Информация о том, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заболела COVID-19 и попала в больницу, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 6 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«А говорят же, что тот, кто сделал вакцину, легко всё переносит, даже госпитализация не нужна. Как так?» — задаётся вопросом Надежда К.

Многие пользователи оказались крайне удивлены тому, что чиновник такого уровня умудрился заразиться коронавирусом. Люди задаются вопросом: почему её не спасла вакцина от COVID-19?

«Судя по всему, заболела после вакцинации. Ведь говорили, что вся Дума привилась. Или просто говорили?» — подозревает Оксана Ш.

kremlin.ru Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что бороться коронавирусом не имеет смысла, он всё равно возьмёт своё. Даже люди во власти не способны защититься от его пагубного воздействия.

«Вроде она общественным транспортом не пользуется, да и круг общения у нее более элитный, ограниченный и «стерильный», чем у простого народа. Да и вроде она была из первых, кто прошёл вакцинацию. Ну и? Наверное, уже должны понять, что человечество всегда было бессильно перед природой и следует смириться», — пишет Эльхан А.

Часть людей считает, что заявления чиновников о чудодейственности отечественных вакцин против COVID-19 разбиваются о суровую реальность.

«Ещё одно подтверждение, что в скором времени после вакцинации люди всё равно заболевают. Прививка провоцирует заболевание? Что вообще происходит? Непонятно», — написала Татьяна Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что прививка никогда не даст абсолютной защиты от заразы. Люди отмечают, что вакцинация от коронавируса позволяет населению легче переболеть и сократить к минимуму негативные последствия течения болезни.

«Неграмотность в комментариях зашкаливает. Москалькова была, скорее всего, привита, но вакцина не даёт стопроцентной защиты от ковида. Просто болезнь должна пройти намного легче, чем без прививки», — указывает Ольга С.

Mos.ru Койки.

Отдельные комментаторы желают Москальковой скорейшего выздоровления и напоминают, что не стоит безответственно относиться к пандемии коронавируса, ведь даже те, кто обличён властью, не в силах избежать заболевания.

«У любой вакцины нет 100% гарантии. Скажу по секрету, только никому не сообщайте, даже у Пфайзера с Модерной нет 100% гарантии. Это и прописано во всех данных про вакцины. Она заболела, но болезнь должна иметь воздействие на организм не в такой тяжёлой форме, если бы она не была вакцинирована вовсе. Я лично желаю этой даме, чтобы болезнь протекала в лёгкой форме и чтобы она выздоровела», — пишет Гоша Р.

Напомним, 6 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, заболевшая COVID-19, поблагодарила в Instagram всех за поддержку и пожелания выздоровления.