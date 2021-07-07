Заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части территорий, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 7 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

«Ну конечно, виноваты кто угодно, но только не власти Украины. Они же, как малые дети. Сами себе даже задницу подтереть не могут. Кому-то другому это приходится делать», — считает Лариса И.

Многие пользователи пришли к выводу: всё, что делает в последнее время украинская элита, так это просто жалуется на тяжёлую судьбу и винит во всех своих бедах окружающих, но только не себя.

«Вечно кто-то у них виноват. Уже достали эти вечно недовольные. Что бы они ни делали, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Нытики, тявкают из подворотни», — отмечает Владимир Е.

President.gov.ua Cекретарь Совнацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов

Некоторые комментаторы отмечают, что Германия и Франция теперь столкнутся со знаменитой украинской благодарностью за всё то, чем помогали Киеву европейские государства на протяжении последних семи лет.

«Так их! Пусть немцы и французы хлебают полной ложкой знаменитую украинскую благодарность. Киевское им спасибо за поддержку, за санкции против России, за кредиты, за покрывательство на международной арене, за игнорирование преступлений ВСУ и нацистов. Кушайте, немцы и французы. Добро пожаловать в партнёры Украины», — пишет Katia G.

Часть людей считает, что на Украине начали осознавать, что никто не собирался брать на себя все издержки Киева из-за конфликта с Российской Федерацией. Каждый игрок на геополитическом поле преследует свои личные цели, и это необходимо всегда учитывать.

«А что не так? Поддерживали, подогревали, провоцировали, обнадеживали, заверяли в поддержке, типа идите против России, мы за вами стоим. Ну, а потом кинули. Украине все об этом говорили, но она не слушала», — указывает Nika N.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина была интересна Западу в качестве антироссийского тарана. Но, во-первых, Россия успела всех переиграть, вернув Крым в состав Российской Федерации, а во-вторых, сделка между Кремлём и Белым домом, которая была заключена в Женеве, судя по всему, не предполагает дальнейшего содержания Киева.

«Украинцы так и не поняли, что они нужны были Западу и США с Крымом, чтобы там появилась база НАТО. А без Крыма Украина — как одноразовый резиновый наконечник, поиспользовали и выкинули. Всё», — отмечает Yasa A.

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Отдельные комментаторы убеждены, что Европа счастлива, что Украина постепенно слезает с её шеи. Никому не нравится кормить пиявок.

«Мне кажется, что Франция и Германия благодарны судьбе, что удалось скинуть со своей шеи такого нахлебника, как Украина. Без неё будет намного легче выстраивать экономические связи с Российской Федерацией», — уверен Иван Е.

Напомним, 6 июля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью Forbes, что Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части территорий.