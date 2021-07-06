Материал агентства «Ведомости» со ссылкой на источники, согласно которому правительство РФ обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022−2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Шурупов. Азовский металлургический комбинат. 1957

"Интересно, а за чей счёт будут компенсировать выплаты? Сомневаюсь, что кто-то захочет терять прибыли», — заявляет Яков З.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная затея может оказаться очень выгодной, ведь в нефтяной и металлургической отраслях фиксируется крайне высокая прибыль. Из данных денежных средств, полученных за счёт полезных ископаемых, государство сможет закрыть бюджетные дыры.

«Было бы неплохо, если бы те, кто зарабатывает очень много, платили больше налогов. Владельцы нефтяного бизнеса зарабатывают большие деньги и кладут себе в карман. Инициатива правильная», — считает Диана Д.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сильные мира сего

Некоторые комментаторы убеждены, что ни один толстосум не согласится поделиться с народом своей выручкой. Поэтому повышение налогообложения нивелируется за счёт роста цен для самого населения.

«Опять бензин подорожает для населения. Не нефтяники же будут налог платить из своего кармана, а простой народ», — считает Андрей Р.

Часть людей считает, что металлургические производства отреагировали, судя по всему, на данную новость заранее, задрав цены до невиданных ранее высот. Такая же картина наблюдается и с продажей топлива.

«Металлурги уже подготовились, судя по растущим ценам на металл. Теперь ждём остальных», — пишет Пётр Т.

Ряд пользователей указывает на то, что российское руководство не способно отрегулировать налоговую политику так, чтобы не задеть кошельки простых граждан. В России всё делается для крупного бизнеса, а не для людей, уверены комментаторы.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Воротила

«Единственное, что реально наше «правительство» может, так это лишь понижать реальные доходы работающего населения и пенсионеров! Всё остальное, т. е. налоги, тарифы, штрафы и цены оно может только повышать! В принципе вся их «работа» — это очередной раз поднять всё вышеперечисленное! Больше ничего не делают, ничего!» — возмущается Алек К.

Нашлись и те, кто отметил, что введение всё новых и новых налогов никак кардинально не меняет жизнь простых граждан России к лучшему, а, скорее, наоборот, с каждым годом существование людей становится всё более тяжким.

«Да, что ни день, так новый налог какой-нибудь! Уже достали реально! Зарплаты чинушам уменьшите в два раза, к примеру!» — призывает Гена К.

Напомним, 5 июля агентство «Ведомости» опубликовало материал со ссылкой на свои источники, согласно которому правительство РФ обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022−2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год.