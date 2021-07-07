В Крыму фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом — за неделю заболели более 2,2 тыс. человек, а смертность и вовсе оказалась рекордной с начала пандемии — умерли 54 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в масках в зале ожидания

Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости»

Врачи бьют тревогу: болеют чаще, болеют тяжелее, много смертей. При этом, несмотря на значительный приток желающих получить вакцину от коронавируса, выросло и число тех, кто за вторым компонентом не приходит.

Но в числе главных причин роста заболеваемости, считают власти, — злостное нарушение уже действующих антиковидных мер со стороны как самих граждан, так и предпринимателей.

«Ситуация ухудшается. Дисциплина не соблюдается. К сожалению, по ряду муниципальных образований работа в вечернее время продолжается — анархия полная. Работа учреждений до 23:00 — это ответственность глав администраций», — отметил 7 июля на заседании оперштаба глава Крыма Сергей Аксёнов.

Бизнес уже предупредили — за игнорирование требований власти могут пойти на крайние меры: отключать свет, воду, лишать дотаций. О закрытии сезона речи пока, правда, не идёт.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

А вот сами крымчане не уверены, что меры, которые предпринимают власти, действенны.

«Закройте Крым хотя бы на месяц! Медицина не справляется», — комментирует на странице главы Крыма в Facebook Светлана К.

«Не пускайте отдыхающих, они едут заболевшими, здесь лечатся, а местное население страдает за них штрафами и пр. Дело не в наших масках, а в отсутствии запретов на въезд с материка отдыхающих без ПЦР и вакцин. Почему другие субъекты вводят ограничения и фильтруют въезд в регионы», — пишет Марго М.

«Больных очень много, мест в больницах нет! Медики, которые борются с короновирусной инфекцией, — падают с ног!!! Нужен военный госпиталь в Ялте срочно!!!» — взывает Томчик Б.

«Вице-премьера, который курирует медицину и социалку, нужно отправлять в отставку, в народное хозяйство — засиделась гражданка на теплом месте», — уверен Юрий Б.

«Слушаю и офигеваю))) А ночью заражаемость выше? Очереди на вакцинацию не страшны) С КТ развозим инфекцию в транспорте. А вакцинированные не сдают ПЦР — это вообще смешно: они болеют и заражают также, и также в легкой и тяжелой форме. Просто заседание глупых мер. Просто надо что-то делать — делаем, пусть даже глупости», — написала Юлия М.

«В Евпатории никто не надевает маски. Никто практически», — свидетельствует Людмила Ж.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

«Увещевания не помогут, закрывайте Крым! Пусть останемся голодными, но хоть живыми», — написала Olga C.

«Проверьте магазины в Судаке! Масочный режим соблюдается только в 2−3 крупных магазинах. И не только Судак, а и магазины Нового Света, Морского, Солнечной Долины. Особенно винные магазины. А также экскурсии с дегустациями на винзаводах», — добавляет тот же пользователь.

«Отель Ялта переполнен. 2700 человек, муравейник или скворечник, но там «хозяева», что им зараза??? Они же из материковой России — выше их только звезды. Анархия полная, им деньги главное… Прут сюда в Крым, ситуацию не контролируют, «отдых» или заразу крымчанам везут? Было ведь все хорошо, контролировали в Крыму по началу все, а сезон пришел — все… Устроили рассадник в Крыму — закройте его на замок — беда везде, нам в Крым заразу везут, а не мы!!!» — эмоционально комментирует Леонид Б.

«Мама в санатории Далассы. Говорит, что очень много сейчас там больных с температурой и желудочными расстройствами, которые лежат по номерам, им дают лекарства. Но тесты может делать? Там много украинцев, в том числе которые на неделю купили санлечение формально, и везде мотаются, возвращаясь и неизвестно что принося. Она прошлым летом оттуда ковид привезла, заболела. Поехала сердце подлечить. Надо такие очаги температурящих в санатории проверять обязательно на вирус», — комментирует Юлия Е.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Набережная. Ялта

«В городском транспорте Симферополя процентов 20 пассажиров в масках, остальные не надевают, игнорируя требования!» — написала Елена Г.

«Всё же требование по примеру Краснодарского края тестов или наличие прививки для въезжающих в Крым отсеяло бы часть больных людей и значительно снизило темпы роста заболевших! Что мешает нам ввести такие ограничения?» — недоумевает тот же пользователь.

«Нафига вы отдыхающих пускаете! Пляжи ломятся не от местных, а приезжих, с Ялты все поперли вЕвпаторию, Судак. Въезд запретите, и не будет расти заболеваемость», — поддерживает Ольга С.

«Неужели вся проблема в том, чтобы после 23:00 закрывать рестораны? Едут все без ПЦР и прививок — вот в чем проблема…» — добавляет Елена П.