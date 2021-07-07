В Московском Гостином Дворе 5 июля открылся новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Василий Иванов ИА REGNUM Новый пункт вакцинации в Гостином Дворе

Василий Иванов ИА REGNUM Новый пункт вакцинации в Гостином Дворе

По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, прививочный пункт в Гостином Дворе станет крупнейшей площадкой вакцинации в Европе. Его пропускная способность составляет примерно 6 тыс. человек в сутки. Открытый до этого пункт в ГУМе будет закрыт в связи с небольшим размером помещения, что привело к очередям и большому скоплению людей.

Василий Иванов ИА REGNUM Новый пункт вакцинации в Гостином Дворе

Желающих привиться встречают сотрудники центров госуслуг «Мои документы» и волонтеры программы «Московское долголетие», что позволяет регулировать движение граждан. Единовременно прививку могут получить около 50 человек. На данный момент в пункте работают 10 врачей и 50 медсестер.

На данный момент в Гостином Дворе можно привиться вакциной «Спутник V», также в новом центре возможно пройти ревакцинацию. Вакцинация проводится в два этапа: вторую прививку делают через три недели после первой.

Василий Иванов ИА REGNUM Новый пункт вакцинации в Гостином Дворе

Центр работает без выходных с 10:00 до 21:00. Предварительная запись не нужна.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве ввели ряд дополнительных ограничений. С 28 июня для посещения столичных кафе и ресторанов необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест либо QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации.