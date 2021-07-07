Заявление прокуратуры Нижегородской области о том, что была начата проверка по факту инцидента, произошедшего на экскурсии в Городце, где, как сообщают очевидицы, детям-инвалидам слишком долго пришлось ждать под ливнем пароход из-за якобы двух катеров местных чиновников, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Маковский. На пароходе

"Что, прокуратура решила проверить чиновников? Или опять найдут крайних?» — задаётся вопросом Артём М.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что дети-инвалиды оказались в столь некрасивой ситуации. Турагентство обязано было озаботиться тем, чтобы клиенты не только вовремя получили обещанный транспорт, но и остались сухими.

«Ну это вообще какой-то дичайший позор. Почему не перенесли поездку? Насколько безопасно в принципе в такую погоду плавать? Вдруг что, эти дети не смогут вовремя воспользоваться жилетами и выплыть! Чем они там вообще думают в своих кабинетах? Это те чиновники, которые сами при этом на дорогих тачках ездят», — отмечает Инна А.

Некоторые комментаторы отмечают, что непонятно, были всё-таки виновны в задержке транспорта чиновники или нет. Граждане убеждены, что в первую очередь о комфорте своих клиентов должны были задуматься экскурсоводы.

«Громкий заголовок! Мол, во всем виноваты чиновники, олигархи и т. д. А по факту ничего. Может, там на видео и дети-инвалиды, но большая часть там взрослые. Да и вообще непонятно, почему взрослых все устраивает: дождь для экскурсии и залитый причал? Какая нафиг экскурсия с мокрыми ногами?» — указывает Алексей М.

Цитата из видео опубликованного очевидцем Посадка на теплоход в Городце во время ливня

Отдельные комментаторы убеждены, что дети оказались в зоне повышенной опасности — под ливнем и рядом с рекой. В этом месте должны были дежурить специалисты, которые, в случае чего, помогли бы нуждающимся.

«Учитывая, что там дети, да ещё инвалиды, МЧС или полиция должны были заниматься организацией порядка. Где они? Или они занимались в это время организацией порядка для чиновников?» — пишет Виктор У.

Часть людей шокированы увиденными кадрами, где дети-инвалиды стоят по уши в воде, дожидаясь возможности вступить на долгожданный паром.

«Что вообще в стране происходит? Стоят дети-инвалиды перед каким-то долбанным пароходом под дождём, в воде, в грязи, в холоде. И всех всё устраивает? Так и задумано? Бросили людей в какой-то загон и забыли. Издевательство!» — написал Олег Е.

Цитата из видео опубликованного очевидцем Посадка на теплоход в Городце во время ливня

Ряд пользователей указывает на то, что современное российское государство устроено таким образом, что унизительная для людей ситуация кажется уже попросту нормой и обыденностью.

«Эта страна для чиновников и олигархов. Какой вам спуск еще? Все так задумано. Издевательство над населением во всех сферах жизни», — считает Ольга Г.

Напомним, 6 июля прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту инцидента, произошедшего на экскурсии в Городце, где, как сообщают очевидицы, детям-инвалидам слишком долго пришлось ждать под ливнем пароход из-за якобы двух катеров местных чиновников.