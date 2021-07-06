Решение президента России Владимира Путина подписать закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 6 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Паоло Веронезе. Честь. между 1556 и 1557

"Чтобы опорочить честь, её сначала надо воспитать и сберечь. А тот, кто обещал и не выполнил, не имеет ни чести, ни совести», — считает Илья Л.

Многие пользователи восприняли данный закон с опаской. Люди считают, что отныне власть имущие смогут безнаказанно удалять из сети обличающую их информацию, обходя стороной судебные инстанции.

«Сначала наделают порочащих делов, а потом удаляют из интернета информацию об этом. Гениально!» — пишет Виктор Р.

Некоторые комментаторы убеждены, что данный закон будут использовать недобросовестные юристы, а также те, кому очень не нравится свобода слова в интернете.

«Слишком не конкретный закон, юристы смогут играть на этом. Якобы посты про экономику страны можно принять за информацию, порочащую честь страны. Это не решит проблему, скорее выглядит, как ограничение свободы слова. А на простые маты в Сети обращать внимания не будут», — отметил Tigran H.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Виновен!»

Часть людей считает, что закон, наоборот, очень хороший и призван бороться с недостоверной информацией, которая может ввести людей в заблуждение и опорочить честь и достоинство человека или компании.

«Я вот не понимаю, почему так много людей против. Хороший же закон! Теперь фейки метать не получиться в тех объёмах, что были раньше!» — поделился своим мнением Никита Л.

Ряд пользователей указывает на то, что данный закон в первую очередь необходим бизнесу, которому приходится постоянно иметь дело с грязной конкуренцией.

«Всё правильно. В Сети очень много клеветы. А за слова нужно отвечать. Представьте, что про Вашу мать или сестру, жену, дочь сделают пост, не соответствующий действительности, и запустят в соцсетях. И как? На уровне мелкого и среднего бизнеса порочащих комментариев тоже хватает. Люди должны быть защищены от подобного», — указывает Ольга П.

Pixelkult Соцсети

Нашлись и те, кто убеждён, что закон, позволяющий удалять данные из интернета без решения суда, не может быть благим. Кто же, в таком случае, будет решать, правдивая это информация или нет?

«Хорошо. Но перед удалением необходимо провести доследственную проверку по фактам, изложенным в публикации. Без разделения на свои или не свои. А то хорошо больно придумали: не нравятся публикации — удалить и всё», — написал Andrey A.

Напомним, 5 июля на официальном интернет-портале правовой информации появились данные о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации.