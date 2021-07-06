В России за сутки 5−6 июля зафиксировано 737 летальных исходов — максимальное значение с начала пандемии. Рассмотрим ситуацию по состоянию на 6 июля текущего года в топ-10 регионов по выявленным случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В качестве индикатора эффективности принятых главой региона мер возьмём летальность — соотношение умерших от COVID-19 к выявленным случаям.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Летальность от СOVID-19 в регионах

* Рейтинг летальности рассчитан по данным с сайта «Стопкоронавирус.рф»

Как видно из приведенного анти-рейтинга «коронавирусной» летальности по регионам России, тройку лидеров по эффективности противодействию пандемии ожидаемо возглавила Москва, также лидирующая и по подтвержденным случаям инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Что, без сомнения, объясняется наибольшей в стране международной мобильностью населения столичного региона, вызванной более качественной его занятостью. Второе место по анти-летальности заняло Подмосковье (и третье — в рейтинге по выявленным случаям), население которого в смысле занятости по большей части является москвичами. На третье место анти-рейтинга вышла Самарская область, занимающая в ТОП-10 рейтинга по выявленным случаям последнее место. А занимающий в данном списке второе место Санкт-Петербург оказался на непочётном шестом месте анти-рейтинга летальности, несмотря на несопоставимые с занимающими более высокие места субъектами Федерации, кроме Москвы. Какую роль в том сыграли не отменённые ввиду явного форс-мажора «Алые паруса» и ЧМ-2020 по футболу, надо бы спросить именно у руководителя того региона. И, надо думать, скоро спросят.

А мы пока рассмотрим динамику электоральной популярности руководителя региона, лидирующего по противодействию пандемии, тем более что занимает он свой пост последний, второй срок. Речь, как все уже поняли, пойдёт о Сергее Семеновиче Собянине. При котором Москва сначала похорошела (и продолжает это делать). А затем ощетинилась QR-доступом, в том числе и против самих москвичей. Вызвав у большей части из них воспоминания о забытом было неуютном самоощущении «понаехавшей» «лимиты». И шокируя этим новым ощущением реликтовое меньшинство коренных горожан.

Судя по всему, именно вновь возникшие неудобства, количество которых нарастает второй год подряд, сказались на резком падении электоральной привлекательности Сергея Собянина — мэра, а не ГГО (главы городского образования, как в большей части остальной России). То есть прошедшего выборы 2018 года, на которых показал убедительную (70,17%) победу; сильнейший его конкурент — Вадим Кумин от КПРФ показал 11,38%.

Разочарование части населения антиковидными мерами не очень репрезентативно, но характерно показывают данные опроса, идущего на телеграм-канале MOS_NEWS. Следует заметить, что на данный момент опрос не вполне репрезентативен — всего 423 респондента при 4073 просмотров (на 18:38 мск 6 июля 2021 года), в то время как число подписчиков канала очень велико: под 290 тысяч человек.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределения ответов на вопрос «Отдали бы вы свой голос на выборах мэра г. Москвы за Сергея Собянина, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье?» По данным опроса телеграм-канала MOS_NEWS

Промежуточные результаты опроса телеграм-канала MOS_NEWS своей направленностью сходны с полученными ИА REGNUM в ходе «Опроса жителей Москвы о работе Сергея Собянина», проведенного с 1 по 15 июня прошлого года. Опрос агентства получился более чем репрезентативным: 37 704 респондента, из которых 63% представились жителями столицы.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределения ответов на вопрос «Если бы сегодня были бы выборы мэра Москвы, то как бы Вы поступили?»

Из московских участников опроса — две трети (66,2%) проголосовали бы против Сергея Собянина и лишь только 17,6% — «за». Следует отметить, что вне пределов Москвы её мэр гораздо более популярен — за него проголосовала бы почти четверть опрошенных. Надо думать, что активная фигура московского мэра плюс его высокие связи и возможности столичного бюджета, совмещенные во многом с федеральным, не могут не вызывать здоровой зависти населения «на местах». Куда более бедных и возглавляемых фигурами иного калибра.

В том же прошлогоднем опросе агентства его участники оценили деятельность мэра Москвы Собянина в борьбе с эпидемией коронавируса.

Андрей Сафонов ИА REGNUM

Год назад оценки деятельности мэра в противостоянии коронавирусу по пятибалльной шкале получились неутешительными: почти две трети (65%) москвичей и половина (49,7%) «гостей столицы» остались весьма недовольны результатами его руководящей деятельности. Включая и порожденные обстоятельствами непреодолимой силы.

Но за год «ковид» в который раз снял свою скорбную дань, расставляя вопросы не только о жизни и здоровье населения, но и о карьерах, и не только лишь чиновных. Но и о них тоже. Как сообщал в начале июня телеграм-канал about #Moscow, ВЦИОМ зафиксировал двукратное падение индекса доверия мэру Москвы: если в марте и апреле индекс доверия Сергею Собянину составлял 2 единицы, по итогам мая показатель опустился до 1 и вернулся к значению февраля. Подъем доверия к политику весной, вероятно, связан с активностью по борьбе с коронавирусной инфекцией, однако в мае эта активность привела к обратному эффекту, сообщает канал. Ключевой причиной недовольства и падения доверия в мае стали тысячи ошибочных штрафов за нарушение режима самоизоляции, делает вывод автор канала. И, по всей видимости, сокращение возможностей для весьма привлекательного московского бизнеса в сфере обслуживания — рестораны, фитнес и многое другое прочее — в ближайшее время вызовет ещё более сильную ответную реакцию «как бы снизу».

В любом случае, сугубая добровольность вакцинирования и тщательнейшая взвешенность антиковидных мер, не говоря уже о локдаунах разной степени жёсткости и площадей охвата, за что устами пресс-секретаря президента РФ день ото дня выступает верховная власть, дают весьма разнонаправленный «пучок векторов развития» активности по исправлению никому не ясной ситуации, правым в которой будет лишь победитель. Либо лицо, назначенное таковым свыше.