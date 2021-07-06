Видеозапись, на которой в Новосибирске пассажирка такси отказалась платить 207 рублей за поездку, оскорбила слабослышащего водителя и начала пинать его ногами, стала поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 7 июля в социальной сети Facebook.

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«Цена человеческого достоинства — 207 рублей?» — задаётся вопросом Геннадий С.

Многие пользователи оказались шокированы поведением пассажирки такси. Люди считают, что данная женщина является яркой иллюстрацией болезни общества.

«Стыдно и горько смотреть на это вопиющее безобразие! Как так можно, без стыда и совести обижать человека?! Понять и принять такое хамское, наглое, бездушное поведение невозможно! Как же так? Что случилось с нашим обществом? Беда!» — считает Tata G.

Наглая женщина в такси Цитата из видео на YouTube

Некоторые комментаторы уверены, что свои оскорбления дама произносила сознательно, с целью унизить честь и достоинство слабослышащего водителя.

«Сомневаешься в водителе — не садись! Но она же села и он её довёз без проблем. Мадам решила, что может безнаказанно поиздеваться над человеком, да ещё и не платить. Мне жаль это нищее умом создание. О душе вообще не приходится говорить», — написала Светлана К.

Часть людей считает, что женщина такими действиями подвела себя под уголовную статью. Граждане убеждены, подобное омерзительное поведение не должно остаться безнаказанным.

«Здесь хорошая уголовная статья вырисовывается: оскорбления на рабочем месте, нежелание платить за услугу, плюс угроза! Пора уже садить за такие выходки, чтобы другим неповадно было!» — поделилась своим мнением Oksana P.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре мы обязательно увидим извинения со стороны пассажирки такси. Подобные агрессивные проявления будут оценены правоохранительными органами.

Наглая женщина в такси 2 Цитата из видео на YouTube

«Вот прям вижу, через время она будет на камеру извиняться, что была не права. Мол, день тяжёлый, нервы ни к чёрту, простите меня дуру. А всё потому, что полиция может отреагировать не так спокойно, как таксист. Дай ему Бог здоровья», — пишет Елена Ч.

Отдельные комментаторы отмечают, что, в отличие от многих совершенно здоровых людей, слабослышащий таксист, несмотря даже на свой недуг, зарабатывает деньги и старается жить полноценной жизнью.

«Сколько здоровых мужиков не работают, бездельничают, пьют. А этот парень со своими изъянами работает таксистом, зарабатывает сам себе на жизнь. А такие вот клуши беспардонные обижают, издеваются над парнем. Вам не стыдно, женщина?! Вместо того, чтобы еще и чаевые оставить парню, поддержать, подбодрить, вы отказываетесь платить ему? Она вообще человек?!» — задаётся вопросом Ирина М.

Напомним, 6 июля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой в Новосибирске пассажирка такси отказалась платить 207 рублей за поездку, оскорбила слабослышащего водителя и начала пинать его ногами.