«Я теперь понимаю, что призывы минимизировать контакты — не пустые слова. И это особенно важно делать беременным и их близким», — слова Евгении из поселка Рабитицы Ленинградской области. Женщина описывает свою историю заражения COVID-19. По ее словам, врагу не пожелаешь пережить то, что пришлось вынести ей и ее новорожденной дочке.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Она заразилась ковидом под самый конец беременности, на 36-й неделе. Была первой и единственной в местной больнице беременной с ковидом. Не знали, куда положить, где рожать, чем помогать и т.п. Но всё же спасли и маму, и девочку. Спасибо врачам.

У меня вопрос — Минздрав выпускает рекомендации, в частности, по поводу беременных сказано, что у них при заболевании COVID-19 «возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Систематический обзор 2021 года, включивший 10 тысяч беременных и 128 176 небеременных женщин, сообщил о повышенной смертности беременных относительно небеременных пациентов».

Господа, коль скоро это так, коль скоро вы всё знаете и понимаете, почему не доводите информацию до персонала роддомов и больниц? Почему в подведомственных учреждениях никто ничего не знает и полагается на авось и чутье? И только чудо спасает младенца!

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новорожденный

Идем дальше — у наших управленцев левая рука не знает, что делает правая. Моя подруга, о которой я писала в связи с ее попыткой получить отвод от вакцинации по причине перенесенного недавно COVID-19, зашла на портал mos.ru и внезапно обнаружила, что ей уже присвоен QR-код как переболевшей! Получается, не было необходимости бежать за прививкой, а потом пытаться отказаться от второго укола из-за плохого самочувствия? Оказывается, портал дает коды всем переболевшим! Сведения о таких людях же в системе есть. Но об этом нигде не сообщается. Напротив, ее вынудили к вакцинации требования работодателя — а ему поступила указивка: всем работающим без прививки не появляться на рабочем месте!

Согласитесь, это бред сивой кобылы, а не работа! Ведь люди деньги за это получают! А потом и пенсию повышенную как служащие госорганов! Обычному человеку такой косяк увольнением грозит, а тут хоть бы что! Мамма миа!

Продолжаем путь по нашему чиновничьему бездорожью. В СМИ и соцсетях в последние дни много пишут о том, что за рубежом уже начали отказываться от мер профилактики. Маски снимают, в кафе и кино ходят. Вон и в Каннах кинофестиваль проводят. Мысль проста — давайте, как в Сингапуре, считать ковид обычным сезонным гриппом. Давайте не будем вести статистику смертей и заражений. Представим, что ковид — не ковид, и лошадь не моя! Так думают простые граждане, глядя как бы на Сингапур.

Однако радио «Говорит Москва» связалось с жительницей этого государства, чтобы узнать, как они дошли до жизни такой. Выяснилось, что никто ничего не отменял. Все ходят в масках, собираются дома числом не более пяти. В кафе сидят за разными столами члены семьи, чтоб была дистанция. И — внимание — чекинятся при входе и выходе в общественные места. У нас все так любят ФБ и другие соцсети, не вылезают из смартфонов, так чего проще — чекинтесь, и будет вам счастье! Если заболеете, вас найдут, или вы найдете тех, кто вас заразил. Не надо велосипед изобретать — он уже ездит по сингапурским дорогам.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках на улице

Ах, мы ж забыли про свой особый путь! Про то, что «умом Россию и аршином общим» ну никак не охватить и не измерить! Поэтому и выдаем взаимоисключающие распоряжения — «тут играть, тут не играть, а тут рыбу заворачивали». При этом еще удивляемся, что люди нам не верят, не хотят выполнять наши постановления. Да как их выполнять, когда они все сказочные — прийди голая и не голая, одетая и неодетая! Нельзя так! Ну, совсем нельзя, дорогие господа чиновники всех мастей — от Минздрава до мэрии! Посмотрите на Сингапур: там у людей мысли нет ослушаться.

— Почему так? — вопрос ведущего «Говорит Москва».

— Потому что в Сингапуре все уверены, что власти о них думают, всё делают правильно, поэтому надо исполнять рекомендации, — ответ респондентки.

А у нас все думают как раз наоборот. И надо сказать, есть основания. Это не значит, что анархия — мать порядка. Нет. Я хоть и живу у станции анархиста Кропоткина, но порядок и закон чту на все сто! Просто эти законы и порядки должны быть взвешенными, логичными, не противоречащими друг другу, максимально понятными людям и направленными не на достижение административного восторга, а на помощь людям и решение важных, а в случае с COVID-19 жизненно важных задач.

В доказательство своей мысли и как иллюстрацию противоречивости органов власти приведу лишь один пример. На днях премьер Мишустин хвалил наше новое лекарство — оно ему было представлено в Кемерове — «ковид-глобулин». Это единственный, как сказали, в своем роде препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сделан на основе плазмы крови переболевших пациентов и позволяет лечить тяжелые формы болезни. Сказано также, что его можно применять беременным в случае заболевания. Всё это значится в рекомендациях Минздрава. И пока вопросов нет. Но читаем рекомендации дальше. А дальше — страшно встретиться с волками в темном и непроходимом лесу: «По данным ведомства, введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее самостоятельно вырабатывать антитела. Отмечается, что этот препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях».

Как такое возможно? Так показан или противопоказан? Жизненно важен или нет? Снова — «темна вода во облацех»…

Когда читаешь такое, то вряд ли поверишь другим заявлениям Минздрава, даже если они абсолютно верны. Так, Минздрав заявил, что «данных о негативном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет… На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию… Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

Кто будет спорить со специалистами? Никто. Только если — первое — это специалисты, второе — специалисты с логикой, последовательно излагающие свою точку зрения, а не бешеный принтер, который не успевает штамповать заявления, не проверяя, а что у нас в предыдущем предложении.

Всё же, в надежде на лучшее, приведу для будущих мам слова из распоряжения Минздрава: прививаться беременным начиная с 22-й недели. Это не ведет к осложнениям и преждевременным родам, а ковид, напротив, часто вызывает преждевременные роды, приходится прерывать беременность из-за тяжести болезни. Инфекция пагубно влияет на репродуктивную функцию человека. «SARS-CoV-2, гипотетически, может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение».

Повторяю, вполне возможно, что эти слова верны, как и рекомендации Минздрава. Но, к сожалению, люди так устали от противоречий и разночтений в связи с COVID-19, что попросту игнорируют их или, как секретарша в «Служебном романе» — начальнице сапоги кажутся вызывающими, значит, надо брать! Если требуют носить маски и вакцинироваться — будем маски снимать, а от вакцин отказываться. Парадокс? Безусловно, но это же особый путь России в эпоху COVID-19.