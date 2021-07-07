Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола (АПФУ) запретили сборной Украины по данному виду спорта участвовать на чемпионате мира (ЧМ), который должен состояться в конце августа 2021 года в Москве, сообщило издание «Трибуна».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина», а также читатели издания «Шарий.net». Многие с сожалением отреагировали на новость, отметив, что команда готовилась напрасно. Были и те, кто предложил поехать на соревнования по своей инициативе.

«Жалко ребят за их труд, травмы, победы и поражения. Ими уже распорядились не те, кто прославляет страну, а те, кто паразитирует на ней», — написал Олег Дмитриевич.

«Мне кажется, если они как самостоятельная команда захотят приехать, то ради такого случая для них организаторы обязательно сделают исключение. Люди, спортсмены же не виноваты, что в их стране у руля упоротые персонажи, и все это понимают. А Россия как хозяйка чемпионата может это сделать», — отметила Дарья Г.

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«Очевидно, что если они так сделают, то домой им возвращаться уже не придется…» — ответил Дарье Г. Валерий Б.

«Если спортсмены, футболисты не могут реализовать себя по полной у себя, то, конечно, они будут уезжать, и в Россию тоже. Конечно, это шанс для российского спорта в целом, талантливые люди всегда и везде нужны», — ответила Валерию Б Дарья Г.

«Всё к этому и идет. Украину рвёт на части. Нормальным людям у нас (в России — М. Р.) — милости просим!» — ответил Валерий Б.

«Во бред!!! Боже, храни мою землю от юродивых шизофреников», — отреагировала Светлана П.

«Не понимаю, зачем это всё и кому это надо? Ведь и дураку понятно, что всё выдумано и притянуто за уши. А люди уже устали от бестолкового правительства, от их пофигизма…» — отметила Екатерина Г.

«Когда звучит музыка, замолкают пушки. Когда соревнуются спортсмены… При чем тут политика?» — не понимает Татьяна О.

«А ведь могли бы и победить», — отреагировала Мелания Б.

«И эти «люди» что-то там про СССР и железный занавес вещают», — добавила Ольга П.

«Догадываюсь, почему запретили ехать в Москву. Не ровен час, останутся там на ПМЖ. Причем всем составом, вместе с тренерами и массажистами. И правильно бы сделали», — пишет Иван П.

Старый футбольный мяч

«Можно «ехать» только конфетам «Рошен», — отреагировал Леонид А., намекая на фабрику Петра Порошенко «Рошен» в России, которая спокойно работает на фоне антироссийской пропаганды на Украине.

«Всех скоро на цепь посадят и гавкать заставят! Слава… Украине!» — подытожил Алексей О.

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