Решение российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинуть заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции стало поводом для обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

"А зачем вообще туда пошли? Чтобы гордо развернуться и уйти? Давно было уже понятно, что конструктивного разговора вообще не будет. Хотя надежда, конечно, умирает последней», — написала Алла Г.

Многие пользователи отмечают, что возвращение российской делегации в подобные европейские структуры было огромной ошибкой. Вся их деятельность направлена против России, и нашей стране там попросту нечего делать.

«И зачем надо было возвращаться в ПАСЕ, где не соблюдаются правила? Им от России только деньги нужны были, так как Россия платит больше, чем другие страны. Да покиньте вы эту организацию, где играют все против нас. Хватит кормить их. Всё-таки надо уважать себя», — указывает Татьяна Б.

Некоторые комментаторы уверены, что Российская Федерация спустила впустую кучу денег, желая присутствовать в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Несмотря на вложенные средства, другие члены решили не разговаривать с Россией на уважительном языке.

«Если по-русски, то мы потратили огромные деньги, чтобы подмаслить кучу мелких, никому не нужных стран, но они нас умудрились переиграть», — поделился своим мнением Константин Н.

Дарья Антонова ИА REGNUM Руководитель российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Пётр Толстой

Часть людей считают, что возвращение в ОБСЕ было ошибкой, которая теперь требует восстановления репутации России.

«Вообще, зря российская делегация вернулась в эту помойку. Теперь приходится громко хлопать доверью», — отмечает Дмитрий К.

Ряд пользователей указывают на то, что руководству нашей страны необходимо присутствовать на подобных площадках, чтобы поддерживать контакты со своими европейскими партнёрами.

«Это статус. Надо быть хотя бы где-то. И в G7, 8, 9 тоже не шибко слушали Россию, но Российская Федерация там была и, как в ПАСЕ, платила взносы. Трогательная закономерность, но это уже было вроде где-то в прошлом», — пишет Александр С.

Нашлись и те, кто напомнил, что у Российской Федерации достаточно союзников, которые не позволяют себе хамское и агрессивное по отношению к нашей стране поведение.

Kremlin.ru Участники саммита БРИКС

«Россия состоит в БРИКС. Зачем все эти ОБСЕ, большие семёрки, двадцатки и т. д. Развиваться надо в другом направлении, и всё, там где не придётся вставать и покидать заседания», — считает Дмитрий М.

Напомним, 6 июля российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента. Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») объяснил, что это стало реакцией на антироссийскую резолюцию, предложенную украинской делегацией, а также на включение в повестку резолюции с оценками действий России и Белоруссии.