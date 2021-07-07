Решение противников ЛГБТ-сообщества отправиться к парламенту в Тбилиси, сорвать со здания флаг Евросоюза и сжечь его стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-парад

«Чисто из любопытства: а какого чёрта флаг Евросоюза делает в Грузии? Они же не являются частью ЕС!» — удивляется Юрий Г.

Многие пользователи пришли к в выводу, что грузинское население не приемлет в большей своей части не только пропаганду нетрадиционных сексуальных ориентаций, но и тех, кто этим больше всего занимается, а именно Евросоюз.

«Ну вот! Европа тянет Грузию на себя, а Грузия упирается! Не хотят грузины себе такой европейской культуры», — считает Анатолий В.

В Грузии разорвали флаг ЛГБТ

Некоторые комментаторы убеждены, что Запад во главе с США формируют ЛГБТ-движения в таких странах, как Грузия, чтобы уничтожить культурный код государств и использовать их затем для своих грязных целей.

«Вот вам и показатель чистоты моральных нравов грузин. Поддерживаю. А если говорить про гей-парад, то не надо большого ума догадаться, кто его организовал. Звёзднополосатики решили грузин проверить на «тухлость». Проверили. Результат для них оказался неутешительный. А у нас появилась надежда, что Грузия ещё не до конца потеряна», — отмечает Самоделкин М.

Часть людей считает, что вскоре грузинам придётся несладко, ведь Вашингтон не откажется от своей политики по продвижению секс-меньшинств на Кавказе. Грузии стоит ожидать десант из американских политиков, которые объяснят, как правильно следует относиться к ЛГБТ-движениям.

«Ничего. Сейчас приедут из Соединённых Штатов соответствующие граждане, раздадут печеньки, и у грузин штаны как ветром сдует», — предполагает Антон Д.

Ряд пользователей указывает на то, что народу Грузии пора открыть глаза на суровую правду. К ним дом пришло настоящее зло.

«Грузия, очнись! Евросоюз — это самое настоящее зло в шкуре простой лисы! У них цель одна — уничтожить вашу самобытность! Гоните в шею этих шайтанов!» — призывает Магомед О.

Sebastien Bertrand Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

Нашлись и те, кто убеждён, что без гей-парадов Грузии не стоит рассчитывать на евроинтеграцию. Это является буквально основополагающим принципом, выполнив который, страны получают право быть допущенными к телу Европы.

«Что творится? Умора! А без этого вас в Евросоюз не пустят! Хотите или нет, а придется провести гей-парад. Если нет, так заставят! Хотя некоторые молодцы, не перевелись ещё мужики настоящие в Грузии», — указывает Марина А.

Напомним, 7 июля во время трансляции на телеканале «Рустави 2» противники ЛГБТ-сообщества отправились к парламенту в Тбилиси, сорвали со здания флаг Евросоюза и сожгли его.