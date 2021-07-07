Заявление пресс-службы Минтруда РФ о том, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 6,4% по сравнению с 2021 годом и составит 13 617 рублей, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою позицию 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

"Волшебство! Всё растёт за последнюю неделю: доходы граждан России, прожиточный минимум, тарифы ЖКХ, морковь, свёкла, МРОТ. Рывок, прыжок, прорыв, рост! А что толку? Цены в магазине всё равно опередят эти надбавки», — отмечает Наталия П.

Многие пользователи отмечают, что, помимо роста минимального размера оплаты труда, в России растут цены на всё, и порой они сильно опережают те проценты, которыми правительство собирается порадовать население в 2022 году.

«А тарифы ЖКХ на Новгородчине подорожают на 6,5%! Мизер прибавляете! Сами-то живёте на то, что народу предлагаете?! Нет! У самих зарплаты по 500 тыс. рублей в месяц, а люди на 100 тыс. рублей в год живут!» — возмущается Екатерина Ф.

Некоторые комментаторы предполагают, что названный процент повышения МРОТ может означать процент, на который в 2022 году вырастет инфляция в Российской Федерации.

«Это что, получается, нам пророчат инфляцию примерно шесть процентов? Вот такое официальное подтверждение», — считает Павел Ш.

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Часть людей считает, что правительству сначала следовало бы решить проблему с бесконтрольным ростом цен на товары, иначе эти надбавки не окажут должного воздействия на российскую экономику.

«А цены на сколько за это время вырастут? Целый год же ещё впереди! Морковь за пару месяцев в цене подскочила. В 2022 году, наверное, все 500 рублей за килограмм будет стоить», — предполагает Андрей К.

Ряд пользователей указывают на то, что планировать повышение размера МРОТ на год вперёд — является недальновидным решением, потому что экономическая ситуация в стране может дать сбой или процент инфляции окажется намного выше.

«Очень странно называть в июле минимальный размер оплаты труда на 2022 год. Его надо называть после годовой инфляции, после роста цен, 31 декабря, перед новогодним обращением президента. Сначала все отчитались, и в Новый год с чистой совестью! И вообще, в каждом регионе МРОТ должен быть таким, каким его сделает глава региона», — поделился своим мнением Димка Н.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель

Отдельные комментаторы уверены, что переживать за размер МРОТ не стоит, потому что подавляющее большинство граждан России не работают за столь низку зарплату.

«Скулящие нытики, кто вас заставляет работать за минималку? Идите и работайте нормально, за нормальную зарплату. Лишь бы поныть да пожаловаться», — пишет Ирина Ф.

Напомним, пресс-служба Минтруда РФ опубликовала информацию о том, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 6,4% по сравнению с 2021 годом и составит 13 617 рублей.