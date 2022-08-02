Запрет на ввоз в Россию зарубежных лечебных кормов для животных, введенный Россельхознадзором, вызвал противодействие со стороны зоозащитников. В соцсетях тема активно обсуждается, создана петиция, в которой просят снять ограничения на ввоз кормов для домашних питомцев. Ее подписали уже более 65 тысяч человек.

Илья Репин. Лучший друг человека. 1908

Руководитель приюта «Матроскин» Галя Море на своей странице в соцсети пожаловалась, что 6 июля не смогли найти ни в одном магазине лечебный корм для кошки, страдающей аллергией.

«Завтра не найдем еды для нашего паллиативного больного котика Тимура. А через пару месяцев лечебного корма в стране не останется совсем, и очень многие наши подопечные могут умереть без необходимой еды. Лечебные корма для наших подопечных — не прихоть, а жизненная необходимость. Что мы скажем нашим старичкам с расстройством пищеварения, с больными почками и аллергиями? Россельхознадзор ввел запрет на импорт кормов из западных стран. Это касается исключительно специализированных, диетических и профессиональных кормов, которыми мы как раз пользуемся в «Матроскине». Видимо, чтобы сначала погибли слабейшие?» — сказала зоозащитница.

Она подчеркнула, что запрет грозит смертью многим больным животным. Галя Море недоумевает — чем профессиональные корма, распространяемые по всему миру, вдруг не угодили Россельхознадзору.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кот

Между тем еще в конце весны 2021 года СМИ опубликовали аргументы ведомства, согласно которым причиной запрета стало неоднократное выявление в кормах и добавках незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Ранее экспортерам указывали на необходимость регистрации, однако проблема стоит на месте на протяжении нескольких лет. Тем временем эксперты подчеркивают, что регистрация кормов, например, в Нидерландах, Испании, США, Германии и Литве уже свидетельствует об отсутствии в продукции ГМО.

В своих комментариях пермяки отмечают, что ограничения наложены на пользующиеся высоким спросом марки корма. Это означает, что оставшаяся сейчас на прилавках продукция может взлететь в цене. «Что за бред?» — вопрошают подписчики.

«Будем контрабандой корма котам теперь покупать», — предлагается в качестве выхода из ситуации.

«Это несправедливо, у котиков должна быть возможность питаться. Нельзя пройти мимо такого!» — считает другой комментатор.

Автор созданной в интернете петиции заявила: «У нас случилось горе!». С её точки зрения, запрет повлечет рост безработицы, что для многих семей станет катастрофой. Помимо этого, пострадают многие животные, которым приобретали качественное питание. Потому что переход с корма на корм может оказаться очень болезненным для их организма.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

«К сожалению, рынок российских кормов (который очень активно развивается и уже предлагает высококачественную продукцию) пока не покрывает всю потребность рынка и не имеет аналогов многих европейских кормов. Отсюда может сформироваться дефицит и, как следствие, скачок цен, которые и так в последнее время не радуют», — говорится в петиции.

Число людей, которые подписали петицию и выступили против запрета, приближается к 66 тысячам.

«Хватит издеваться над животными! Лучше ограничьте ввоз пальмового технического масла», — отметила Татьяна Ю.

«Мои голденши и кошка уже восьмой год на немецком корме Меrа. Не лишайте нас качественного и вкусного питания. Российские корма пробовали — вылезают побочки со здоровьем. Оставьте нам возможность быть здоровыми и долго жить», — оставила комментарий Ольга А.

Анна Новикова ИА Красная Весна Кошка

Пользователи интернета единодушны в своих эмоциях — они хотят, чтобы их питомцы, ставшие частью семьи, жили и питались качественным кормом. При этом в адрес корма российского производства звучит критика.

Александр Г. признался, что уже испытывает недостаток кормов, необходимых его питомцу. Многие владельцы животных подчеркнули, что их кошки и собаки нуждаются в определённой марке импортного корма, который подбирался специально, а в ряде случаев лечебное питание показано пожизненно при отсутствии отечественных аналогов.

«Мне жаль животных, они не понимают человеческих игр и не должны страдать из-за этого!» — считает Лилия М.