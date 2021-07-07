* талибы — запрещённая в России организация





Иван Шилов ИА REGNUM Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с лаосским коллегой Саленсай Коммаситом заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Его слова приводит РИА Новости. Лавров подчеркнул: «Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск».

Хотя ранее Смоленская площадь не была склонна драматизировать обострение конфликта в Афганистане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила следующее: «Мы полагаем, что по завершении так называемого боевого сезона военная ситуация в стране относительно стабилизируется и противоборствующие стороны уже на деле, а не на словах, будут готовы начать конструктивный мирный диалог». Более того, комментируя возросшую активность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана, она отметила, что, по оценкам МИД, «движение не намерено обострять отношения с соседними странами. Однако, по ее словам, «нарастание напряженности в провинциях, граничащих со странами Центральной Азии, может повлечь возникновение гуманитарного кризиса и рост числа беженцев». Но после того, как появилось заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что «Москва обеспокоена развитием ситуации в Афганистане», что «мы наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация», а теперь и выступил в этом ключе Лавров, становится ясно, что Россия не исключает развития событий в Афганистане по самому негативному сценарию.

Как сообщило Центральное командование ВС США, вывод американских войск из Афганистана завершен на 90%. Военнослужащие поспешно покинули авиабазу в Баграме. В то же время, пишет американская газета The Wall Street Journal, Вашингтон готовит план эвакуации посольства в Кабуле на случай наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным издания, командование ВС США решило ускорить планирование эвакуации дипломатов и военнослужащих, которые останутся в Афганистане после вывода иностранного контингента. Помимо них, из страны могут быть вывезены и другие граждане США. Остановить ком нарастающей дестабилизации попыталась глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс, которая встретилась в Дохе с так называемой переговорной командой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она обсуждала вопрос о поддержке мирного процесса в Афганистане как единственного способа положить конец конфликту в стране. Миссия, как и следовало ожидать, оказалась безуспешной.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Напомним, что ранее, в сентябре прошлого года, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали с США мирное соглашение, которое было сорвано и не привело к диалогу между Кабулом и движением. Но это, так сказать, рассуждения общего свойства. Обозначим специфичность ситуации. Первое: в настоящее время наибольшая напряженность в Афганистане наблюдается в северных провинциях страны, что воспринимается прежде всего в соседних странах Средней Азии как серьезный вызов. Если прямая угроза для России пока отсутствует, хотя бы в силу того, что она не граничит с Афганистаном, то у союзников Москвы более опасная ситуация. Тем не менее Россия, которая предпочла бы договариваться с действующим афганским правительством, имеет тесные налаженные контакты и с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Второе: среднеазиатские страны активизировали в этой связи диалог друг с другом и Москвой. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры по региональной проблематике со своим узбекским и таджикским коллегами — Шавкатом Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном. В свою очередь Рахмон обсудил произошедшее с Мирзиёевым и с киргизским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Прошли телефонные переговоры между президентами Афганистана и Таджикистана.

Интрига тут в том, что никто толком не может объяснить, чем вызвана активизация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) именно на севере, ведь их атаки в регионе вызвали, с одной стороны, большой резонанс в странах Средней Азии, а, с другой, провоцируют подъем ополчения, готового отражать нападение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все это затруднит для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) процесс международной легитимации, к чему они так активно стремятся. Поэтому складывается ощущение, что какие-то определенные силы руками движения пытаются осложнить ситуацию в северных границах Афганистана или простимулировать сепаратистов, возглавляемых этническим узбеком фельдмаршалом Дустумом, а также Северный альянс. Не случайно министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на девятой Московской конференции по международной безопасности, заявил, что «есть высокая вероятность возобновления в Афганистане гражданской войны после вывода войск и что страны региона должны пристально следить за развитием ситуации». Тем более что, по оценке американских экспертов, может рухнуть уже через полгода после вывода американских войск, а признанный мировым сообществом президент страны Ашраф Гани будет свергнут.

Вывод войск США из Афганистана

Сложность этой ситуации в том, что в странах Средней Азии опасаются проникновения на свою территорию боевиков и членов террористических организаций из Афганистана или — через Афганистан — из стран Ближнего Востока. Речь не обязательно идет именно о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а об уроженцах Средней Азии, которые примкнули к различным террористическим и экстремистским движениям, в том числе и к тем, что воюют с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но пока президент США Джо Байден торопится перевернуть «афганскую» страницу, а Москва продолжает «держать руку на пульсе». «Большая игра» в регионе продолжается.