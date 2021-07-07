Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в Вашингтоне должны понять: попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал, — вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 7 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командо

«Очередное китайское предупреждение? Российская дипломатия отныне самая китайская. Даже более китайская, чем в Китае», — поделился своим мнением Олег Е.

Многие пользователи отмечают, что пока Российская Федерация ограничивалась только предупреждениями в отношении западных стран и до реального противодействия их политике дело ещё не доходило.

«Предостерёг? Опять матом поругаются, а оштрафуют лишь «Фейсбук». До реальных дел у руководства России до сих пор руки не дошли. Только предупреждают и предупреждают», — указывает Тим Б.

МИД России Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года

Некоторые комментаторы уверены, что российская элита слишком сильно зависима от Запада и от Америки в частности. Из-за этого никаких жёстких ответных мер со стороны Москвы последовать не может.

«Множество чиновников России устроило на Западе своих отпрысков. Теперь они сидят в России и пугают Запад? Что-то не верится, что дальше слов дело пойдёт», — пишет Дарья Б.

Часть людей считает, что Америка разговаривает с Россией с позиции силы, потому что может себе позволить такую роскошь.

«А почему бы Соединённым Штатам не вести с Россией диалог с позиции силы? Америка может себе это позволить в отношении России. И пускай Сергей Викторович держит советы при себе. США обойдутся без этого», — отмечает Давид Б.

Ряд пользователей указывает на то, что с экономической точки зрения Россия и США — несопоставимые величины, поэтому Российской Федерации в принципе очень тяжело что-либо противопоставить Америке.

«США — 22% мирового ВВП. Россия — 2% мирового ВВП, а возможно, что уже и 1,8%. И мы кого-то строго предостерегаем?» — задаётся вопросом Виктория Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Минфина РФ Антон Силуанов

Нашлись и те, кто убеждён, что если не давать Вашингтону достойный отпор, то российская песенка рано или поздно будет спета. Значит, необходимо не расслабляться и бить конкурента в его самые слабые места.

«Соединённые Штаты Америки по-другому не умеют. Они давят и берут, что хотят и у кого хотят. Но не у России — зубы обломали уже не один раз. Необходимо быть на страже и на каждый выпад отвечать жёстко и беспощадно. По-другому эти «гегемоны» не понимают!» — написал Гаврила М.

Напомним, 6 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека», что в Вашингтоне должны понять: попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал.