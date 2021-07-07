Заявление депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, в котором он раскритиковал в Telegram попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав такие действия частью «гибридной войны со стороны Запада» с целью уничтожения славянских народов, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 7 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Пофиг. Пусть разваливается. После Одессы и Донбасса уже не жаль от слова «абсолютно», — пишет Nata I.

Многие пользователи отмечают, что нацистов на Украине взращивают целенаправленно, по указаниям заокеанских хозяев с помощью киевских властей, которые пришли к власти после майдана 2014 года.

«Попытки героизации пособников нацистов на Украине» — попытки? Да они с первого дня, как устроили переворот, переплавили золотой унитаз Януковича на бюст Бандеры! А через пару месяцев переименовали улицы по всей стране в имена фашистских прихвостней! Это не попытки, это целенаправленная героизация по приказу Запада и Вашингтонского обкома!» — указывает Алексей К.

Некоторые комментаторы отметили, что Украина — такая, какая она сейчас есть, — нужна всем геополитическим игрокам. Каждое государство нашло для себя что-то полезное в сложившейся ситуации.

«Развал Украины выгоден всем. Германии и Франции — для того чтобы качать права с Россией. Венгрии, Румынии, Польше и России — для того чтобы забрать часть территорий, которые они считают своими. США — чтобы поддерживать хаос в Восточной Европе, на границе с Россией. Никакой заинтересованности в Украине как в едином государстве ни у кого нет», — считает Сергей Л.

spoilt.exile Портрет Степана Бандеры на здании Киевской городской администрации

Часть людей считают, что территории Украины крайне выгодны для НАТО. Благодаря этому Россия окажется, по сути, обезоружена.

«Украина для их хозяев — это только территория для подступов к России, аэродром подскока. А судьба народа их вообще не волнует, для них самый удобный вариант, чтобы людей совсем не было, только определённая часть, чтобы обслуживать хозяев на правах рабов», — поделилась своим мнением Ольга Г.

Ряд пользователей указывают на то, что политическая элита Украины также выгодно для себя использует сложившуюся ситуацию. Чиновники в Киеве будут дербанить страну до последнего, пока она окончательно не развалится.

«Украину уже давно положили в офшоры, и на ней наживаются политики, чиновники и олигархи. С каждым новым президентом поборы с народа становятся всё больше, ведь воры плодятся, как мыши в Австралии, только у нас на бюджете в налоговой», — отметил Анатолий П.

President.gov.ua Верховная рада Украины

Отдельные комментаторы отмечают, что вскоре на Украине наступит самый сильный экономический кризис, который и вправду может оказаться концом данного государства.

«Вся история Украины — история усугубляющейся катастрофы. История распада. Сейчас мы наблюдаем, наверное, предпоследнюю стадию существования этого проекта. Промышленность уже всё. Инфраструктура почти всё. От энергетики остались, по сути, дорабатывающие свой срок советские АЭС. Вот когда погаснут их реакторы, наступит самая тёмная эпоха на Украине», — написал Георгий С.

Напомним, 6 июля депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал в Telegram попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав такие действия частью «гибридной войны со стороны Запада» с целью уничтожения славянских народов.