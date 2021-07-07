В руинах исторических зданий пивзавода купца Суркова в Архангельске начались реставрационные работы, после выполнения которых многострадальный памятник истории станет деловым и культурным центром столицы Поморья.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Архангельске наконец начались реставрационные работы на историческом здании пивзавода А. Суркова

Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова строился в центре Архангельска с 1883 по 1913 год на ул. Финляндской (ныне ул. Попова) — набережной Северной Двины.

Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на учет в 1987 году, а производство закрылось в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, их не содержали и не обслуживали, в результате здания были признаны аварийными.

Владимир Станулевич ИА REGNUM От здания пивзавода остались фактически одни фасады. Чтобы и они не обрушились, строительная компания «Аквилон» укрепила их стальными конструкциями

Александр Фролов, председатель совета директоров группы «Аквилон» «Группа «Аквилон» приобрела объект на аукционе, с условием охранных обязательств. Мы предложили вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. Потребовалось значительное время для проведения всесторонних исследований, в том числе — археологических, и разработки проекта реставрации с приспособлением зданий для современного использования. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 0,5 млрд рублей, срок реализации — 1,5−2 года».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Фасад здания пивзавода А. Суркова

Людмила Бунделеева, реставратор "С учетом состояния зданий проектом предусмотрены частичная разборка аварийных надземных конструкций и фундаментов зданий ввиду значительных повреждений и невозможности выполнения их усиления, а также демонтаж руинированных и грозящих обвалом неработоспособных конструкций с их последующим воссозданием из материала, аналогичного историческому».

Реставрация сохранит архитектурные элементы конца XIX — начала XX веков, прежде всего фасады зданий. Ее проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы Министерства культуры России, прошел государственную строительную экспертизу, а инспекция по охране памятников Архангельской области выдала разрешения на проведение работ.

Концепция делового и культурного центра в зданиях пивоваренного завода А. Ю. Суркова разработана компанией FlaconX, известной реновацией промышленных зданий в России и за рубежом.

FlaconX Проект реставрации здания, разработанный компанией FlaconX

Евгений Хакимуллин, руководитель отдела консалтинга компании FlaconX «Основу резидентов составят бизнесы из сферы креативных индустрий с сервисной составляющей (прогулочная зона, общепит, событийные площадки, мини-гостиница), встроенной в общую экосистему творческих пространств города. На территории планируется собрать в том числе арендаторов, специализирующихся на уникальном, штучном продукте, а не на масс-маркете. На территории будет действовать принцип творческой свободы и самовыражения, возможность для покупателей и арендаторов создавать пространства под себя, не нарушая общего дизайн-кода и законодательства об объектах культурного наследия».

В Архангельске возникнет своего рода «технопарк» по превращению творчества горожан в бизнесы, привлечению творческих людей города для зарождения в них бизнес-идей, производства и продажи их продукта.

FlaconX Проект реставрации здания, разработанный компанией FlaconX

К сожалению, это крайне редкий пример возрождения частным инвестором в Архангельске исторического здания. До этого предприниматель Владимир Немченя сумел возродить Макаровские бани 1904 года постройки, превратив их в кафе и гостинцу. Но состояние здания было гораздо лучше пивзавода Суркова, строения которого горожане называли руинами. В Архангельске есть еще несколько исторических зданий в «предсмертном состоянии». Это, например, остатки здания командира над Архангельским портом в Соломбале первой половины XIX века, где бывал император Александр Второй, здание городской электростанции на Ленинградском проспекте 1915 года, здание тяговой подстанции 1914 года на улице Суворова.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Другое историческое здание Архангельска — трамвайная подстанция 1914 года, гибнет

Здание подстанции на улице Суворова, 13 является памятником архитектуры Архангельска и примечательно тем, что в нем жил инженер Константин Репин, создатель первого трамвая в Архангельске. После банкротства и распродажи Архангельского трамвайно-троллейбусного предприятия в 2010-х годах оно досталось ООО «Архангельск Электротранс». Пять лет назад руководство предприятия заявило о намерениях реставрировать здание и попыталось разработать ее проект. Обследование выявило серьезные проблемы: деревянное межэтажное перекрытие было неправильно сделано, из-за чего одна из стен пропиталась влагой. Планировалось демонтировать кровлю, просушить стену и заменить все балки. На это собственник планировал направить более 50 млн рублей, чтобы использовать помещения в коммерческих целях. Однако обещанная реставрация так и не началась.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Частный инвестор планировал его реставрацию, но не имеет даже ее проекта

Возможно, пользователь здания не смог разработать полноценный проект, который так и не прошел положенные экспертизы, а может — не нашел средств на реставрацию. Итог печален — здание стремительно разрушается. В Архангельске идут разговоры, что место, где стоит подстанция, понадобилось кому-то для строительства жилого здания. Если это так, то замысел неудачный, так как если от памятника остался лишь один фундамент, то и в этом случае памятник находится под охраной государства, а его собственник обязан реставрировать его. Если они этого не делают, то областная инспекция по охране памятников обязана подать иск в суд, и соответствующая статья КоАП по нарушению охранных обязательств предусматривает штраф для юридического лица до 5 млн рублей, а штраф для его руководителя до 400 тысяч рублей. Пока Архангельская областная инспекция не торопится в суд, а здание подстанции разрушается.