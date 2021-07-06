«Она вообще человек?» — пассажирка такси унизила и избила водителя-инвалида
Видеозапись, на которой в Новосибирске пассажирка такси отказалась платить 207 рублей за поездку, оскорбила слабослышащего водителя и начала пинать его ногами, стала поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 7 июля в социальной сети Facebook.
«Цена человеческого достоинства — 207 рублей?» — задаётся вопросом Геннадий С.
Многие пользователи оказались шокированы поведением пассажирки такси. Люди считают, что данная женщина является яркой иллюстрацией болезни общества.
«Стыдно и горько смотреть на это вопиющее безобразие! Как так можно, без стыда и совести обижать человека?! Понять и принять такое хамское, наглое, бездушное поведение невозможно! Как же так? Что случилось с нашим обществом? Беда!» — считает Tata G.
Некоторые комментаторы уверены, что свои оскорбления дама произносила сознательно, с целью унизить честь и достоинство слабослышащего водителя.
«Сомневаешься в водителе — не садись! Но она же села и он её довёз без проблем. Мадам решила, что может безнаказанно поиздеваться над человеком, да ещё и не платить. Мне жаль это нищее умом создание. О душе вообще не приходится говорить», — написала Светлана К.
Часть людей считает, что женщина такими действиями подвела себя под уголовную статью. Граждане убеждены, подобное омерзительное поведение не должно остаться безнаказанным.
«Здесь хорошая уголовная статья вырисовывается: оскорбления на рабочем месте, нежелание платить за услугу, плюс угроза! Пора уже садить за такие выходки, чтобы другим неповадно было!» — поделилась своим мнением Oksana P.
Ряд пользователей указывает на то, что вскоре мы обязательно увидим извинения со стороны пассажирки такси. Подобные агрессивные проявления будут оценены правоохранительными органами.
«Вот прям вижу, через время она будет на камеру извиняться, что была не права. Мол, день тяжёлый, нервы ни к чёрту, простите меня дуру. А всё потому, что полиция может отреагировать не так спокойно, как таксист. Дай ему Бог здоровья», — пишет Елена Ч.
Отдельные комментаторы отмечают, что, в отличие от многих совершенно здоровых людей, слабослышащий таксист, несмотря даже на свой недуг, зарабатывает деньги и старается жить полноценной жизнью.
«Сколько здоровых мужиков не работают, бездельничают, пьют. А этот парень со своими изъянами работает таксистом, зарабатывает сам себе на жизнь. А такие вот клуши беспардонные обижают, издеваются над парнем. Вам не стыдно, женщина?! Вместо того, чтобы еще и чаевые оставить парню, поддержать, подбодрить, вы отказываетесь платить ему? Она вообще человек?!» — задаётся вопросом Ирина М.
Напомним, 6 июля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой в Новосибирске пассажирка такси отказалась платить 207 рублей за поездку, оскорбила слабослышащего водителя и начала пинать его ногами.