ставят под угрозу вашу жизнь».

Цитата из х∕ф «Адвокат дьявола». Реж. Тэйлор Хэкфорд. 1997. США Адвокат

«Я отказался от контракта на своей прежней работе из-за их иррациональной политики по отношению к ковид. Нужно отстаивать свои принципы», — пишет @tumblingit.

«Мне жаль, но я не думаю, что кого-то нужно заставлять. Особенно с учетом побочных эффектов, которые они (прививки) вызывают», — отметила пользователь под ником @Margaret20204 и подписалась, как Маргарет Кит, доктор медицины.

«Я полагаю, что те уколы, которые вам приходилось делать (до того как ковид сделал многих людей тупыми) — вы знали, что они необходимы, до того, как устроились на работу. Вы знали о долгосрочных последствиях, потому что проводились долгосрочные исследования. Но с вакцинами от COVID дело обстоит иначе. Совсем иначе», — подчеркивает @lexi_notasheep.

«Это ложь. Я работаю по контракту в одной из крупнейших детских больниц, и от нас не требуется вакцинация. Она (вакцина от COVID) не одобрена FDA (агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США), что может привести к тому, что компания будет нести ответственность за любые побочные эффекты», — рассказывает @TushyyWushyy.

«В настоящее время вакцина является экспериментальной, не одобренной FDA, и на то есть веские причины. Обращайтесь в суд. Через пару лет, с большими выборками и большим количеством данных, мы узнаем, насколько она безопасна», — советует @3torties.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что на данный момент ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на планете Земля продолжает быть катастрофической.