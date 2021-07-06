Жителям Лондона предоставили шанс посмотреть финал чемпионата Европы по футболу 2020, который пройдет 11 июля на стадионе Уэмбли, за вакцинацию против COVID-19. Мэр Лондона Садик Хан предложил два билета на финал Евро-2020 и 50 билетов в фан-зону на Трафальгарской площади. Такое решение мэра объясняется попыткой повысить количество вакцинированных жителей среди молодого поколения.

Дмитрий Налбандян. Англия. Лондон

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В соответствии со статистикой, в Лондоне самый низкий уровень вакцинации, всего 63%, по сравнению с 82% на юго-западе Великобритании. По словам экспертов, сейчас в Лондоне идеальные условия для роста заболеваемости.

Большую часть пользователей идея мэра не порадовала, потому что вместо того, чтобы наладить вакцинацию в городе, что и является причиной низкого уровня, он раздает билеты.

«Тем временем меня развернули от второй прививки, потому что прошло всего лишь шесть недель с момента первого укола. Жалко», — написал @Gabrielcismaru1.

Ряд пользователей предложил свои идеи по увеличению процента вакцинировавшихся, в числе которых запрет на посещение любых общественных мест без прививки.

(сс) Victuallers Вакцинация в Великобритании

«Сделайте все проще для них. Запретите людям, которые отказываются от прививки, посещать спортивные мероприятия, рестораны, бары, магазины, запретите им ходить к детям в школу. Они первые, кто жалуются на нарушение прав, не понимаю, почему они так долго приходят в сознание», — предложил @Scott22Sean.

Некоторые пользователи удивились предложению мэра, потому что билетов на финал уже не осталось, непонятно, о чем он думал, когда заявлял подобное за пять дней до матча.

Многие комментаторы написали о том, что они лучше посмотрят матч дома или в пабе, чем пойдут вакцинироваться.

«Эм. Нет, спасибо, я посмотрю его в пабе с пацанами. Без маски, без слежки. Будет веселее, чем делать ненужную прививку», — считает @Happyfax_Andy.

«Или еще лучше, не прививайтесь и выбирайте между просмотром на ВВС или ITV», — предложил @naval_fluff.

Комментаторы также отметили, что предложение несправедливое по отношению к тем, кто уже привился.

jarmoluk Футбол

«Но я уже поставил и первую и вторую дозу», — отметил @inghamjj55.

«Очень нечестная инициатива, как насчет тех, кто уже сделал два укола?» — поинтересовался @Aqbalmiah.

Неоднократно предложение назвали шантажом и взяткой. Возможно, это объясняется тем, что фактами лондонцев уже не убедить.

«В принципе, это шантаж!» — написал @G_B_1982.

«Отчаяние? Принуждение? Или взятка?» — прокомментировал @bingyhovar.

«Факты и логика? Не-а, взятка, дружище, это единственное, что у нас осталось», — написал @JabbaWithAPen.

Некоторым комментаторам заявление мэра показалось абсурдным, потому что он предлагает обменять безопасность на шанс заразиться коронавирусом.

«Может мне кто-то объяснить простыми словами на тот случай, если я ошибаюсь. Посыл следующий: привейся, чтобы выиграть два билета на финал Евро, или не привейся, чтобы спасти свою жизнь? Я что-то упускаю?» — спросил @DanWalsh80.

Многих пользователей интересует, почему власти Лондона не предлагали подобного ранее, и почему они собрались поощрять тех, кто изначально был против вакцинации.

«Почему мы поощряем людей за прививки сейчас, почему они не могут записаться, как и все остальные, и просто делать то, что нас просят, сумасшествие», — написал @bowdenj75.

George Закрытый паб в Великобритании

«Поощрять тех, кто эгоистично решил не прививаться? Великолепно», — отметил @rich0131.

В комментариях отметили, что иммунитет за пять дней не появится, тем более всем вакцинированным советуют первые несколько недель не ходить на публичные мероприятия.

«А что случилось с 2−3 неделями после вакцинации, чтобы вакцина сработала», — написал @CJB83458362.

«Но у вакцины не будет времени, чтобы создать иммунитет, до финала», — прокомментировал @TompsettStephen.

Пользователи считают, что билеты надо раздавать тем, кто их действительно заслужил, тем, кто ежедневно спасает жизни в период пандемии.

«Сумасшедшие… как насчет предложения билетов работникам системы здравоохранения…» — указал @BucksHandExpert.

Напомним, финал чемпионата Европы по футболу пройдет 11 июля на стадионе Уэмбли, в Лондоне. С 19 июля в Великобритании отменяют ограничения по социальному дистанцированию, а с 16 августа произойдут изменения в правилах соблюдения самоизоляции для подданных, контактировавших с больными COVID-19.