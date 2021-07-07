Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, 6 июля, что, хотя Россию пока не смогли официально обвинить в крупнейших в США кибератаках, администрация президента Джо Байдена«примет меры», если президент Путин «не обуздает киберпреступников в своей стране».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские хакеры

«Как президент (Байден) ясно дал понять президенту Путину во время их встречи, если российское правительство не сможет или не захочет принять меры против преступников, проживающих в России, мы примем меры сами», — сказала Псаки во время брифинга в Белом доме.

В этот раз Россию подозревают в кибератаке на компанию из Майами Kaseya, из-за которой могли пострадать порядка 1500 предприятий по всему миру. Хакеры требуют 70 миллионов долларов за возмещение ущерба.

При этом Псаки была осторожна в своих высказываниях и не стала напрямую обвинять Россию в атаке на Kaseya, заявив, что разведывательные сообщества «еще не полностью установили» источник.

По словам пресс-секретаря, Байден ожидает, что, даже если Россия и не совершала преступления, Путин все же вмешается, чтобы остановить цепь кибератак, от которых в этом году пострадали крупные американские предприятия. «Даже если речь идет о преступных субъектах — мы не говорим, что они исходят от правительства или направляются правительством, — но они (правительство) несут ответственность», — добавила Псаки.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Американские интернет-пользователи бурно обсудили позицию Белого дома под соответствующей публикацией Fox News.

«Правительственные постановления не остановят хакеров, нам нужна политика, которая позволит США нанести ответный удар, больший и более значимый, чем тот, который был использован против нас», — считает Mowerman.

«Для этого потребуется администрация, которая готова сделать все необходимое, чтобы наказать тех, кто совершает, разрешает или спонсирует кибератаки. Китаю, Ирану, Северной Корее и России нечего бояться Соединенных Штатов, и кибератаки будут продолжаться», — отвечает ravenkorea014.

«Джен пообещала, что в дальнейшем Вашингтон предпримет быстрые и решительные действия против кибератак. Байден будет говорить гадости и ничего не делать — его излюбленный метод возмездия», — пишет NastaseNate.

«Байден настолько глуп, насколько это вообще возможно. Как будто Путину есть дело до слабого предупреждения Байдена. Можете не сомневаться, что первый удар Путина будет точно в голову. Спасибо, Джо! Ты не слишком умный в тактике и стратегии», — считает Aoshi.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Небрежный Джо, вероятно, отнесется к этому как к своему плану по прекращению насилия с применением оружия. Заставить компьютерные магазины проводить проверку биографических данных каждого, кто хочет купить компьютер, ввести трехдневный период «охлаждения» и заявить, что эти меры уберегут компьютеры от преступлений», — иронизирует CaptainSanity.

«Байден неэффективен в ведении как внешних, так и внутренних дел. Я просто не понимаю, как избиратели могут оправдать голосование за демократов в 2022 и 2024 годах и не поставить под угрозу национальную безопасность. При Байдене в стране стало больше раскола и нетерпимости, чем при Трампе», — указывает S123.

«Нет ничего удивительного в том, что это происходит. Быть может, другие страны и не любили Трампа, они никогда не пытались делать такие вещи при нем, потому что знали, что он примет ответные меры», — вспоминает Iс6529.

«Байден примет меры? Правда? Значит ли это, что он вернет три миллиона, переданные Хантером мэру Москвы? Неа, этого тоже не предвидится», — злится davidtedford.

«Я уверен, что русские в ужасе, и Путин сейчас проводит совещание о том, как им избежать гнева Джо. Подождите, Байден просто вышлет кого-нибудь из их посольства, затем они вышлют 10 наших, и Байден даст пресс-конференцию о том, что послано сильное сообщение», — отмечает Itsagoodday7.

(сс) The White House Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве

«Как обвинить Россию, не обвиняя Россию. Очевидно, что в мире нет хакеров или кибератак, расположенных или происходящих откуда-либо еще», — иронизирует RomanEcho.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на данный момент власти страны не располагают данными о причастности России к кибератаке с использованием вируса-вымогателя.

По словам американского лидера, об этом свидетельствуют предварительные данные, однако полной уверенности в этом пока нет.

«Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены», — рассказал президент.

Напомним, ранее, 2 июля, компания, производящая программное обеспечение Kaseya, подверглась кибератаке. По данным издания Bloomberg, за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil.