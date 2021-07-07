Премьер-министру России Михаилу Мишустину, побывавшему 6 июля с рабочей поездкой в Томске, показали детализированный макет межвузовского кампуса. Предполагается, что университетский городок займет площадь около 50 га на левом берегу Томи.

Илья Борило ИА Красная Весна Томский государственный университет

Планы по строительству томского межвузовского кампуса — грандиозные. По словам ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского, студкампус станет интегрированным в город инновационным районом с открытым доступом к своей инфраструктуре для вузов, крупного и малого бизнеса, научных организаций.

На реализацию проекта предусмотрено 18 млрд рублей из федерального бюджета к 2024 году. Полная стоимость проекта, который планируют реализовать в формате государственно-частного партнёрства, оценивается в 31 млрд рублей.

«Создание пассажирской канатной дороги между кампусом и городом Томском станет удобным средством передвижения», — говорится, в частности, в видеопрезентации.

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Government.ru Премьер-министр Росии Михаил Мишустин на презентации Томского межуниверситетского кампуса

Но рады ли томичи перспективе появления такого масштабного объекта? Будущий кампус они обсудили в соцсетях.

«Других проблем-то в городе нет. Всё отлично, а вот без кампуса печалька. Его прямо не хватает», — иронизирует подписчица паблика «Регион-70» в соцсети «ВКонтакте» Юлия П.

«Инвестиции можно собрать за счёт предприятий, которые работают у нас в Томской области. К готовому проекту стекаются деньги. Закон Вселенной», — рассуждает Наталья И.

«Каких ещё предприятий?.. Реально назовите, кто готов такие деньги вкладывать в город, который с каждым годом все грязнее и разрушеннее», — ответил Наталье И. Сергей Ш.

Таня Г. назвала этот проект «несбыточным» и предложила для начала отремонтировать в Томске старый мост и построить ещё один — «нормальный».

Alexei Rudoy Коммунальный мост через реку Томь

В комментариях Тане Г. ответила администрация Томска. По данным городских властей, в 2020 году разработана проектная документация на капитальный ремонт коммунального моста через реку Томь. Получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость работ в ценах 2022−2023 годов составляет 1 191 851,5 тыс. рублей.

«Смешно», — пишет Олег Б. про канатную дорогу в город. «В минус 35 градусов», — добавляет Дмитрий Д.

«Зачем городу что-то крутое? Когда город прогнил с головы до ног??? Решите проблемы фундаментальные, а не иллюзорную чушь не первой необходимости…» — комментирует Кристиан К.

«Интересно, на пенсии я прокачусь по канатной дороге?» — шутит Павел К. «Запланировано, что кампус будут строить уже со следующего года. Учитывая новые технологии, строительство не станут растягивать», — считает Наталья И.

«Нынешние переходы запустили хотя бы… Осваиватели бюджета…» — отметил Станислав П.

Скриншот из видеопрезентации студенческого кампуса в Томске План кампуса

«Аж прям затошнило от этого, вон заброшенные надземные переходы так и стоят — начали, бросили, и всё так делается в Томске», — рассуждает Катерина Ш.

«Описание этого фарса дано уже много лет назад — маниловщина», — убеждён Олег К.

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