«Хватит издеваться над животными! Лучше ограничьте ввоз пальмового масла»
Запрет на ввоз в Россию зарубежных лечебных кормов для животных, введенный Россельхознадзором, вызвал противодействие со стороны зоозащитников. В соцсетях тема активно обсуждается, создана петиция, в которой просят снять ограничения на ввоз кормов для домашних питомцев. Ее подписали уже более 65 тысяч человек.
Руководитель приюта «Матроскин» Галя Море на своей странице в соцсети пожаловалась, что 6 июля не смогли найти ни в одном магазине лечебный корм для кошки, страдающей аллергией.
«Завтра не найдем еды для нашего паллиативного больного котика Тимура. А через пару месяцев лечебного корма в стране не останется совсем, и очень многие наши подопечные могут умереть без необходимой еды. Лечебные корма для наших подопечных — не прихоть, а жизненная необходимость. Что мы скажем нашим старичкам с расстройством пищеварения, с больными почками и аллергиями? Россельхознадзор ввел запрет на импорт кормов из западных стран. Это касается исключительно специализированных, диетических и профессиональных кормов, которыми мы как раз пользуемся в «Матроскине». Видимо, чтобы сначала погибли слабейшие?» — сказала зоозащитница.
Она подчеркнула, что запрет грозит смертью многим больным животным. Галя Море недоумевает — чем профессиональные корма, распространяемые по всему миру, вдруг не угодили Россельхознадзору.
Между тем еще в конце весны 2021 года СМИ опубликовали аргументы ведомства, согласно которым причиной запрета стало неоднократное выявление в кормах и добавках незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Ранее экспортерам указывали на необходимость регистрации, однако проблема стоит на месте на протяжении нескольких лет. Тем временем эксперты подчеркивают, что регистрация кормов, например, в Нидерландах, Испании, США, Германии и Литве уже свидетельствует об отсутствии в продукции ГМО.
В своих комментариях пермяки отмечают, что ограничения наложены на пользующиеся высоким спросом марки корма. Это означает, что оставшаяся сейчас на прилавках продукция может взлететь в цене. «Что за бред?» — вопрошают подписчики.
«Будем контрабандой корма котам теперь покупать», — предлагается в качестве выхода из ситуации.
«Это несправедливо, у котиков должна быть возможность питаться. Нельзя пройти мимо такого!» — считает другой комментатор.
Автор созданной в интернете петиции заявила: «У нас случилось горе!». С её точки зрения, запрет повлечет рост безработицы, что для многих семей станет катастрофой. Помимо этого, пострадают многие животные, которым приобретали качественное питание. Потому что переход с корма на корм может оказаться очень болезненным для их организма.
«К сожалению, рынок российских кормов (который очень активно развивается и уже предлагает высококачественную продукцию) пока не покрывает всю потребность рынка и не имеет аналогов многих европейских кормов. Отсюда может сформироваться дефицит и, как следствие, скачок цен, которые и так в последнее время не радуют», — говорится в петиции.
Число людей, которые подписали петицию и выступили против запрета, приближается к 66 тысячам.
«Хватит издеваться над животными! Лучше ограничьте ввоз пальмового технического масла», — отметила Татьяна Ю.
«Мои голденши и кошка уже восьмой год на немецком корме Меrа. Не лишайте нас качественного и вкусного питания. Российские корма пробовали — вылезают побочки со здоровьем. Оставьте нам возможность быть здоровыми и долго жить», — оставила комментарий Ольга А.
Пользователи интернета единодушны в своих эмоциях — они хотят, чтобы их питомцы, ставшие частью семьи, жили и питались качественным кормом. При этом в адрес корма российского производства звучит критика.
Александр Г. признался, что уже испытывает недостаток кормов, необходимых его питомцу. Многие владельцы животных подчеркнули, что их кошки и собаки нуждаются в определённой марке импортного корма, который подбирался специально, а в ряде случаев лечебное питание показано пожизненно при отсутствии отечественных аналогов.
«Мне жаль животных, они не понимают человеческих игр и не должны страдать из-за этого!» — считает Лилия М.