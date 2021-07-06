Жители Кузбасса активно обсуждают рабочую поездку президента России Владимира Путина в Кемерово. И хотя поездка главы государства местными властями анонсировалась как «участие в памятных мероприятиях по случаю 300-летия Кузбасса», Владимир Путин во время встречи с губернатором Сергеем Цивилёвым напомнил, что «есть вопросы немного прозаического характера, текущего».

Kremlin.ru Владимир Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище Министерства обороны России с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым и начальником училища Юрием Гордеевым

«Чтобы праздновать от души, нужно как следует работать, и с результатом», — подчеркнул президент.

На что Цивилёв ответил, что «результат очень хороший».

«И всё это делали кузбассовцы сами — всё, что строили, всё, что реализовывали, — всё делали своими силами. Сами проектировали, сами строили, сами придумывали. И вот это, наверное, самое большое достижение, что заработала команда и люди поверили, потому что они увидели реальные изменения в своей жизни. И все, кто приезжают, теперь замечают, что Кузбасс стал другим», — уверил глава региона.

Kremlin.ru Владимир Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище Министерства обороны России с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым и начальником училища Юрием Гордеевым

Сами же кузбассовцы обратили внимание на количество автомобилей в кортеже президента. Некоторые насчитали более 20 машин.

«Посчитай количество транспорта. При этом в кортеже не все знают, в какой машине едет президент», — написал один из подписчиков телеграм-канала «Открытый город».

«Судя по видеороликам, кортеж президента составляет 21 транспортное средство без учёта автомобилей ГИБДД», — уточнили в «Открытом городе».

Сведущие пытались объяснить, что не все машины для президента, с ним ещё едут журналисты и местные чиновники.

А кто-то и вовсе требовал, чтобы президент «пешком прогулялся, народ поздравил».

«На три вещи можно смотреть бесконечно: на горящий огонь, на текущие воды и на прибытие нашего любимого президента в Кузбасс», — написала Евгения Селеткова в группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

"Это вы, конечно, молодцы. Но зачем было блокировать все въезды в город для грузового транспорта? Почему у нас нет объездной дороги в обход города, чтобы грузовые автомобили могли продолжать путь, не заезжая в город и не создавая пробки? В Красноярске есть, в Канске есть и много где есть, а в таком большом городе, как у нас, нет», — поинтересовался Илья Казаков на странице губернатора Сергея Цивилёва в социальной сети «ВКонтакте».

На что министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса ответило, что строительство транспортного обхода содержится в программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которая была подписана председателем правительства России Михаилом Мишустиным 6 марта 2021 года. Согласно инвестиционному плану, строительство объездной дороги планируется завершить в 2025 году.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

В то же время многие присылали фотографии с грязных улиц города и просили главу государства проехать именно по ним.

«Я рада, что президент приехал к нам. Кузбасс — важный регион, а губернатор у нас слабый, не любит он Кузбасс, и мы платим ему тем же. Может, решится что-то в лучшую сторону», — высказала своё мнение Наталья Барсукова.

Решать, стали, видимо, не дожидаясь реакции главы государства.

Так на комментарий Григория Иванова о том, что «в Тайге нет изменений к лучшему, исчезают дороги совсем», тут же поступил ответ администрации Тайгинского городского округа.

«Григорий, здравствуйте. Все работы по ремонту дорог на территории ТГО выполняются в соответствии с запланированными программными мероприятиями и утверждённым лимитом финансирования в бюджете города по муниципальной программе «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения». В текущем году будет выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог, в приоритете — ремонт дорог по автобусному маршруту, а также грейдирование автодорог Тайга — Таежный и работы по устранению пучин, образовавшихся на автодорогах после зимнего периода. Заключен контракт на проведение ямочного ремонта с АО «Дорожник», работы ведутся. На 2021 год все работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог планируется выполнять только за счёт средств городского бюджета, средства из областного бюджета не выделены», — ответили в городской администрации.

Kremlin.ru В ходе посещения строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Пояснения даёт губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв (слева)

Кузбассовцы обращали внимание на всё, даже на то, что на некоторых фотографиях Владимир Путин и местные чиновники были без масок. На один из таких комментариев на странице Сергея Цивилёва ответил Роспотребнадзор.

«Добрый день. Масочный режим действует для всех лиц, посещающих места массового пользования. Однако, если организовано мероприятие, например совещание, и соблюдены все противоэпидемические требования (расстояние между лицами более 1,5 метра и др.), маску можно снять», — уточнило ведомство.

Одновременно некоторые кемеровчане остались недовольны тем, что они оказались в стороне от праздника.

«Немного в недоумении по поводу праздника. Почему все эти концерты состоялись не для нас. Ведь ждали… Надеюсь, удастся попасть на другие мероприятия празднования», — отметила Лия Макарова.

«Поздравляем с юбилеем Кузбасса! Пусть его славная история с каждым годом пополняется новыми фактами ярких успехов и достижений, а с каждым залпом праздничного фейерверка пусть ровно в десять раз увеличивается процветание всего Кузбасса и благосостояние каждого жителя», — написал в то же время Евгений Петров.

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Несмотря на сдержанное отношение к действующему губернатору Цивилёву, никто не вспомнил в эти праздничные дни экс-губернатора Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Тулеев сам напомнил о себе сегодня, 7 июля, в своём недавно заведенном Instagram.

«Вчера мне поступило много личных сообщений с вопросом, был ли я на официальном торжестве в честь 300-летия Кузбасса, встречался ли с президентом, посетившим регион. Нет, дорогие друзья, на мероприятиях я не был, но Владимир Владимирович позвонил мне в восемь вечера. Поинтересовался, как дела, как здоровье, успехи. Я ответил, что здоровье на троечку. Президент сказал вытягивать здоровье на оценку повыше, пожелал успехов, предложил звонить в любое время. Я поблагодарил Владимира Владимировича, пожелал всего самого доброго и здоровья от лица кузбассовцев», — рассказал Тулеев.

https://www.instagram.com/p/CRAiqKtNupC/

Скриншот со страницы Амана Тулеева в Instagram

Напомним, что во время своего выступления в Ледовом дворце «Кузбасс» Владимир Путин напомнил, что 300 лет назад русский рудознатец Михайло Волков открыл на берегах Томи первый пласт угля и «тем самым положил начало славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира». Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного рывка страны.

«У Кемеровской области и Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. И этот потенциал обязательно будет реализован», — уверен президент.