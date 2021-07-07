«Маниловщина! Осваиватели бюджета!» Томичи не рады межвузовскому кампусу?
Премьер-министру России Михаилу Мишустину, побывавшему 6 июля с рабочей поездкой в Томске, показали детализированный макет межвузовского кампуса. Предполагается, что университетский городок займет площадь около 50 га на левом берегу Томи.
Планы по строительству томского межвузовского кампуса — грандиозные. По словам ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского, студкампус станет интегрированным в город инновационным районом с открытым доступом к своей инфраструктуре для вузов, крупного и малого бизнеса, научных организаций.
На реализацию проекта предусмотрено 18 млрд рублей из федерального бюджета к 2024 году. Полная стоимость проекта, который планируют реализовать в формате государственно-частного партнёрства, оценивается в 31 млрд рублей.
«Создание пассажирской канатной дороги между кампусом и городом Томском станет удобным средством передвижения», — говорится, в частности, в видеопрезентации.
Читайте также: На строительство томского студенческого кампуса выделят миллиарды рублей
Но рады ли томичи перспективе появления такого масштабного объекта? Будущий кампус они обсудили в соцсетях.
«Других проблем-то в городе нет. Всё отлично, а вот без кампуса печалька. Его прямо не хватает», — иронизирует подписчица паблика «Регион-70» в соцсети «ВКонтакте» Юлия П.
«Инвестиции можно собрать за счёт предприятий, которые работают у нас в Томской области. К готовому проекту стекаются деньги. Закон Вселенной», — рассуждает Наталья И.
«Каких ещё предприятий?.. Реально назовите, кто готов такие деньги вкладывать в город, который с каждым годом все грязнее и разрушеннее», — ответил Наталье И. Сергей Ш.
Таня Г. назвала этот проект «несбыточным» и предложила для начала отремонтировать в Томске старый мост и построить ещё один — «нормальный».
В комментариях Тане Г. ответила администрация Томска. По данным городских властей, в 2020 году разработана проектная документация на капитальный ремонт коммунального моста через реку Томь. Получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость работ в ценах 2022−2023 годов составляет 1 191 851,5 тыс. рублей.
«Смешно», — пишет Олег Б. про канатную дорогу в город. «В минус 35 градусов», — добавляет Дмитрий Д.
«Зачем городу что-то крутое? Когда город прогнил с головы до ног??? Решите проблемы фундаментальные, а не иллюзорную чушь не первой необходимости…» — комментирует Кристиан К.
«Интересно, на пенсии я прокачусь по канатной дороге?» — шутит Павел К. «Запланировано, что кампус будут строить уже со следующего года. Учитывая новые технологии, строительство не станут растягивать», — считает Наталья И.
«Нынешние переходы запустили хотя бы… Осваиватели бюджета…» — отметил Станислав П.
«Аж прям затошнило от этого, вон заброшенные надземные переходы так и стоят — начали, бросили, и всё так делается в Томске», — рассуждает Катерина Ш.
«Описание этого фарса дано уже много лет назад — маниловщина», — убеждён Олег К.
Читайте также: Мишустин: мы решили межвузовскому кампусу мирового уровня в Томске — быть!